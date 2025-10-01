Στιγμές μνήμης και ιστορίας: Δύο συναυλίες στο Ολύμπια με Λεοντή και Θεοδωράκη

Με δύο μοναδικές συναυλίες αφιερωμένες στην ιστορία και τη μνήμη ανοίγει τη νέα καλλιτεχνική σεζόν 2025/26 το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής παρουσιάζει την ιστορική «Καταχνιά» του Χρήστου Λεοντή, έργο αφιερωμένο στην Κατοχή, την Αντίσταση και την Απελευθέρωση, και την Δευτέρα, 20/10, η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει στη συναυλία «Ο Θεοδωράκης πριν τον Μίκη» τρία από τα σημαντικότερα συμφωνικά του έργα, φωτίζοντας την ανεκτίμητη συμβολή του μεγάλου δημιουργού στη συμφωνική μουσική και υπενθυμίζοντας τη διαρκή παρουσία του στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

Ενδυναμώνοντας τον δεσμό του με το κοινό της πόλης, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» ανοίγει, φέτος, τις πόρτες του σε κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς όπως το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» (6-11/10) και το Εθνικό Θέατρο, με την Παιδική Σκηνή να παρουσιάζει την παράσταση «Περιπέτειες της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων», βασισμένη στο κλασικό έργο του Λιούις Κάρολ, σε διασκευή -σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη και μουσική-ποίηση Λένας Πλάτωνος.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν, η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ελένη Ζωντήρου, τόνισε ότι το Ολύμπια επανέρχεται δυναμικά ως χώρος πολιτισμού για όλη την πόλη: «Το Ολύμπια ξανανοίγει τις πόρτες του, πιο ζωντανό από ποτέ, μετά τη μεγάλη περιπέτεια της πλημμύρας του Μαΐου. Η Αθήνα αξίζει έναν τέτοιο χώρο πολιτισμού και με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την επαναλειτουργία του Ολύμπια και τις πρώτες καλλιτεχνικές δράσεις που υπογραμμίζουν τον ρόλο του θεάτρου ως ζωντανού κυττάρου πολιτισμού στην πόλη.», ενώ ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Τάσης Χριστογιαννόπουλος σημειώνει: «Η νέα σεζόν ξεκινά με δύο κορυφαίες συναυλίες που φωτίζουν σημαντικές στιγμές της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς: την Καταχνιά του Χρήστου Λεοντή και τα πρώτα συμφωνικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Με την καθοριστική συμβολή των Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων, που προσδίδουν στις ερμηνείες ζωντάνια, βάθος και πλούσιο μουσικό δυναμικό, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» ανοίγει τις πόρτες του σε όλους παραμένοντας σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πόλης.».

Η Ιωάννα Φόρτη

Καταχνιά – Χρήστος Λεοντής | Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων

Την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης της απελευθέρωσης της Αθήνας, το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων ανοίγει την σεζόν με την «Καταχνιά» του Χρήστου Λεοντή, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1964 σε στίχους Κώστα Βίρβου που καταγράφουν το έπος της Εθνικής Αντίστασης και είναι ένας ύμνος στον αγώνα του ελληνικού λαού. Τα τραγούδια «Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια» και «Ένας ξύλινος σταυρός» εξακολουθούν να συγκινούν και να εμπνέουν.

Ο Χρήστος Λεοντής

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα παρουσιαστούν επιλεγμένα τραγούδια από το πλούσιο έργο του συνθέτη. Την Ορχήστρα διευθύνει ο ίδιος ο Χρήστος Λεοντής, με ερμηνευτές τους Μίλτο Πασχαλίδη και την Ιωάννα Φόρτη. Τα κείμενα της Καταχνιάς του Νικηφόρου Βρεττάκου, διαβάζει ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Συμμετέχει η Χορωδία Δήμου Αθηναίων.

* Η συναυλία θα παρουσιαστεί με υπηρεσίες προσβασιμότητας από την ATLAS E.P.: υποβοήθηση με παροχή υλικού προετοιμασίας σε μορφή ακουστικής/κειμενικής περιγραφής, διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμό του ηχητικού καναλιού επικοινωνίας για λόγους ισότιμης πρόσβασης.

Ο Θεοδωράκης πριν τον Μίκη – Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

Την Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, μέσα από τη συναυλία «Ο Θεοδωράκης πριν τον Μίκη» παρουσιάζει τρία σημαντικά συμφωνικά έργα του. Το Πανηγύρι της Ασή-Γωνιάς (1946–47), η πρώτη ολοκληρωμένη συμφωνική του σύνθεση, είναι ένα σκέρτσο βασισμένο σε κρητικά λαϊκά μοτίβα. Αποτυπώνει τη ζωντάνια του πανηγυριού και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1950 από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Ακολουθεί το Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα (1957), γραμμένο στο Παρίσι, στο οποίο ο συνθέτης συνομιλεί με τις μεγάλες φόρμες της εποχής του. Το έργο χαρακτηρίζεται από πλούσια συμφωνική γραφή και αναδεικνύει το προσωπικό ύφος του συνθέτη, αποπνέοντας ταυτόχρονα μια βαθιά αίσθηση ελληνικότητας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την Ελληνική Αποκριά (1947–53), μια σουίτα μπαλέτου εμπνευσμένη από τα αποκριάτικα δρώμενα της παλιάς Αθήνας που ο συνθέτης ξεκίνησε να γράφει όσο ήταν εξόριστος στην Ικαρία.

Σκηνές όπως το «Γαϊτανάκι» και η «Γκαμήλα» μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της λαϊκής γιορτής μέσα από τα ηχοχρώματα της συμφωνικής ορχήστρας. Το έργο εντάσσεται στις πρώτες μεγάλες προσπάθειες του Θεοδωράκη να ενώσει την παράδοση με τη λόγια μουσική. Τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων διευθύνει ο αρχιμουσικός Ανδρέας Τσελίκας.