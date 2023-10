Γυμνιστές φιλότεχνοι ξεναγήθηκαν σε Μουσείο στη Βαρκελώνη

Οι επισκέπτες του Μουσείου Αρχαιολογίας της Βαρκελώνης το περασμένο Σάββατο άφησαν όλα τα ρούχα τους στο βεστιάριο και είδαν την έκθεση γυμνοί.

Το Μουσείο Αρχαιολογίας της Βαρκελώνης είναι υπέρ της… συμπερίληψης ως φαίνεται… με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, καθώς υποστηρίζει ότι και οι φιλότεχνοι γυμνιστές έχουν ψυχή και πρέπει να έχουν την ευκαιρία να κάνουν τη βόλτα τους ανενόχλητοι και… γυμνοί στο πλαίσιο μιας έκθεσης!

Συγκεκριμένα το ισπανικό Μουσείο Αρχαιολογίας άνοιξε τις πόρτες του στους γυμνιστές το προηγούμενο Σάββατο, διοργανώνοντας μια ειδική ξενάγηση κατά τη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες ήταν γυμνοί. Τα μέλη της Καταλανικής Λέσχης Φυσιολατρίας έκαναν τη βόλτα τους στα εκθέματα παρακολουθώντας ειδική ξενάγηση 90 λεπτών, φωτογραφίες της οποίας κυκλοφόρησαν στα διεθνή Μέσα και σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

Οι επισκέπτες είδαν την έκθεση “The bronzes of Riace. The look of Luigi Spina“, με φωτογραφίες του Luigi Spina που απεικονίζουν δύο μεγάλα ελληνικά χάλκινα αγάλματα γυμνών πολεμιστών του 5ου αιώνα π.Χ., τα οποία ανακαλύφθηκαν το 1972 κοντά στο Riace της Ιταλίας.

“Θέλαμε να κάνουμε μια πιο ιδιαίτερη επίσκεψη και όχι την τυπική ξενάγηση“, δήλωσε ο ξεναγός Edgard, ο οποίος επίσης έβγαλε τα ρούχα του. “Θέλαμε οι άνθρωποι που ήρθαν να δουν την έκθεση να νιώσουν ακριβώς το ίδιο με το έργο που βλέπουν“.

Η ιστοσελίδα του μουσείου υποσχόταν στους επισκέπτες την ευκαιρία να “θαυμάσουν τα έργα ποζάροντας στην ίδια κατάσταση με αυτά, εντελώς γυμνοί και περιτριγυρισμένοι από άλλα σώματα”.

“…το γυμνό υπήρχε πάντα και τα σώματα δεν πρέπει να αποτελούν πηγή ντροπής για κανέναν“, δήλωσε η εργαζόμενη στον τομέα της υγείας Μάρτα, 59 ετών, η οποία επισκέφθηκε την έκθεση.

Για την ιστορία δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται μία τέτοιου είδους επίσκεψη σε μουσείο ή χώρο τέχνης.

Το 2013 γυμνιστές παρακολούθησαν την έκθεση “Nude Men from 1800 to Today” σε ειδικές ξεναγήσεις στο Leopold Museum, της Βιέννης στην Αυστρία – μια έκθεση για το ανδρικό γυμνό στην τέχνη ανά τους αιώνες. Το 2018, το παρισινό Palais de Tokyo – χώρος αφιερωμένος στη σύγχρονη και μοντέρνα τέχνη – άνοιξε τις πύλες του για όσους φιλότεχνους ήθελαν να αφήσουν τα ρούχα τους στο βεστιάριο και να περπατήσουν γυμνοί στους χώρους των εκθέσεων.