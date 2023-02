Πέθανε ο Τζορτζ Ρ. Ρόμπερτσον - Πρωταγωνιστούσε στη "Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή"

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο ηθοποιός των κωμικών ταινιών "Η Μεγάλη των μπάτσων Σχολή (Police Academy), Τζορτζ Ρ. Ρόμπερτσον.

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός υποδυόμενος τον αρχηγό της αστυνομίας που έγινε στη συνέχεια επίτροπος, Χένρι Χερστ στις πρώτες έξι ταινίες "Η Μεγάλη των μπάτσων Σχολή", αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, έφυγε από τη ζωή στο Κέντρο Επιστημών Υγείας Sunnybrook στο Τορόντο.

ADVERTISING

Γεννημένος στις 20 Απριλίου 1933, στο Μπράμπτον του Οντάριο, ο Ρόμπερτσον έπαιξε περίπου 80 ρόλους, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρώην Αντιπροέδρου Ντικ Τσένι στο "The Path To 9/11" και του αείμνηστου Αμερικανού γερουσιαστή Μπάρι Γκόλντγουοτερ στο "The Reagans".

Διέπρεψε στο ποδόσφαιρο και το χόκεϊ μεγαλώνοντας στον Καναδά και τελικά μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου έκανε το MBA του στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια το 1959. Εκεί γνώρισε την Adele Probst, η οποία ήταν σύζυγός του για 61 χρόνια.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις