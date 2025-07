“Το μέγεθος μετράει” και άλλοι 9 μύθοι γύρω από το σεξ

Από το άγχος επίδοσης μέχρι τη χρήση sex toys, δέκα παγιωμένες αντιλήψεις γύρω από τo σεξ που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Το σεξ είναι το πιο φυσικό – και ταυτόχρονα το πιο παρεξηγημένο – κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας. Δεκάδες μύθοι εξακολουθούν να περιβάλλουν την σεξουαλική πράξη, γεννώντας ενοχές, ντροπή, άγχος και απογοήτευση. Και φυσικά, τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει θέσει στο κρεβάτι.

Τι σημαίνει «καλό σεξ»; Πρέπει πάντα να περιλαμβάνει διείσδυση; Είναι θέμα ταλέντου ή επικοινωνίας; Κι αν μεγαλώσω ή αλλάξει η λίμπιντό μου; Τελικά, το μέγεθος μετράει; Ειδικοί στη σεξουαλική υγεία απάντησαν όλα τα παραπάνω στον Guardian και καταρρίπτουν 10 διαδεδομένους μύθους γύρω από το σεξ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο ειλικρινή, απενοχοποιημένη και απολαυστική σεξουαλική ζωή – για όλους.

Σεξ = διείσδυση

Αν ζητήσεις από κάποιον να ορίσει το σεξ, οι περισσότεροι θα πουν ότι σημαίνει διείσδυση, και οτιδήποτε άλλο είναι απλώς «προκαταρκτικά», εξηγεί η Kate Moyle, θεραπεύτρια σχέσεων και συγγραφέας του The Science of Sex. «Αυτό τοποθετεί τη συνουσία σε βάθρο ως το ‘πραγματικό σεξ’, ενώ άλλες σεξουαλικές πράξεις θεωρούνται κάτι που γίνεται πριν τη διείσδυση και όχι ως άξιες από μόνες τους», λέει. Ωστόσο, τα ομόφυλα άτομα τείνουν να έχουν έναν ευρύτερο ορισμό.

Ιστορικά, η σεξουαλική αγωγή ήταν απόλυτα συσχετισμένη με την αναπαραγωγή (άρα και τη διείσδυση), η οποία είναι μόνο ένας από τους εκατοντάδες λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι κάνουν σεξ.

Αν σκέφτεστε τη διείσδυση ως το σεξ που «πρέπει» να κάνετε, εγκλωβίζετε τον εαυτό σας σε αυτή την ιδέα στερώντας του τη δυνατότητα να κάνετε το σεξ που εσείς απολαμβάνετε πραγματικά. Αμφισβητήστε την στενή έννοια της συνουσίας και προσπαθήστε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό, ανάλογα με το τι νιώθετε άνετα. «Κάθε φορά που κάνετε σεξ, αλλάξτε ένα μικρό πράγμα – φώτα ανοιχτά/σβηστά, μία διαφορετική στάση, ή συμφωνώντας με τον/την παρτενέρ σας να μην κάνετε διεισδυτικό σεξ», προτείνει η Moyle. «Η καινοτομία μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη σεξουαλική μας ζωή».

Αν η διέγερση δεν φαίνεται, δεν υπάρχει

«Ο πολιτισμός μας αντιμετωπίζει το σώμα σαν ανιχνευτή ψεύδους», λέει η Δρ Emily Jamea, θεραπεύτρια σεξ και σχέσεων και συγγραφέας του Anatomy of Desire: Five Secrets to Create Connection and Cultivate Passion. Μας περνούν την ιδέα ότι η διέγερση είναι στιγμιαία, αυτόματη και ορατή, «αλλά τα σώματα δεν είναι μηχανές, και πράγματα όπως το άγχος, τα φάρμακα, το τραύμα, οι ορμόνες ή το να νιώθεις πίεση να αποδώσεις μπορούν να επηρεάσουν την αντίδρασή του», προσθέτει.

Όπως το θέτει ο θεραπευτής σχέσεων James Earl: το μυαλό και το σώμα δεν συνεργάζονται πάντα αρμονικά. «Οι άνδρες μερικές φορές έχουν στύση χωρίς να είναι διεγερμένοι, όπως και οι γυναίκες μπορεί να λιπαίνονται χωρίς να αισθάνονται ερωτική επιθυμία. Αντίστοιχα, μπορεί να ισχύει και το αντίστροφο: να αισθάνεστε δηλαδή διέγερση χωρίς αυτή όμως να εμφανίζεται σωματικά», εξηγεί.

Η απουσία σωματικών ενδείξεων της διέγερσης δεν είναι προσωπική απόρριψη. «Μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο ή ασφάλεια», λέει η Jamea. «Ηρεμήστε, επικοινωνήστε και εστιάστε στο τι σας κάνει να νιώθετε όμορφα, όχι μόνο στο τι ‘θα έπρεπε’ να συμβαίνει εκείνη τη στιγμή», προσθέτει.

Το πορνό καταστρέφει τη σεξουαλική σας ζωή

Οι ειδικοί διαφωνούν για το κατά πόσο το πορνό επηρεάζει τη σεξουαλική μας ζωή, καθώς για το πόσο εθιστικό είναι στην πραγματικότητα. «Μερικοί άνθρωποι μπορεί να βλέπουν πορνό καταναγκαστικά, αλλά δεν είναι επειδή το πορνό είναι εθιστικό», λέει ο Silva Neves, ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας. «Συχνά συμβαίνει επειδή έχουν άλλα υποκείμενα συναισθηματικά ζητήματα (συνηθέστερα κατάθλιψη) τα οποία προσπαθούν να κατευνάσουν.»

Αλλά ο Alex Warden, επικεφαλής θεραπευτής στο νοσοκομείο Priory του Chelmsford, ο οποίος βλέπει όλο και περισσότερους ασθενείς εθισμένους στο πορνό, λέει ότι η καταναγκαστική παρακολούθηση μπορεί να βλάψει μια σχέση εάν φτάσει στα άκρα. «Οι σύντροφοι συνήθως νιώθουν προδομένοι και πληγωμένοι, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της επικοινωνίας και της οικειότητας. Αυτό συνήθως συνοδεύεται από σύγχυση, ντροπή και μια σειρά από ζητήματα ψυχικής υγείας», λέει.

Ωστόσο, ο Neves επισημαίνει: «Το πορνό δεν είναι μονολιθικό. Υπάρχουν πολλοί τύποι πορνό, κάποιοι ανεπιθύμητοι και μισογυνιστικοί, και κάποιοι πολύ καλοί και ηθικοί».

Αν είστε τακτικός/ή θεατής, προσθέτει, είναι καλύτερο να είστε όσο το δυνατόν πιο ανοιχτοί και να επιλέξετε έναν σύντροφο που έχει παρόμοιες αξίες γύρω από αυτό: «Βεβαιωθείτε ότι το παρακολουθείτε με τρόπο που να σας δίνει ευχαρίστηση, να ευθυγραμμίζεται με τις δικές σας αξίες και χωρίς ντροπή», λέει.

Μόνο οι άντρες έχουν άγχος επίδοσης

Αυτό μπορεί να επηρεάσει τους πάντες, ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας. Μια ανασκόπηση ερευνών που διεξήχθησαν σε διάρκεια 18 ετών έδειξε ότι έως και το 25% των ανδρών και το 16% των γυναικών βιώνουν άγχος επίδοσης στο σεξ.

Τα συμπτώματα είναι συχνά πιο εμφανή στους άνδρες: αδυναμία επίτευξης ή διατήρησης στύσης και πρόωρη εκσπερμάτιση. Στις γυναίκες, μπορεί να παρουσιαστεί ως μειωμένη λίπανση, σύσφιξη του πυελικού εδάφους, μειωμένη απόλαυση ή δυσκολία οργασμού, εξηγεί η Moyle.

Το άγχος αυτό συχνά οφείλεται σε προχυμένες αντιλήψεις γύρω από το σεξ και την έννοια της επιτυχίας. «Αισθανόμαστε ότι αν δεν ‘πετύχουμε’, θα κριθούμε και θα ντροπιαστούμε· ή πιστεύουμε ότι αποτύχαμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του/της συντρόφου μας (ή τις δικές μας)», λέει η Moyle.

Αν έχετε άγχος επίδοσης και σταθερό σύντροφο, πείτε του/της τι συμβαίνει και προτείνετε κάτι συγκεκριμένο που θα μπορούσε να βοηθήσει. «Όταν υπάρχουν κενά στην επικοινωνία, τα γεμίζουμε με υποθέσεις, που συχνά έχουν αρνητική χροιά, αλλά το να προσποιούμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα είναι πιθανό να επιδεινώσει το άγχος», συμβουλεύει η Moyle. Αν μια συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη ή στάση σάς προκαλεί άγχος, κάντε μια παύση. «Θα σας δώσει την ευκαιρία να επαναπροσανατολίσετε την προσοχή σας σε ό,τι λειτουργεί και σας κάνει να αισθάνεστε καλά», προσθέτει.

