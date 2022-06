Ένα γιγαντιαίο ανθρώπινο αποτύπωμα εμφανίστηκε στους Παξούς

Μια εντυπωσιακή εγκατάσταση 1.000 τετραγωνικών μέτρων δημιούργησε ο Έλληνας εικαστικός The Krank για την Μπιενάλε των Παξών. Ένα "ανθρώπινο χνάρι", η κλίμακα του οποίου αντικατοπτρίζει το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής που προκαλούμε σαν είδος στον πλανήτη.

Ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε ένα τεράστιο κομμάτι γης σαν καμβά και δούλεψε για 15 μέρες σιωπηλά το ηχηρό αυτό μήνυμά του. Η γιγάντια αυτή ανθρώπινη πατημασιά, υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να βρεθεί η απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας και της διάσωσης του περιβάλλοντος, ενώ η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 συνεχίζει να σκιάζει τις παγκόσμιες συζητήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ADVERTISING

THE KRANK

Ποιος είναι ο καλλιτέχνης

The Krank είναι η υπογραφή του Έλληνα εικαστικού (γ. 1988) που ζει και δημιουργεί μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου. Η καλλιτεχνική του δράση ξεκινά το 2002 μέσα από το γκράφιτι και επαναπροσδιορίζεται μετά τις σπουδές του στην οπτική επικοινωνία το 2009. Το 2013 εγκαταλείπει την Αθήνα και επανασυστήνεται καλλιτεχνικά στο Βερολίνο ως Krank (στα γερμανικά σημαίνει άρρωστος). Έκτοτε εκφράζει την κοσμοθεωρία του μέσα από τη δημιουργία αυστηρών ασπρόμαυρων έργων ζωγραφικής, γλυπτών, τοιχογραφιών και μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεων.

THE KRANK

Ο καλλιτέχνης θεωρεί τον εαυτό του ως "σεισμογράφο" της κοινωνίας και αρθρώνει κοινωνικά προβλήματα και ομαδικά ψυχολογικά φαινόμενα στα έργα του. Η ιδεολογία του περιστρέφεται γύρω από τη συνείδηση και την ανθρωπιά. Μέσα από τα προκλητικά του έργα, προσπαθεί να αναπτύξει μια ηθική υπόσταση μέσα στην πολύπλοκη δομή της σύγχρονης ζωής, με στόχο να απόκτηση μιας βαθύτερης κατανόησης της πραγματικότητας.

Έχει δηλώσει "παρών" σε πολλές εκθέσεις στην Ευρώπη (Museum of Colours - Βερολίνο 2016, House of World Cultures - Βερολίνο 2016, Anomalie Art Club - Βερολίνο 2017, Documenta Halle - Κάσελ 2017, Urban spree gallery - Βερολίνο 2018, KKL Luzern (Culture and Congress Center) - Λουκέρνη 2018, Monumenta - Λειψία 2018, MAD - Βρυξέλλες 2018, RÄUME 2 - Berlin Art Week 2018, Benhadj & Djilali Museum - Βερολίνο 2019, World Conference Center - Βόνη 2019, Museum of Now - Βερολίνο 2020, Paxos Bienalle 2022 κ.α.), ενώ έργα του ανήκουν σε γνωστές ιδιωτικές συλλογές ανά τον κόσμο.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις