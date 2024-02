Διερευνώντας ταυτότητες και φύλα στους σύγχρονους κήπους-καταφύγια

H δίγλωσση έκδοση Sheltered Gardens αποτελεί το επιστέγασμα του ομώνυμου υβριδικού, ερευνητικού και εικαστικού προγράμματος που εγκαινιάστηκε στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Με αφορμή την κυκλοφορία της έκδοσης Sheltered Gardens διοργανώνεται στο ΕΜΣΤ, την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, μια σπονδυλωτή βραδιά αφιερωμένη στους κήπους-καταφύγια και στους ρόλους που διαδραματίζουν οι έννοιες φύλο, ταυτότητα και ρευστότητα μέσα σε αυτούς.

Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος μέσα από διαλέξεις, αναγνώσεις, προβολές, παρεμβάσεις και performances, οι Linder, Chris Kraus, Φοίβη Γιαννίση, Κίκα Κυριακάκου, VASKOS (Βασίλης Νούλας και Κώστας Τζημούλης). Στο πλαίσιο της βραδιάς θα προβληθεί το φιλμ “To Ξέφωτο” (1993) του Αλέξη Μπίστικα με τον Derek Jarman.

Sheltered Gardens με 35 διεθνείς και καταξιωμένους καλλιτέχνες, συγγραφείς και performers

Περιλαμβάνοντας περισσότερους από 35 διεθνείς και καταξιωμένους καλλιτέχνες, συγγραφείς και performers το πρόγραμμα, σε επιμέλεια της Κίκας Κυριακάκου, είχε ως αφετηρία το ομώνυμο ποίημα της H.D., Sheltered Garden (1916) και ξεδιπλώθηκε μέσα από μία ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους στην Αθήνα, ένα πρόγραμμα εικαστικών και χορευτικών επιτελέσεων, μια ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή έκθεση, και μια δίγλωσση, συλλεκτική έκδοση.

Αριστερά προς δεξιά: Michel Delsol, Kathy Acker, (1990) Linder Sterling, Double Cross Hybrid, (2013) από την έκθεση Sheltered Gardens, Ανάπτυγμα καταλόγου Sheltered Gardens

Με κεντρικό άξονα τον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους βοτανικούς κήπους της Μεσογείου, στο πρόγραμμα του PCAI συμμετείχαν οι Μαργαρίτα Αθανασίου, Μαρία Βαρελά, Μαρίνα Βελησιώτη, Michel Delsol, Kathleen Hanna & the Julie Ruin, Evan Ifekoya, Ειρήνη Καραγιαννοπούλου, Λητώ Κάττου, Chris Kraus, Linder, Polonca Lovšin, Ελένη Μπαγάκη, Campus Novel, Selina Nwulu, Λήδα Παπακωνσταντίνου, Εύα Παπαμαργαρίτη, Gloria Steinem, Εύα Στεφανή, VASKOS (Βασίλης Νούλας & Κώστας Τζημούλης), Sasha Velour, Αφροδίτη Ψαρρά, Ίρια Βρεττού, Φοίβη Γιαννίση, Ερμίρα Γκόρο, I broke the vase, Δήμητρα Ιωάννου, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Λήδα Παπακωνσταντίνου, arisandmartha (Άρης Παπαδόπουλος & Μάρθα Πασακοπούλου), VIGIL (Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία & Φωτεινή Σταματελοπούλου).

Sheltered Gardens

Ο κατάλογος Sheltered Gardens κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Futura και περιλαμβάνει πρωτότυπα κείμενα, δοκίμια και ποιήματα από τους Κίκα Κυριακάκου, Chris Kraus, Selina Nwulu, Φοίβη Γιαννίση, Φαίη Ζήκα, I broke the vase, VASKOS (Βασίλης Νούλας & Κώστας Τζιμούλης) και Δήμητρα Ιωάννου, αφιερωμένα στους κήπους-καταφύγια, τα οικοσυστήματα και τις προβληματικές που αναδεικνύονται στους σύγχρονους γυναικείους κήπους, καθώς και πλούσιο, έγχρωμο, φωτογραφικό υλικό από το εικαστικό πρόγραμμα στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους.

Το πρόγραμμα και η έκδοση Sheltered Gardens πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Βρετανικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Flunet Productions.