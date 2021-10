Tāctus: Το 17ο Athens Digital Arts Festival είναι γεγονός

Το 17ο Athens Digital Arts Festival, “Tāctus,” είναι γεγονός και αποκαλύπτει τις νέες εγκαταστάσεις του Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ).

Η φετινή διοργάνωση επιλέγει προς υλοποίηση το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, την ευρύτερη περιοχή στο Μοναστηράκι και την Πλάκα.

Η αποκατάσταση των 18 κτηρίων, μία ολόκληρη γειτονιά της Αθήνας έτσι όπως ήταν διαμορφωμένη στο τέλος του 19ου-αρχές του 20ού αιώνα, συναποτελούν το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, το μοναδικό Δημόσιο Μουσείο που πραγματεύεται την νεότερη Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στις υλικές και άυλες εκφάνσεις της.

Το ADAF ανοίγει στο κοινό του για πρώτη φορά τις πόρτες του μουσείου, και από 13-17 Οκτωβρίου θα σας ξεναγήσει στην ιστορική αυτή γειτονιά, μέσα από την απόλυτη Digital Art εμπειρία.

Το βασικό κτήριο του μουσείου, ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνό, θα φιλοξενήσει έργα όλων των κατηγοριών από ‘Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες: Video Art, Animation, Digital Image, Web Art, Installations, Virtual Reality, Games, Augmented Reality, Performances, Workshops, Talks, ADAF Kids και Festivals of The World.

Μερικά highlights:

Το αγαπημένο μας ADAF Kids, ένα digital art festival αφιερωμένο σε παιδιά και γονείς, επιστρέφει ακόμα πιο ενισχυμένο για να διασκεδάσει και να εκπαιδεύσει τους μικρούς μας φίλους.

Στο Λουτρό των Αέρηδων, θα φιλοξενηθούν έργα τα οποία ξεχώρισαν για την θεματική τους και αφορούν στην έννοια του Άλλου, όπως αυτά προέκυψαν μέσα από την φετινή θεματική “Tāctus.”

Στην όψη του Τζαμιού Τζισταράκη θα γίνει 3D Mapping Projection Show και στη συμβολή των οδών Άρεως και Κλάδου θα πραγματοποιούνται Open Air Screenings.

Στην αυλή του Μουσείου θα πραγματοποιούνται performances και το κτήριο επί της οδού Πανός 19 και τον υπαίθριο χώρο του (το πρώην στέκι της Σχολής Καλλών Τεχνών) θα ξαναζωντανέψει με special events.

Το ερευνητικό έργο AI TRACE (Synaesthetic Engagement of Artificial Intelligence with Digital Arts and its Audience) συνεργάζεται με το ADAF και θα βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για να εξερευνήσουμε τη σχέση του κοινού με τις Ψηφιακές Τέχνες.

17ο Athens Digital Arts Festival ADAF

Κλείστε online το δωρεάν εισιτήριο στο 2021.adaf.gr