Καλός στο σεξ δεν γίνεσαι, είναι να το ‘χεις

Η Jamea λέει ότι οι σεξουαλικές δεξιότητες είναι κάτι που όλοι πρέπει να μάθουμε και να καλλιεργήσουμε. «Πιστεύω ότι γεννιόμαστε με τα θεμέλια που χρειαζόμαστε για να είμαστε καλοί εραστές, αλλά συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας – επηρεαζόμαστε από τον πολιτισμό ή βιώνουμε μια αρνητική εμπειρία που μας απομακρύνει από αυτές τις έμφυτες ιδιότητες».

Το καλό σεξ δεν έχει να κάνει με το ταλέντο. «Έχει να κάνει με το πόσο καλός είσαι στην επικοινωνία, με το πόσο ασφαλή κάνεις τον/την σύντροφό σου να νιώθει και με το πόσο βαθιά μπορείς να συνδεθείς μαζί του/της», λέει.

Είτε νομίζετε ότι είστε καλοί είτε κακοί στο σεξ, αυτή η ακλόνητη πεποίθηση μπορεί να σκοτώσει τον πειραματισμό και να εμποδίσει την εξέλιξη. Η Jamea λέει ότι υπάρχει μία ερώτηση που πρέπει να κάνετε κατά τη διάρκεια του σεξ αν θέλετε πραγματικά να γίνετε εξαιρετικοί: Τι σου αρέσει περισσότερο; «Αυτή η απλή ερώτηση μπορεί να μετατρέψει το σεξ σε μια συνεργατική εμπειρία όπου είστε συν-δημιουργοί και ενεργά συμμετέχοντες με κοινό στόχο να γίνει καλύτερο για όλους».

Το σεξ σταματά όσο μεγαλώνεις

Μια μελέτη του Age UK διαπίστωσε ότι το 54% των ανδρών και το 31% των γυναικών άνω των 70 εξακολουθούν να είναι σεξουαλικά ενεργοί. Κι όμως, «οι ηλικιωμένοι θεωρούνται από την κοινωνία, τα μέσα και την ιατρική κοινότητα ως άτομα χωρίς σεξουαλικότητα», λέει η Joan Price, υπέρμαχος της «άφυλης ηλικίας» και συγγραφέας του Naked at Our Age: Talking Out Loud About Senior Sex.

«Με πνεύμα δημιουργικότητας και επικοινωνίας, μπορούμε να είμαστε σεξουαλικά όντα για όλη μας τη ζωή», συνεχίζει. «Ναι, το σεξ αλλάζει όσο μεγαλώνουμε: απλώς πρέπει να μάθουμε να εξερευνούμε νέους τρόπους ώστε να λειτουργεί η σεξουαλική διέγερση για εμάς».

Αν αυτό που κάνατε παλιότερα δεν είναι πλέον σωματικά εφικτό, η Price προτείνει να απολαύσετε την εμπειρία “ξεχωριστά” αλλά μαζί. Αντί να απογοητεύεστε επειδή δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι κάνατε στο παρελθόν, ικανοποιείστε εναλλάξ ο ένας τον άλλο. Είτε πρόκειται για σεξουαλική πράξη με παρτενέρ είτε για σόλο απόλαυση, εντάξτε τους δονητές στην σεξουαλική σας ζωή καθώς «επιταχύνουν τη διέγερση και συχνά βοηθούν στον οργασμό».

Τελικά, το μέγεθος μετράει;

Μόνο το 55% των striaght ανδρών και το 62% των gay και bisexual ανδρών δεν αισθάνονται άγχος για το μέγεθος του πέους τους. «Ειδικά στους άνδρες υπάρχει η πεποίθηση ότι όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο πιο απολαυστικό είναι το σεξ», λέει η ειδικός σε θέματα σεξουαλικής υγείας, Δρ Shirin Lakhani. Ωστόσο, η πλειοψηφία των straight γυναικών λέει ότι δεν την ενδιαφέρει το μέγεθος του πέους, και το 85% δηλώνει ικανοποιημένο με αυτό που έχει ο σύντροφός τους. Εξάλλου, η απόλαυση εξαρτάται από πολύ περισσότερα πράγματα.

Αν το μέγεθος του πέους σας προκαλεί άγχος, μιλήστε με τον/την σεξουαλικό/ή σας σύντροφο για το πώς αισθάνεστε. «Ακόμη κι αν η κοινωνία σάς έχει κάνει να νιώθετε άβολα να μιλάτε για το μέγεθος του πέους σας, ο/η σύντροφός σας θα πρέπει να δείχνει κατανόηση και να σας καθησυχάζει. Φυσικά, υπάρχουν τρόποι να απολαύσετε το σεξ χωρίς να πρέπει να εστιάσετε στο μέγεθος», λέει η Lakhani, προτείνοντας σαν εναλλακτική το στοματικό σεξ και φυσικά… τα χέρια σας.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σεξουαλικά βοηθήματα μόνο όταν ο/η σύντροφός τους δεν τους ικανοποιεί

Αυτός ο μύθος προέρχεται από την πεποίθηση ότι τα σεξουαλικά βοηθήματα μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν οι σύντροφοι, και άρα είναι «καλύτερα».

Σκεφτείτε τα σεξουαλικά βοηθήματα ως εργαλεία, όχι ως απειλή. «Προσφέρουν κάτι διαφορετικό και δεν αποκλείουν τη συμμετοχή του συντρόφου μας στην πράξη», λέει η Moyle. Η Miranda Christophers, ψυχοθεραπεύτρια σχέσεων και διευθύντρια στο The Therapy Yard, συμφωνεί ότι τα παιχνίδια μπορούν να διεγείρουν τις αισθήσεις με έναν διαφορετικό τρόπο, να ενισχύσουν την εξερεύνηση, να κάνουν πιο ενδιαφέρουσα την πράξη για εσάς και τον/την σύντροφό σας, να ενδυναμώσουν τη σύνδεσή σας και να βοηθήσουν ανθρώπους να ξεπεράσουν προβλήματα που αφορούν το σεξ.

Η Moyle συμβουλεύει: «Αν χρησιμοποιείτε πρώτη φορά σεξουαλικά βοηθήματα, διαλέξτε έναν απλό δονητή και ακουμπήστε τον σε όλο το σώμα σας– όχι μόνο στα μέρη που συνδέονται με το σεξ. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία προσμονής, επιθυμίας και διέγερσης».

Μόνο οι γκέι άνδρες απολαμβάνουν το πρωκτικό σεξ

«Οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες τείνουν να πιστεύουν ότι το πρωκτικό σεξ είναι “κάτι που αφορά μόνο τους gay”», λέει ο Neves. «Αυτός ο μύθος προέρχεται από κακή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και στερεότυπα για τους gay άνδρες, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ομοφοβία».

Το πρωκτικό σεξ μπορεί να είναι απολαυστικό για οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως φύλου, ταυτότητας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. «Πολλοί ετεροφυλόφιλοι άνδρες απολαμβάνουν το πρωκτικό σεξ (ενώ οι ίδιοι βρίσκονται στην παθητική στάση). Διεγείρει τον προστάτη, ο οποίος μπορεί να προσφέρει μεγάλη απόλαυση», λέει ο Neves.

Παρ’ όλα αυτά, μερικοί άνδρες νιώθουν ντροπή ακόμη και μόνο που είναι περίεργοι για το πρωκτικό σεξ και είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν πληροφορίες για το πώς να το κάνουν με ασφάλεια. Προσεγγίστε το θέμα με ασφάλεια. Ενημερωθείτε για το τι πρέπει να κάνετε πριν αλλά και κατά τη διάρκεια και σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται… βιασύνη.

Η λίμπιντο σου είναι είτε υψηλή είτε χαμηλή

«Η λέξη “λίμπιντο” ή “σεξουαλική ορμή” είναι παραπλανητική», λέει η Jamea. Η σεξουαλική επιθυμία είναι πολύ πιο σύνθετη από τις βιολογικές ορμές της πείνας ή της δίψας. Επίσης, δεν είναι σταθερή – μπορεί να επηρεάζεται από το άγχος, τις ορμόνες, τη δυναμική της σχέσης, τον ύπνο ή το πόσο συναισθηματικά ασφαλής νιώθουμε με έναν σύντροφο.

Η Jamea προτείνει να σκεφτείτε τη λίμπιντό σας σαν πυξίδα που σας δείχνει τι σας βοηθά να νιώθετε πιο ζωντανοί. «Αντί να αναρωτιέστε, ‘Έχω όρεξη αυτή τη στιγμή;’, αναρωτηθείτε: ποιες συνθήκες – ατομικές, σχεσιακές ή περιβαλλοντικές – θα μπορούσαν να με βοηθήσουν να αισθανθώ πιο ανοιχτός/ή και να νιώσω διέγερση»;