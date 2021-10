5 εκθέσεις σύγχρονης Τέχνης που αξίζει να επισκεφθείτε στο κέντρο της Αθήνας

Εξαιρετικά πλούσια είναι η φθινοπωρινή ατζέντα της Αθήνας με εκθέσεις σύγχρονης Τέχνης να κοσμούν πολλά μουσεία, αλλά και απρόσμενη μέρη της. Εμείς επιλέξαμε 5 πολιτιστικές στάσεις που αξίζουν την προσοχή σας!

Ένα ποίημα σε... μάντρα

Ένα black box μάς προσκαλεί σε μια φορτισμένη συγκινησιακά εμπειρία με μια ξεχωριστή εγκατάσταση, ένα Terrarium, του Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη με τίτλο «Έργο για Έναν Άνθρωπο Μονάχα». STELIOS TZETZIAS

Ανεβαίνοντας τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, δίπλα από την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη, συναντά κανείς μια μάντρα που αποτελεί το μοναδικό δείγμα σκηνής της belle époque στην Αθήνα. Εκεί, στη «Μάντρα», το θέατρο ανοιχτού χώρου που ενεργοποιεί μετά από χρόνια το Ίδρυμα Ωνάση, γεννιέται μία νέα στέγη πολιτισμού και έκφρασης και έως τις 14 Νοεμβρίου, ένα black box μάς προσκαλεί σε μια φορτισμένη συγκινησιακά εμπειρία με μια ξεχωριστή εγκατάσταση, ένα Terrarium, του Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη με τίτλο «Έργο για Έναν Άνθρωπο Μονάχα».

Το έργο είναι μια τριλογία, σύνθεση εικαστικών, μουσικών και παραστατικών τεχνών, με θέμα την εξομολόγηση. Το Πρώτο Μέρος, που παρουσιάζεται στο κέντρο της Αθήνας, στο μοναδικό σωζώμενο θέατρο-μάντρα των αρχών του προηγούμενο αιώνα, είναι εμπνευσμένο από το σπουδαιότερο ποίημα της πρώτης Ελληνίδας υπερρεαλίστριας, Μάτσης Χατζηλαζάρου, της «πολυτιμότερης ερωτικής ποιήτριας που διαθέτει η γλώσσα μας» κατά τον Γ. Π. Σαββίδη. Η φωνή της Μάτσης Χατζηλαζάρου αντηχεί σε έναν σκοτεινό θάλαμο-εγκατάσταση για έναν μόνο θεατή κάθε φορά, με την drag περφόρμερ Imiterasu να δανείζεται τη φωνή και τους στίχους της ποιήτριας – δίχως να μιμείται το φυσικό πρόσωπο. Ένα άλλο σώμα ως ενδιάμεσος. Ένας φορέας μνήμης, λόγων, βλεμμάτων, δακρύων, χειρονομιών, που μεταφέρει την ανάμνηση σε ένα οξύ παρόν.

Στις 7 Φεβρουαρίου 1985, η Μάτση Χατζηλαζάρου μάς παραδίδει το ποίημα «Αντίστροφη Αφιέρωση», με αποδέκτη τον αγαπημένο της, Ανδρέα Εμπειρίκο, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του. Και μπορεί το ζευγάρι να είχε χωρίσει δεκαετίες πριν, αφού είχε ζήσει έναν θυελλώδη έρωτα, αλλά όπως είπε και η ίδια η Μάτση σε συνέντευξή της, «ίσως είμαστε πολύ εγωιστές και όχι όσο πρέπει γενναιόδωροι […]».

To video art προβάλλεται σε σκοτεινό θάλαμο-εγκατάσταση, ένα Terrarium σε μεγάλο μέγεθος, σαν σπόρος που αποκαλύπτεται σταδιακά. Με έναν τόπο ιδιωτικό μέσα στη σφαίρα του δημόσιου, επιχειρείται η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου συλλογισμού και αναστοχασμού για τον καθένα μας χωριστά. Μια προσωπική σύνδεση μεταξύ του έργου και του αποδέκτη του.

Πιστέψτε μας πρόκειται για μία μοναδική εμπειρία…. Στο τέλος, αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε μία δική σας αφιέρωση, αν το επιθυμείτε…

Minamata στο Μουσείο Γουλανδρή

Το δράμα της Minamata, αλλά και η προσέγγισή του μέσα από την ιδιαιτερότητα του φακού του W. Eugene Smith, είχαν άμεση επίδραση στον καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Andrew Levitas. CHRISTOPHOROS DOULGERIS PHOTOGRAPHY

Το πολύπλευρο πρότζεκτ Minamata του διακεκριμένου σκηνοθέτη και καλλιτέχνη Andrew Levitas φιλοξενεί το Μουσείο Γουλανδρή. Πηγή έμπνευσής του αποτέλεσε ο κορυφαίος Αμερικανός φωτορεπόρτερ W.Eugene Smith, που θεωρείται ο «πατέρας» της φωτογραφικής αφήγησης και συγκεκριμένα του φωτογραφικού δοκιμίου. Τη δεκαετία του 1970, ο Smith κατέγραψε με τον φωτογραφικό του φακό τις τραγικές συνέπειες της βιομηχανικής ρύπανσης που είχε προκαλέσει το εργοστάσιο της εταιρείας Chisso Corporation στην πόλη Minamata της Ιαπωνίας. Η φωτογραφική συλλογή που εξέδωσε το 1975 μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του (Minamata – A Warning to the World) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων υγείας που είχαν πλήξει τον πληθυσμό της πόλης και στη μετέπειτα απόδοση της δικαιοσύνης.





Το δράμα της Minamata, αλλά και η προσέγγισή του μέσα από την ιδιαιτερότητα του φακού του W. Eugene Smith, είχαν άμεση επίδραση στον καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Andrew Levitas. Βαθιά επηρεασμένος από την καταγγελία του Smith, ο Levitas αποτύπωσε αρχικά τις σκέψεις του σε ποιήματα και ζωγραφικούς πίνακες, πριν τους δώσει μια πιο ολοκληρωμένη μορφή με τη δημιουργία της ταινίας του Minamata και στη συνέχεια με τα μεταλλικά γλυπτά του.

Ανήσυχο πνεύμα όπως και ο Smith, ο Levitas προβληματίζεται από τη σχέση της ανθρωπότητας με τη φύση και το περιβάλλον και νιώθει έντονα την ανάγκη να αγωνιστεί ενάντια στην αδικία, μέσα από την τέχνη του.

Η εικαστική εγκατάσταση, που σύμφωνα με τον καλλιτέχνη αποτελεί την τελική και πιο ολοκληρωμένη μορφή του πρότζεκτ του παρουσιάζεται στον χώρο των περιοδικών εκθέσεων του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή. Με βασικό σημείο αναφοράς το αλουμίνιο, ένα υλικό ανακυκλώσιμο που αντέχει στον χρόνο, ο Levitas μέσα από επτά μεταλλικά γλυπτά μεγάλων διαστάσεων αναδεικνύει την αμφισημία, τη δυαδικότητα και την αντίφαση που κρύβονται στη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον και στην τεχνολογική εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ως καλλιτέχνης, ο Levitas νιώθει την ανάγκη να δημιουργεί έργα που σέβονται και εξυμνούν τη φύση, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τον ανθρώπινο παράγοντα. Το μέταλλο, ειδικά το αλουμίνιο, κυριαρχεί στη σκέψη και στη δουλειά του: συμβολίζει την πρόοδο της ανθρωπότητας και την ευημερία, ταυτόχρονα όμως εκπροσωπεί και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος καταστρέφει τη φύση.

Κεντρικό ρόλο στα γλυπτά του Levitas παίζει και η φωτογραφία, καθώς μέσω της μεθόδου Metalwork Photography®, που ανέπτυξε σε νεαρή ηλικία, μεταφέρει φωτογραφικές διαφάνειες πάνω στα μεταλλικά φύλλα που αποτελούν την επιφάνεια των έργων του.

Την επιμέλεια της εικαστικής εγκατάστασης έχει η Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau.

