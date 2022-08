Stranger Things: Η εξομολόγηση του "Vecna" - "Για καιρό φοβόμουν το σκοτάδι μέσα μου και έτρεχα μακριά του"

Το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο αυτού του καλοκαιριού, δεν έχει "πρόσωπο". Ο Vecna του Stranger Things μπήκε στα σπίτια μας με την αποτρόπαια μορφή του και τη χροιά της φωνής του, κάνοντας όλους μας να ψάχνουμε να μάθουμε ποιος είναι ο άνδρας πίσω από το "κουστούμι". Πίσω δηλαδή από τη μεταμφίεση.

Ο Jamie Campbell Bower ωστόσο, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Vecna, κρατάει χαμηλά "τη μπάλα". "Όλο το ενδιαφέρον γύρω από τον εαυτό μου έχει να κάνει με το ότι το show ήταν πραγματικά σπουδαίο", λέει στο NME από το διαμέρισμά του στο Los Angeles. "Όλο αυτό δεν έχει να κάνει με εμένα. Πρακτικά, θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε που θα ενσάρκωνε τον ρόλο. Είμαι πολύ τυχερός και πολύ ευγνώμων που ήμουν εγώ, αλλά είναι η δύναμη του σεναρίου και η ομάδα των ανθρώπων που δούλεψαν για αυτό, που το έκαναν τόσο σπουδαίο. Ειλικρινά έδωσαν τα πάντα για να φτιάξουν κάτι όμορφο".

Ο Bower, έχει παίξει το βαμπίρ Κάιους στο Twilight, ενώ το 2010 εμφανίστηκε στο "Harry Potter And The Deathly Hallows: Part 1" ως η νεότερη εκδοχή του κακού μάγου Gellert Grindelwald, επαναλαμβάνοντας τον ρόλο στο "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" του 2018.

"Είχα τη τύχη να δουλέψω σε μεγάλα project, ευτυχώς όχι σε πρώτο φόντο". Για τους θανάτους που προκάλεσε ως Vecna, λέει πως δεν έχει μετανοιώσει για αυτούς. "Όταν πήγαμε στη Νότια Αμερική για λόγους promo της σειράς, κάποιοι που ζητούσαν να... ζητήσω συγγνώμη. Αλλά είπα πως δεν είχα λόγο να το κάνω, γιατί ήταν θύματα (δεν κάνουμε spoilers εδώ)".

O Vecna AP

"Μόλις χθες επιβιβαζόμουν σε ένα αεροπλάνο από το Λονδίνο για το Λος Άντζελες όταν μια μητέρα και η κόρη της με αναγνώρισαν. Η μικρή ήταν αρκετά συγκρατημένη, αλλά στη συνέχεια ενθουσιάστηκε που με αναγνώρισε. Η μαμά της έλεγε «δεν την έχω ξαναδεί έτσι». Πραγματικά μου αρέσει να συναντώ ανθρώπους και να ακούω πόσο αγαπάνε τη σειρά, να μου λένε πως το show σημαίνει πολλά για αυτούς και τους αγγίζει συναισθηματικά", λέει ο ίδιος.

Θυμάται να του συστήνεται η Winona Ryder στα γυρίσματα. "Ήμουν σε φάση, "είμαι μεγάλος θαυμαστής της, δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ".

Δεύτερο μεγάλο πάθος του Bower, εκτός από την υποκριτική, είναι η μουσική. Ήταν άλλωστε ο frontman της punk μπάντας Counterfeit, που "έσπασε" το 2020. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε δύο solo κομμάτια, τα ‘Paralysed’ και ‘Start The Fire’. Ακολούθησαν τα ‘Run On’, ‘Devil In Me’, και το ‘I Am’. Όλα τα κομμάτια είναι εμπνευσμένα από τη Θεία Κωμωδία. Ωστόσο, αν και θα έρθουν περισσότερα κομμάτια γύρω από την ίδια θεματολογία, του τι είναι η Κόλαση δηλαδή, ο ηθοποιός αναφέρει πως δεν θεωρεί δεδομένο πως θα κυκλοφορήσει και άλμπουμ.

Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που ασχολείται σε όλη του τη καριέρα, είναι το σκοτάδι. Το μακάβριο πάντα τον ενδιέφερε, λέει, και είναι κάτι που αποδέχεται ως μέρος του εαυτού του.

"Νομίζω πως για πολύ καιρό φοβόμουν το σκοτάδι μου. Φοβόμουν και έτρεχα μακριά από αυτό, γιατί στην ουσία λειτουργούσε σαν μια "βαριοπούλα αλήθειας". Αλλά πάντα καταλάβαινα πως στις πιο έντονες στιγμές σκοτεινιάς μου, θλίψης ή ταλαιπωρίας εντός μου, μέσα από αυτό προέκυπτε μια σκληρή δουλειά που μπορούσα να αισθανθώ και αυτή η διεργασία υποθέτω, είναι αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούμε "σκοτάδι". "Αλλά είναι πάντα πιο σκοτεινά πριν την αυγή" (αναφέρεται σε ατάκα του David Brent από το The Office) και όπως κάποιοι άλλοι λένε, δεν μπορείς να έχεις ουράνιο τόξο χωρίς βροχή".

Αυτή τη περίοδο, ο "ουρανός" του Bower μοιάζει γεμάτος με ουράνια τόξα. Πετάει ψηλά με το Stranger Things, έχει στα σκαριά ρόλους για επερχόμενα κινηματογραφικά projects, και μπόλικη μουσική για να ηχογραφήσει.

Την επόμενη χρονιά θα υποδυθεί τον Ed Becker στο True Haunting, μια ταινία για τον πρώτο τηλεοπτικό εξορκισμό, και πολύ σύντομα θα πάει στη Utah, για να εμφανιστεί δίπλα στον Kevin Costner στο γουέστερν Horizon. "Θέλω να συνεχίσω να προσπαθώ, να δημιουργώ διαφορετικά πράγαμτα, και αυτή τη περίοδο αισθάνομαι ότι εμπνέομαι από πολλά. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει", λέει ο ίδιος κλείνοντας τη συνέντευξη στο ΝΜΕ.

Ο ίδιος άλλωστε αποκάλυπτε πρόσφατα πως ήταν χρήστης ουσιών. "Πριν από 12 χρόνια και κάτι, ήμουν ενεργός χρήστης. Πλήγωνα τον εαυτό μου και εκείνους που αγαπούσα περισσότερο. Έφτασα στο σημείο να νοσηλευτώ για λόγους ψυχικής υγείας, αλλά σήμερα είμαι 7μιση χρόνια καθαρός και νηφάλιος. Έχω κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου" έγραφε στο Twitter.

"Αλλά κάθε μέρα είναι μία ευκαιρία να αρχίσεις ξανά. Να εξιλεωθείς για τα λάθη και να ωριμάσεις. Για όποιον ξυπνά και σκέφτεται «όχι πάλι Θεέ μου», σας υπόσχομαι ότι υπάρχει τρόπος. Είμαι ευγνώμων που είμαι νηφάλιος και που υπάρχω. Να θυμάστε, είμαστε όλοι έργα σε εξέλιξη".





