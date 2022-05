Η Casa Batlló του Γκαουντί έγινε εκπληκτικό NFT αξίας 1,38 εκατ. δολαρίων

Η Casa Batlló, το εμβληματικό αρχιτεκτόνημα του σπουδαίου Αντόνι Γκαουντί (Antoni Gaudí) στη Βαρκελώνη, είναι το πρώτο κτίριο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO που πήρε τη μορφή NFT.

Το "Living Architecture: Casa Batlló" του Refik Anadol είναι ένα δυναμικό NFT της πρόσοψης της Casa Batlló. Χρησιμοποιεί αισθητήρες, οι οποίοι σε πραγματικό χρόνο συγκεντρώνουν περιβαλλοντικά δεδομένα, με αποτέλεσμα το αρχιτεκτονικό αριστούργημα να αλλάζει ύφος, αναλόγως του καιρού και των εκδηλώσεων, όπως πχ του Αγίου Γεωργίου και των Χριστουγέννων.

Στις 10 του μηνός αυτό το NFT δημοπρατήθηκε από τον οίκο Christie's για 1,38 εκατομμύρια δολάρια.

"Ο Γκαουντί είναι μια εκπληκτική πηγή έμπνευσης για κάθε δημιουργό και η Casa Batlló είναι ένα ονειρικό έργο να καταδυθεί κανείς" επεσήμανε ο καλλιτέχνης τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακός αρχιτέκτονας, Refik Anadol. "Από την οργανική αρχιτεκτονική του, εμπνευσμένη από τη φύση, μέχρι τις μικρότερες λεπτομέρειες στα πολλά ψηφιδωτά του, είναι προνόμιο να επανερμηνεύσεις μια τέτοια ζωντανή κληρονομιά και να τη φέρεις στον 21ο αιώνα, με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη".

Λίγα λόγια για την Casa Batlló - Το σπίτι των οστών

Tο τοπικό όνομα του κτιρίου είναι Casa dels ossos (Το σπίτι των οστών), λόγω της οργανικής σκελετώδους εμφάνισής του. PIXABAY

Πρόκειται για ένα διάσημο κτίριο στο κέντρο της Βαρκελώνης και ένα από τα αριστουργήματα του Αντόνι Γκαουντί, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούνιο του 1926, καθώς πήγαινε να δει την κατασκευή της Σαγράδα Φαμίλια και χτυπήθηκε από διερχόμενο τραμ. Το κτίριο αποτελεί αναδιαμόρφωση ενός παλαιότερου σπιτιού, το οποίο επανασχεδίασε ο Γκαουντί το 1904 και ανακαινίστηκε αρκετές φορές από τότε. Οι βοηθοί του Γκαουντί Domènec Sugrañes i Gras, Josep Canaleta και Joan Rubió συνέβαλαν στο έργο της ανακαίνισης.

Το τοπικό όνομα του κτιρίου είναι Casa dels ossos (Το σπίτι των οστών), λόγω της οργανικής σκελετώδους εμφάνισής του. Η πρόσοψή του είναι διακοσμημένη με πολύχρωμο μωσαϊκό, φτιαγμένο από θραύσματα κεραμικών πλακιδίων Trencadís με μια τεχνική που λέγεται "Pique assiette". Η οροφή είναι αψιδωτή και μοιάζει με την πλάτη... δράκου.

Ο μύθος θέλει το στρόγγυλο χαρακτηριστικό στα αριστερά του κτιρίου, που καταλήγει σε έναν πυργίσκο και σταυρό, να είναι η λόγχη του Αγίου Γεωργίου (του πολιούχου της Καταλονίας), που έχει βυθιστεί στο πίσω μέρος του δράκου.

Casa Batlló και καλλιτέχνες Νέων Μέσων

Οι διαχειριστές της Casa Batlló συνεργάζονται με καλλιτέχνες Νέων Μέσων για να παρουσιάσουν συλλογές ψηφιακών έργων τέχνης που είναι εμπνευσμένα από το σύμπαν του Γκαουντί. Πέρυσι, η Casa Batlló που λειτουργεί ως μουσείο, παρουσίασε μια σειρά δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του "Gaudí Cube" με το έργο του Τουρκο-αμερικανού καλλιτέχνη "In the Mind of Gaudí".

Για το NFT "Living Architecture: Casa Batlló", ο Gary Gautier, μάνατζερ της Casa Batlló, δήλωσε: "Αποστολή της Casa Batlló είναι να εντείνει τη μαγεία του Γκαουντί και ο Refik Anadol είναι ο τέλειος συνταξιδιώτης σε αυτό το ταξίδι. Η δουλειά του ενυπάρχει μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας, διευρύνει τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής και φέρνει μια νέα προοπτική πέραν του τόπου και του χρόνου. Ο Refik συνδέει παρελθόν, παρόν και μέλλον, θυμίζοντάς μας τον καινοτόμο, ουμανιστή και οραματιστή Γκαουντί".

Στις 7 Μαΐου, ενώπιον συγκεντρωμένου πλήθους 47.000 ατόμων, ο Anadol προέβαλε μια εκδοχή του NFT στην πρόσοψη της Casa Batlló.

Πλέον, στον πέμπτο όροφο του μουσείου οι επισκέπτες μπορούν να έχουν την εμπειρία του "Living Architecture: Casa Batlló".

Τι είναι τα NFT

Όπως έχει εξηγήσει στο MAGAZINE ο δημιουργός NFT, Artibled: «Τα NFT ειναι ψηφιακά αγαθά τα οποία έχουν την ενδογενή ιδιότητα της μοναδικότητας. “Non fungible tokens”, που θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε σε "μη ανταλλάξιμα νομίσματα ή τεκμήρια’’. Το Bitcoin είναι fungible token καθώς δύο τόκενς είναι ακριβώς τα ίδια ενώ τα bored ape yacht club NFTs είναι ξεχωριστά το ένα από το άλλο.

Η ιδιότητα αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι το κάθε NFT κατέχει μία μοναδική θέση σε ένα δημόσιο blockchain, την οποία κανείς δεν μπορεί να διαβάλλει. Μέσα σε αυτή τη μοναδική θέση αποθηκεύεται πληροφορία (ή σύνδεση σε εξωτερικές πληροφορίες) όπως, εικόνα, ήχος, κείμενο και άλλα δεδομένα που δίνουν ουσιαστικά και το νόημα του κάθε NFT.

Το blockchain σαν τεχνολογικό χέρι του θεού, λοιπόν, κατοχυρώνει τη μοναδικότητα ενός ψηφιακού αντικειμένου. Αυτό είναι κάτι το καινούργιο που δημιουργήθηκε κάπου το το 2014. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησαν οι πειραματισμοί για τις χρήσεις που θα μπορούσε να έχει και οι πρώτες – τώρα διάσημες – συλλογές εικόνων NFT ήρθαν το 2017 και το 2020 πια έγινε το μεγάλο μπαμ δημοτικότητας που ακούμε γύρω μας».