Διάρκεια Έκθεσης: 21 Οκτωβρίου έως και 28 Νοεμβρίου 2021/Ώρες Λειτουργίας: Τετάρτη – Κυριακή: 10:00 – 18:00, Παρασκευή: 10:00-20:00, Δευτέρα και Τρίτη κλειστά/Διεξαγωγή Masterclass: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου – Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2021/Συναντήσεις στο Μουσείο: Κυριακή 24 Οκτωβρίου, 19:00/Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Ερατοσθένους 13, Αθήνα 116 35

H αυλή των ηρώων του Κώστα Ρουσσάκη και 212 Mήδεια (Αφηγήσεις από ένα χώρο μετέωρο) της Στεφανίας Στρούζα στο annexM, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Δύο νέες παραγωγές παρουσιάζονται στο annexM, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Άννας Καφέτση από τις 4 Νοεμβρίου 2021 έως τις 23 Ιανουαρίου 2022 στην Υπηρεσιακή Αυλή και στο Project Space. Πρόκειται για τις ατομικές εκθέσεις Η αυλή των ηρώων του Κώστα Ρουσσάκη και 212 Μήδεια (Aφηγήσεις από ένα χώρο μετέωρο) της Στεφανίας Στρούζα σε επιμέλεια αντίστοιχα του Χρήστου Χρυσόπουλου και της Δάφνης Δραγώνα.

Αναλυτικότερα:

Κώστας Ρουσσάκης- Η αυλή των ηρώων

Ένας διπλός εγκιβωτισμός. Διατρέχοντας τον διάδρομο που οδηγεί στην Υπηρεσιακή Αυλή, στα σπλάχνα του Μεγάρου Μουσικής, ο θεατής ανακαλύπτει την εγκατάσταση τριών συμπαγών γλυπτικών διατάξεων που περιέχουν εντός τους μια ιδιάζουσα στερεοσκοπική θέαση του δημοσίου χώρου του Πεδίου του Άρεως, προσβάσιμη ατομικά –σχεδόν ενδόμυχα– από το βλέμμα καθενός θεατή.

Η εγκατάσταση του Ρουσσάκη συγκροτεί εντός της Υπηρεσιακής Αυλής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ένα εικαστικό περιβάλλον που μεταβολίζει τον οικείο χώρο του Πεδίου του Άρεως δημιουργώντας ένα νέο, εφήμερο υποκειμενικό τοπόσημο για την ιστορία και τον σύγχρονο βίο της πόλης.

Η έκθεση του Κώστα Ρουσσάκη, με επιμελητή τον Χρήστο Χρυσόπουλο, αντλεί την πρώτη της ύλη από το Πεδίο του Άρεως με όλες τις τρέχουσες συνδηλώσεις του (ιστορικές, καλλιτεχνικές, πολιτικές, αστικού βίου) και τη σημειολογία που έχει κατά καιρούς αποδοθεί σε αυτόν (γλυπτά, ανδριάντες, Λεωφόρος Ηρώων, μνημεία, κήπος... κ.λπ.).

Κεντρικός άξονας είναι το μνημειακό σύνολο της «Λεωφόρου Ηρώων». Η εγκατάσταση του Ρουσσάκη συγκροτεί εντός της Υπηρεσιακής Αυλής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ένα εικαστικό περιβάλλον που μεταβολίζει τον οικείο χώρο του Πεδίου του Άρεως δημιουργώντας ένα νέο, εφήμερο υποκειμενικό τοπόσημο για την ιστορία και τον σύγχρονο βίο της πόλης.

