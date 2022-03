Σεργκέι Πολούνιν: Ποιο είναι το "κακό" παιδί του μπαλέτου με το τατουάζ του Πούτιν στο στήθος

Ο Σεργκέι Πολούνιν έχει χαρακτηριστεί -καθόλου άδικα- ως το κακό παιδί του μπαλέτου. Πολλοί τον έχουν συγκρίνει με τον Νουρέγιεφ και τον Μπαρίσνικοφ. Και στο όνομα του ταλέντου του του έχουν συγχωρεθεί πάρα πολλά. Και περίεργες δηλώσεις και ομοφοβικά σχόλια και πολύ ακραίες συμπεριφορές.

Ο γεννημένος στην Ουκρανία χορευτής ένθερμος υποστηρικτής του Πούτιν, -του οποίου το πρόσωπο σε τατουάζ δεσπόζει στο στήθος του- αλλά και του Τραμπ ήταν αυτός που έγραψε χαρακτηριστικά στα social media του: «Οι άνδρες χορευτές πρέπει να επιστρέψουν στο να είναι πολεμιστές, λέοντες, λύκοι. Από τη στιγμή που επί σκηνής υπάρχει ήδη μία πρίμα μπαλαρίνα, δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε για δεύτερη. Να είστε αρρενωποί, γι’ αυτόν τον λόγο έχετε όρχεις», ενώ σε άλλο παραλήρημά του έστρεψε την προσοχή του και στους υπέρβαρους συμβουλεύοντας τους ακόλουθούς του να τους χαστουκίζουν στο δρόμο, προκειμένου να τους ενθαρρύνουν με αυτόν τον τρόπο να αδυνατισουν. .Είναι ο ταλαντούχος χορευτής που η όπερα του Παρισιού τον απέλυσε εν μία νυκτί μετά από κάτι τέτοιες δηλώσεις του, ενώ ο χορευτής Αντριέν Κουβέζ έγραψε ότι «αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με εμάς».

ADVERTISING

Ο Ουκρανός χορευτής Σεργκέι Πολούνιν ακύρωσε την παράστασή του στο θέατρο Ντέλι Αρτσιμπόλντι του Μιλάνου, όπου έπρεπε να εμφανιστεί το δεύτερο σαββατοκύριακο του Απριλίου με τo μπαλέτο «Ρασπούτιν». JOEL RYAN/INVISION/AP





Η ακύρωση της παράστασης στο Μιλάνο

Ο Ουκρανός χορευτής Σεργκέι Πολούνιν ακύρωσε την παράστασή του στο θέατρο Ντέλι Αρτσιμπόλντι του Μιλάνου, όπου έπρεπε να εμφανιστεί το δεύτερο σαββατοκύριακο του Απριλίου με τo μπαλέτο «Ρασπούτιν». Ο Πολούνιν επικαλέσθηκε λόγους υγείας, κάνοντας γνωστό ότι υπέστη ρήξη του αχίλλειου τένοντα. Ο Τζανμάριο Λογκόνι, ο διευθυντής του θεάτρου Αρτσιμπόλντι, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera δήλωσε ότι «όπως πληροφορήθηκε, ο Ουκρανός χορευτής βρίσκεται στο Ντουμπάι όπου και θα υποβληθεί σε επέμβαση» και «μέχρι τον επόμενο Ιανουάριο αποφάσισε να ακυρώσει τις παραστάσεις του».

Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, πολλοί υπενθύμισαν ότι ο Πολούνιν είχε κάνει τατουάζ - με το πρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν- στο στήθος του. Ο ειδησεογραφικός όμιλος Μπερλουσκόνι μεταδίδει ότι «σύμφωνα με πληροφορίες, ο χορευτής μπορεί να υπέστη ψυχολογική κατάρρευση πριν το ατύχημα στο πόδι» και υπενθυμίζει παράλληλα ότι «συνεργάτες του πασίγνωστου καλλιτέχνη, τις περασμένες ημέρες έκαναν γνωστό ότι παρακολούθησε με μεγάλο πόνο ψυχής την κατάληψη της Χερσώνας από τον ρωσικό στρατό». Πρόκειται για την πόλη στην οποία ο Σεργκέι Πολούνιν γεννήθηκε και έκανε τα πρώτα του βήματα ως κλασικός χορευτής.

Ποιος είναι ο Σεργκέι Πολούνιν

Ο Σεργκέι Πολούνιν γεννήθηκε το 1989 στη Χερσώνα της Ουκρανίας (τότε ΕΣΣΔ). Από τα 4 έως τα 8 του χρόνια, προπονούταν σε γυμναστική ακαδημία, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο Kyiv State Choreographic Institute. Η μητέρα του μετακόμισε μαζί του στο Κίεβο, ενώ ο πατέρας του δούλευε στην Πορτογαλία, ώστε να τους βοηθά οικονομικά. Αργότερα, ο Πολούνιν αποφοίτησε από το Kyiv Choreographic Institute και σε ηλικία 13 ετών εισήχθη στο British Royal Ballet School, το 2003, υπό τη βοήθεια του Ιδρύματος Rudolf Nureyev Foundation. Κατόπιν έγινε πρώτος σολίστ της Royal Ballet το 2009, ενώ τον Ιούνιο του 2010 έγινε ο νεότερος κύριος χορευτής στην ιστορία του Royal Ballet. Μετά από δύο επιτυχή χρόνια, στις 24 Ιανουαρίου του 2012, ο Πολούνιν αποφάσισε να παραιτηθεί. Είχε δηλώσει τη δυσαρέσκειά του λέγοντας: «Ο καλλιτέχνης μέσα μου πεθαίνει».

Μετά το πέρας αρκετών μηνών, το καλοκαίρι του 2012, ο Πολούνιν προσκλήθηκε στη Ρωσία από τον διάσημο χορευτή μπαλέτου και καλλιτεχνικό διευθυντή δύο Ρωσικών θεάτρων, τον Ιγκόρ Ζελένσκι κι έγινε κύριος χορευτής των Μουσικό Θέατρο Μόσχας Stanislavsky και Novosibirsk State Academic Opera και Ballet Theatre.

Το 2014, ο Πολούνιν ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Αμερικανό φωτογράφο και σκηνοθέτη Ντέιβιντ ΛαΤσάπελ και πήρε μέρος σε ένα από τα πρότζεκτ του, συμπεριλαμβανομένου και ένα χορευτικό βίντεο του Take Me to Church, το οποίο παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2015. Το εν λόγω βίντεο έγινε viral και ήταν αφορμή ώστε να τον γνωρίσει το ευρύ κοινό. Το 2016, ένα ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία Στίβεν Κάντορ, αναλύει σε βάθος της ζωή και την καριέρα του Πολούνιν. Επίσης, έχει συμμετάσχει ως ηθοποιός στις ταινίες Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές[13] και Κόκκινο Σπουργίτι.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις