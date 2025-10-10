ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΟΣ: Ένα πολυθεματικό φεστιβάλ ποίησης, από και προς τη φύση και τη γλώσσα

Το πρώτο διεθνές φεστιβάλ ποίησης ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΟΣ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 στον Ελαφότοπο, στα Ζαγοροχώρια, με συμμετοχές από ποιητές και καλλιτέχνες.

Το πρώτο διεθνές πολυθεματικό φεστιβάλ ποίησης ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΟΣ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 στον Ελαφότοπο, στα Ζαγοροχώρια, σε διοργάνωση και παραγωγή του καλλιτεχνικού οργανισμού ARTIVISM.

Το Φεστιβάλ με κεντρικό άξονα την ποίηση, έχει ως στόχο να μπολιάσει το παραδοσιακό με το σύγχρονο, το αρχετυπικό και το αρχέγονο με το μεταμοντέρνο. Παράλληλα, αποσκοπεί σε έναν ασφαλή χώρο έκφρασης, για όλες και όλους, δημιουργώντας και καλλιεργώντας την αίσθηση της κοινότητας ετερόκλητων ομάδων μέσα από καλλιτεχνικές πρακτικές.

Στην πρώτη διοργάνωση του ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΟΣ συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά οι:

Iana Boukova, Alvina Chamberland, Sarah Ettlinger, Natalie Mariko, Vincent Moon, Ειρήνη Ανδρουλάκη, Λένα Γεροθανάση, Αλεξάνδρα Κ., Τάσος Λαγγής, Εύα Παπαμαργαρίτη, Θοδωρής Παναγόπουλος, Λένα Πλάτωνος, Μελίνα Ξενάκη, Μάριος Χατζηπροκοπίου και εκπρόσωποι του Οικομουσείου Ζαγορίου.

Καλλιτεχνικό σημείωμα:

Η έννοια της απομόνωσης στην Ήπειρο δεν σχετίζεται με τη θάλασσα και τις άγονες γραμμές, αλλά με τα άγρια βουνά, τα αφιλόξενα μονοπάτια και την έλλειψη συγκοινωνίας. Όπως οι εξόριστοι στα ξερονήσια, έτσι και όσοι δεν ταίριαζαν στις κοινωνικές νόρμες βρίσκονταν συχνά αποκλεισμένοι στα σκιερά φαράγγια και τα πέτρινα χωριά της ορεινής Ηπείρου. Οι «αλούτεροι», δηλαδή όσοι δεν συμβάδιζαν με τα αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα, αντιμετωπίζονταν ως αόρατοι ή περιθωριοποιημένοι.

Στην τέχνη, στη λογοτεχνία, ακόμα και στην προφορική παράδοση, αυτοί οι άνθρωποι ήταν συχνά οι ήρωες των κλέφτικων τραγουδιών ή οι αινιγματικές φιγούρες που περιφέρονταν στις σκιές των βουνών, φέρνοντας μαζί τους ιστορίες διαφορετικότητας, αντίστασης και μοναδικότητας. Έτσι, η Ήπειρος άλλοτε γίνεται τόπος εξορίας και άλλοτε λίκνο ελευθερίας, όπου οι διαφορετικοί βρίσκουν καταφύγιο στα βουνά, στις στάνες των Σαρακατσαναίων και στα πέτρινα γεφύρια που ενώνουν τον χρόνο και τις γενιές.

Το όνομα του φεστιβάλ χαρίζει ο όρος σολοικισμός: η χρήση συντακτικών δομών, που διαφοροποιούνται από την πρότυπη γλώσσα όπως διδάσκεται στο σχολείο με βάση τη ρυθμιστική γραμματική.

ευά παπαδάκης – Εμπνευστής και καλλιτεχνικός διευθυντής του ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΟΣ

Ημερήσιο πρόγραμμα – ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 και Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

[12:00 – 22:00]

Η ΒΟΣΚΟΣ, Ηχοτοπίο, Στάβλος Ελαφότοπου

Λένα Πλάτωνος, μουσικός

[12:00 – 22:00]

ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ, Έκθεση, Καφενείο Ελαφότοπου

Συμμετέχουν: Μελίνα Ξενάκη, κεραμίστρια, Sarah Ettlinger, εικαστικός, Vincent Moon, σκηνοθέτης (short films featuring: Alkyone, Γιώργος Μωραΐτης, Lali Tupli, Ross Daly, Γιώργος Ξυλούρης)

[12:00 – 22:00]

ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ, Έκθεση, Ξενώνας Ρόκα, Ελαφότοπος

Συμμετέχουν: Ειρήνη Ανδρουλάκη, φωτογράφος και Εύα Παπαμαργαρίτη, καλλιτέχνις

[20:00]

ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ, Κινηματογραφική Προβολή, Στάβλος Ελαφότοπου

Θα προβληθούν οι ταινίες:

«Περί Θανάτου» του Τάσου Λάγγη (6’24’’)

«The Flowers Stand Silently, Witnessing» του Τεό Παναγόπουλου (17’)

«Adamah» του Τάσο Λάγγη (6’08’’)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

[12:00–14:00]

ΠΕΡΠΑΤΩ ΠΕΡΠΑΤΩ ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ, Περιπατητική Ποίηση, Άνω Πεδινά – Ελαφότοπος

Συμμετέχουν: Αλεξάνδρα Κ., συγγραφέας, Alvina Chamberland, συγγραφέας, Γιάννα Μπούκοβα, ποιήτρια, Μάριος Χατζηπροκοπίου, ποιητής, Natalie Mariko, ποιήτρια και το Οικομουσείο Ζαγορίου

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

[13:30–14:30]

ΤΟ ΥΦΑΔΙ, Εργαστήριο Μαλλιού, Ξενώνας Ρόκα, Ελαφότοπος

Λένα Γεροθανάση, Χειροτέχνις

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Είσοδος: Ελεύθερη

Το ΣΟΛΟΙΚΙΣΜΟΣ πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.