Κώστας Ρουσσάκης Η αυλή των ηρώων/Υπηρεσιακή Aυλή/Επιμέλεια | Χρήστος Χρυσόπουλος/Διάρκεια έκθεσης | 04.11.2021 – 23.01.2022/Εγκαίνια | 04.11.2021

Στεφανία Στρούζα- 212 Μήδεια (Αφηγήσεις από ένα χώρο μετέωρο)

Με ένα σύνολο έργων που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα –δύο από τα οποία δημιουργήθηκαν ειδικά για την έκθεση–, η καλλιτέχνις αναφέρεται στη μετέωρη συνθήκη στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης σήμερα. Εστιάζει σε στιγμές σύγκρουσης, αποτυπώματα καταστροφής καθώς και στο ενδεχόμενο επανόρθωσης και αναδημιουργίας. H έκθεση παίρνει τον τίτλο της από έναν αστεροειδή με το όνομα 212 Μήδεια που απασχόλησε τη Στεφανία Στρούζα στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού και ερευνητικού της έργου γύρω από τον μύθο της Μήδειας. Οι αστεροειδείς με την είσοδο τους στην ατμόσφαιρα της Γης μεταμορφώνονται σε διάττοντες αστέρες και σε απειλητικά για τη γη σώματα σε περίπτωση πρόσκρουσης. H Μήδεια ταυτίζεται με το απρόβλεπτο και το καταστροφικό αλλά και με την εναντίωση στο αυτονόητο και το επιβεβλημένο. Μελετώντας την ιστορία της, η Στρούζα επικεντρώνεται σε μια ανεξερεύνητη πλευρά του χαρακτήρα της που καταδεικνύει τη σχέση της αντι-ηρωίδας με φυσικά φαινόμενα, ζωικά ένστικτα και την ίδια τη Γη ενώ, ταυτόχρονα, παραμένει πάντα ξένη. Η ύπαρξη του αστεροειδούς 212 Μήδεια γίνεται αφορμή για να παράξει η καλλιτέχνις ένα εικαστικό αφήγημα, στο οποίο φανερώνονται οι σύγχρονες συνδηλώσεις του μύθου σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον.

H Μήδεια ταυτίζεται με το απρόβλεπτο και το καταστροφικό αλλά και με την εναντίωση στο αυτονόητο και το επιβεβλημένο.

Στην έκθεση παρουσιάζονται τρία έργα γλυπτικής και ένα βίντεο. Τα γλυπτά υποδηλώνουν σώματα γεωλογικά και συμπαντικά, ανθρώπινα και μη ανθρώπινα, υλικά και ενεργά, σώματα που φέρουν ίχνη σύγκρουσης αλλά που ταυτόχρονα μπορούν να επιφέρουν αλλαγές. Κεντρική θέση κατέχει το γλυπτό 212 Medea (Perpetual Silence Prevails in the Empty Space of Capital), που μοιάζει τόσο με αστεροειδή σε τροχιά πρόσκρουσης όσο και με θηλυκό σώμα και αναφέρεται στη σχέση έμφυλης ταυτότητας και κλιματικής κρίσης. Το γλυπτό 212 Medea (If only I had stayed the animal I was) παραπέμπει στην αναγνώριση άλλων έμβιων κόσμων πέρα από τον άνθρωπο, ενώ τα μικρότερα γλυπτά SPK-ID 2000212 (Α880 CA) με τη μορφή θραυσμάτων αναφέρονται στις ροές της ύλης, σε στιγμές έκρηξης και συνεχούς μεταμόρφωσης. Τέλος, το βίντεο Monologue (Medean Remix) βασίζεται σε αποσπάσματα από τα έργα των Ευριπίδη, Pier Paolo Pasolini [Πιερ Πάολο Παζολίνι] και Heiner Müller [Χάινερ Μύλλερ]. Σε αυτό, η Μήδεια θυμίζει τις θεμελιώδεις σχέσεις περιβάλλοντος και πολιτισμού, ανθρώπου και άλλων έμβιων όντων, ενσαρκώνοντας τες.\u0009

Ωράριo λειτουργίας εκθέσεων /Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 12:00 – 20:00, Πέμπτη 12:00 – 22:00 /Δευτέρα κλειστά

Info: Τιμές εισιτηρίων/3 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 5 €/Ελεύθερη είσοδος κάθε Πέμπτη 19:00 – 22:00

Ένα σύγχρονο… Αντάμωμα

Η ενότητα των έργων του Χαντζαρά με ιστορική μνήμη για το ΄21 αποτελεί την έκφραση ενός πολυσύνθετου εικαστικού κόσμου με χαρακτήρα κοινωνικό, ιστορικό αλλά κυρίως συμβολικό.

