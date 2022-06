Ποτέ δε θα έχουν οι gay ίσα δικαιώματα, εάν οι straight δε κάνουν κάτι γι’ αυτό

Ένα από τα πιο feelgood ντεμπούτα κάνει ο νέος Έλληνας καλλιτέχνης Alpha Paris που υπογράφει και ερμηνεύει το digital single του “Work That Muscle” προτρέποντάς μας να “Work That Muscle”.

“Το συγκεκριμένο κομμάτι το έγραψα στα μέσα του 2017 και ήταν ίσως το τελευταίο που γράφτηκε για το πρώτο album. Πιστεύω όλοι οι καλλιτέχνες έχουμε περάσει τη φάση που μας διακατέχει μία ματαιότητα για τα πράγματα, καθώς παραμένουν όλα στάσιμα, ενώ εμείς δουλεύουμε ακατάπαυστα επί χρόνια. Και ξαφνικά συμβαίνει κάτι και κλείνει αυτός ο διακόπτης και ακαριαία ανοίγει ένας άλλος που σε πλημμυρίζει αυτοπεποίθηση και σιγουριά και δικαιώνει όλη τη δουλειά που έχεις ρίξει, καθώς τα πράγματα παίρνουν μπρος. Στο πλαίσιο μίας τέτοιας αναλαμπής προέκυψε το Work That Muscle” αναφέρει στο NEWS 24/7 ο Alpha Paris.

Αξίζει να σημειωθεί πως το teaser του τραγουδιού έγινε viral στο Tik Tok “Work με πάνω από 100Κ προβολές.

Γιατί να δουλέψουμε αυτόν τον… μυ; Ρισκάροντας να απογοητεύσω όλα τα gym freaks, δυστυχώς το τραγούδι δεν αφορά τόσο τους κυριολεκτικούς μύς. Αφορά το στόχο. Όποιος και αν είναι αυτός. Αφορά το hustling για τη κατάκτηση της επιτυχίας. Τη σκληρή δουλειά. Την επιμονή και την υπομονή. Με αυτό το τραγούδι κοινώς δηλώνω την εργασιομανία μου. Σαφώς αφορά και το γυμναστήριο, δε θα το χαλάσω σε κανέναν.

Ποιες οι καλλιτεχνικές σου επιρροές; Μπορώ να σου πω ποιοι είναι οι top artists μου στο Spotify. Kings of Leon, Lady GaGa, P!nk, Aerosmith, Halsey, The Killers. Panic! At The Disco.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό video clip -και μία iconic χορογραφία του Bill Roxenos- που αναδεικνύει τη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου και ενθαρρύνει όλον τον κόσμο να ενστερνιστεί το μότο “express yourself” στη ζωή του.

“Στο video clip θελήσαμε να συμβάλουμε στη κατάρριψη μίας εξαιρετικά παρωχημένης αντίληψης σχετικά με τη gay φιγούρα. Το μυαλό της πλειοψηφίας έχει «κλειδώσει» σε μία πολύ συγκεκριμένη ιδέα για το πώς μοιάζει, πώς φέρεται, πώς μιλάει ένας gay άνδρας. Αυτό προφανώς είναι πλασματικό. Και για όσους δεν είναι προφανές, παρουσιάσαμε 5 διαφορετικές φιγούρες, ώστε να εκθέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες αποχρώσεις του φάσματος. Και το πετύχαμε. Σε ό,τι αφορά τα φύλα, κοινωνικά έχει ματσαριστεί μία συγκεκριμένη αύρα στο γυναικείο φύλο. Όταν την ίδια αύρα την εντοπίζουμε σε έναν άνδρα, αυτό «κλωτσάει». Είναι αξιοσημείωτο το ότι όταν μία γυναίκα ντύνεται με κουστούμι και προσεγγίζει τη στερεοτυπικά «αρσενική» αύρα, αυτό είναι ένδειξη δυναμικής. Όταν ο άνδρας προσεγγίζει τη «θηλυκή» αύρα, γιατί είναι περίεργο; Δεν είναι. Είναι cool. Όπως και το κουστούμι. Χαίρομαι πάρα πολύ, που έχουμε φτάσει στο σημείο, το πιο περίεργο πράγμα στο video clip να μην είναι τα τακούνια στον άνδρα, αλλά το ότι εγώ είμαι κρεμασμένος από το ταβάνι. Θα μου πεις γιατί είσαι ανάποδα; Για να επιτύχουμε την ακριβώς προηγούμενη πρόταση” αναφέρει ο Alpha Paris.

Πιστεύεις πως είμαστε ελεύθεροι σήμερα να εκφράσουμε τη μοναδικότητα και την αλήθεια μας στην Ελλάδα του 2022; Πιστεύω πως αν θεσμικά και πολιτειακά δε κατοχυρωθούν κάποια πράγματα, δε θα είμαστε 100% ελεύθεροι. Παρόλα αυτά, με απόλυτη σιγουριά, μπορώ να πω πως έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος.

Θυμάμαι πως 10 χρόνια πριν στην Ελλάδα, δεν υπήρχε περίπτωση να εντοπίσει κάποιος τις ίδιες εικόνες και το ίδιο θάρρος και την ίδια ελευθερία, που συναντάται το 2022. Προσωπικά, ανέκαθεν ήμουν ελεύθερος. Η οικογένεια μου με όπλισε με μία ακλόνητη αυτοπεποίθηση στο να μη θεωρώ το σεξουαλικό μου προσανατολισμό ως αδυναμία. Οπότε έχοντας κατακτήσει αυτό, οφείλω να δηλώνω τη παρουσία μου για όποιον δεν έχει ακόμη το ίδιο θάρρος.

Όσος περισσότερος κόσμος εκθέτει αναπολογητικά αυτό που πρεσβεύει, τόσο πιο προοδευτική γίνεται η κοινωνία, άρα τόσο πιο ελεύθερη.

Μήνας pride. Πιστεύεις στα pride; Βοηθούν τελικά τους ανθρώπους να εκφραστούν όπως αυτοί θέλουν; 100%. Το pride είναι απαραίτητο και θα είναι απαραίτητο μέχρι να επιτύχουμε την απόλυτη «αδιαφορία». Και για να μην παρεξηγηθώ με την ανορθόδοξη χρήση της λέξης, ουσιαστικά ο σκοπός της LGBTQ+ κοινότητας είναι να είναι παντελώς αδιάφορο το ποια είναι η σεξουαλική ροπή του καθενός.

Όπως ένας straight έλκεται από μία γυναίκα και αυτό είναι παγερά αδιάφορο για τη κοινωνία, θα πρέπει να φτάσουμε σε μία εποχή που εγώ, αν έλκομαι από έναν άνδρα, θα είναι εξίσου αδιάφορο. Όταν φτάσουμε εκεί, ελπίζω πως οργανικά θα επέλθει και η ισότητα και η εξάλειψη οποιασδήποτε διάκρισης και στέρησης ευκαιριών. Το πιο σημαντικό στην όλη δράση είναι η κινητοποίηση της straight κοινότητας -εφόσον είναι πιο εύπεπτο να κατηγοριοποιούμε σε κοινότητες.

Ποτέ δε θα έχουν οι γυναίκες ίσα δικαιώματα, εάν οι άνδρες δε κάνουν κάτι γι’ αυτό. Ποτέ δε θα έχουν οι έγχρωμοι ίσα δικαιώματα, εάν οι λευκοί δε κάνουν κάτι γι’ αυτό. Ποτέ δε θα έχουν οι gay ίσα δικαιώματα, εάν οι straight δε κάνουν κάτι γι’ αυτό.

Μελλοντικά σχέδια; Καταιγισμός τραγουδιών.