«Αντάμωμα-Memories» είναι ο τίτλος της έκθεσης του Απόστολου Χαντζαρά, που θα φιλοξενηθεί στην Sianti Gallery από τις 12 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2021. Όπως σημειώνει ο καλλιτέχνης, η ενότητα των έργων του με ιστορική μνήμη για το ΄21 αποτελεί την έκφραση ενός πολυσύνθετου εικαστικού κόσμου με χαρακτήρα κοινωνικό, ιστορικό αλλά κυρίως συμβολικό.

Ο Απόστολος Χαντζαράς χαρακτηριστικά αναφέρει: «Τα έργα μου με αναφορές στο ΄21 για μένα σημαίνουν κάτι περισσότερο από μία ζωγραφική φόρμα ή ένα σύγχρονο σχέδιο design. Είναι ένα Έπος. Γεννήθηκα στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, όπου για κάποιους ανθρώπους, οι ήρωες τιμώνται ακόμα και ζωντανεύουν μέσα από τα δημοτικά τραγούδια και τις παραδόσεις. Το πανηγύρι του Άη Συμιού στο Μεσολόγγι είναι η πιο σημαντική συνιστώσα της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Ο πατέρας μου ζωγράφισε τις εικόνες του μοναστηριού τονίζοντας τον θρησκευτικό χαρακτήρα. Οι παρέες των αρματωμένων, οι καβαλαραίοι ανταμώνουν κάθε χρόνο σε ένα τελετουργικό αναβίωσης. Με νταούλια και ζουρνάδες σε μία αναπαράσταση των εκστατικών χορών χορεύουν με τα χέρια ψηλά, σέρνουν τον τσάμικο. Και τότε Γη και Ουρανός γίνεται ένα! Τους διαπερνάει ο Ήρωας! Ζωγραφίζω τους καβαλαραίους με την οπλή των αλόγων ανασηκωμένη, γιατί στον χτύπο της θαρρείς ότι θα μετακινηθεί η Γη και ο Κόσμος όλος! Η σχέση του αλόγου με τον αναβάτη- ήρωα ήταν συγγενική. Μοιράζονταν μία κοινή ζωή! Από τον Μάρκο Μπότσαρη στον Λόρδο Μπάϊρον… οι Μπροστάρηδες! Έμειναν κάποιοι να συνεχίζουν! Αυτά που βρήκαν αναβιώνουν με ένα πανηγύρι! Για να μην χαθεί το Έπος και χαθεί και η Ψυχή μας! Και έτσι θα τύχουμε να ανταμώσουμε! Με τα χέρια ψηλά, να αγγίξουμε!!».

Από την πλευρά της, η Managing Director της Sianti Gallery, Βασιλική Σιαντή γράφει χαρακτηριστικά: «Σ' αυτή την ενότητα των έργων του Απόστολου αποκαλύπτονται μικρά θαύματα, ζωντανεύουν οι μνήμες και τοποθετούνται στο σήμερα. Σύμβολα ένδοξων εποχών του παρελθόντος εντάσσονται σε μία σύγχρονη δυναμική ζωγραφική. Τα σώματα των ηρώων μυώδη και ρωμαλέα παραπέμπουν σε καθημερινούς ανθρώπους, που παλεύουν για όλα όσα τους ανήκουν. Η διαπεραστική τους ματιά καθηλώνει τον θεατή αναδεικνύοντας μία νέα οπτική. Αυτή, όμως, διατηρεί τον σεβασμό του παλαιού συμβόλου μέσα σε μία σύγχρονη Τέχνη. Τα χρώματα του Χαντζαρά είναι τόσο ζωηρά και ταυτόχρονα τόσο εκκωφαντικά που δεν μας αφήνουν περιθώριο παρά να εντάξουμε την Τέχνη στη ζωή μας».

Εικαστικός Κύκλος Sianti Gallery:Βασ. Αλεξάνδρου 2 και Μιχαλακοπούλου, Αθήνα (Πίσω από την Εθνική Πινακοθήκη)/Τηλ: 210 7245432, 210 3648335

