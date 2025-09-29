Η εγγονή του Steve McQueen κατέθεσε αγωγή για πίνακα του Pollock αξίας 68 εκατ. δολαρίων

Η εγγονή του σταρ του Χόλιγουντ Steve McQueen διεκδικεί έναν Pollock, αξίας 68 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι ο θρυλικός ηθοποιός είχε ανταλλάξει το έργο με μια μοτοσικλέτα!

Η εγγονή του σταρ του Χόλιγουντ Steve McQueen (Στιβ ΜακΚουίν) καταθέτει αγωγή σε δικηγόρο της Νότιας Καρολίνας για έναν πίνακα του διάσημου ζωγράφου Jackson Pollock (Τζάκσον Πόλοκ), αξίας 68 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο δικηγόρος Μπρεντ Μπόρχερτ δήλωσε στη Mirror ότι μεγάλωσε με τον πίνακα του Pollock να κρέμεται στους τοίχους του σπιτιού των γονιών του. Μετά τον θάνατο των γονιών του, Ρούντολφ και Παμέλα, ο Μπόρχερτ και η αδερφή του, Μπετίνα, κληρονόμησαν τον πίνακα του Pollock, μαζί με την υπόλοιπη συλλογή τέχνης τους στο Μάλιμπου της Καλιφόρνια. Ο Μπόρχερτ ζει τώρα με την οικογένειά του στη Νότια Καρολίνα.

Τον Αύγουστο, η εγγονή του Steve McQueen, Μόλι ΜακΚουίν, κατέθεσε αγωγή στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, στην κομητεία του Λος Άντζελες, υποστηρίζοντας ότι ο αείμνηστος θρύλος του Χόλιγουντ ήταν ο νόμιμος ιδιοκτήτης του πίνακα.

Ο Steve McQueen τον “αντάλλαξε” για μια μοτοσικλέτα

Ο ηθοποιός Στιβ ΜακΚουίν βγαίνει από το τροχόσπιτό του με το αριστερό του πόδι σε γύψο, καλυμμένο με ειδικό ανθεκτικό στη φωτιά κάλυμμα, για να οδηγήσει την Porsche 908 του στον 12ωρο αγώνα αντοχής Sebring Grand Prix στη Φλόριντα, στις 22 Μαρτίου 1970. AP Photo

Στην αγωγή, η Μόλι ΜακΚουίν ισχυρίζεται ότι «ο ηθοποιός Στιβ ΜακΚουίν μετέφερε έναν πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ στους Ρούντολφ και Παμέλα Μπόρχερτ, σε αναμενόμενη ανταλλαγή με μια μοτοσικλέτα και ένα ακίνητο στο Latigo Canyon. Ωστόσο, ένας από τους Μπόρχερτ έπεσε με τη μοτοσικλέτα και η μεταβίβαση του ακινήτου ποτέ δεν ολοκληρώθηκε».

Η αγωγή υποστηρίζει ότι όταν η ανταλλαγή του ακινήτου δεν πραγματοποιήθηκε, ο γνωστός ηθοποιός «απαιτούσε την επιστροφή του πίνακα του Πόλοκ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ωστόσο, οι Μπόρχερτ δεν επέστρεψαν τον πίνακα στον Στιβ ΜακΚουίν». Η Μόλι ΜακΚουίν υποστηρίζει ότι έχει «δικαίωμα άμεσης κατοχής του πίνακα».

Αν και ο Μπόρχερτ παραδέχτηκε στη Mirror ότι η κατάσταση αυτή «του θύμισε κάτι αμυδρά», πρόσθεσε επίσης: «Δεν ξέρω καν αν είχα γεννηθεί όταν έγινε η συμφωνία… και δεν ήταν κάτι για το οποίο μιλούσα εγώ και ο πατέρας μου. Αλλά μίλησα μια φορά με τη μητέρα μου και την ρώτησα, ‘Τι έγινε με τον πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ;’ Και εκείνη είπε, ‘Ο πατέρας σου έκανε κάποιο είδος συμφωνίας. Εγώ δεν ήμουν εκεί’. Ήταν μια σύντομη συζήτηση, αλλά θυμάμαι ότι ίσως ανέφερε κάτι για μια μοτοσικλέτα και το σπίτι. Όλα είναι πολύ θολά».

Στιβ ΜακΚουίν – Ο βασιλιάς του Cool που πέθανε από μεσοθηλίωμα στα 50

Η Νάταλι Γουντ και ο Στιβ ΜακΚουίν προετοιμάζονται για μια σκηνή στην ταινία της Paramount Love with a Proper Stranger. AP Photo

Ο Στιβ ΜακΚουίν, γνωστός με το παρατσούκλι “King of Cool” και “Harvey Mushman” (στους αγώνες), ήταν εμβληματικός Αμερικανός ηθοποιός που έγινε διάσημος για τους ρόλους του σε ταινίες όπως The Great Escape (1963), Bullitt (1968) και Papillon (1973). Γνωστός για την ανεπιτήδευτη αυτοπεποίθηση και το χαρακτηριστικό μπλε βλέμμα του, ο ΜακΚουίν είχε πάθος για μηχανές και αυτοκίνητα, μια κουλτούρα που αντικατόπτριζε την προσωπικότητά του εκτός οθόνης: τολμηρός, ριψοκίνδυνος και ελεύθερος πνευματικά. Οι δύο πρώτες του μοτοσικλέτες ήταν μια Harley-Davidson και μια Triumph – ξεκινώντας μια σχέση ζωής με τις μηχανές, που έμελλε να γίνει κομμάτι της ταυτότητάς του τόσο στην οθόνη όσο και εκτός αυτής.

Πέθανε το 1980 από καρδιακή προσβολή, έχοντας προηγουμένως αντιμετωπίσει μεσοθηλίωμα, μια μορφή καρκίνου που προκαλείται από την έκθεση σε αμίαντο. Η έκθεση του ΜακΚουίν στη δηλητηριώδη ουσία πιθανότατα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ από το 1947 έως το 1950. Εκεί, εργάστηκε σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και σε ναυπηγεία, όπου ο αμίαντος χρησιμοποιούνταν εκτενώς για μόνωση και προστασία από τη φωτιά.

Στο Χόλιγουντ, ο αμίαντος χρησιμοποιούνταν λόγω της αντοχής του στη φωτιά και του χαμηλού κόστους, ιδιαίτερα για εφέ και σταντ. Η σκόνη αμιάντου χρησιμοποιούνταν ακόμα και ως “τεχνητό χιόνι”. Στις κούρσες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που λάτρευε, φορούσε ανθεκτικές στη φωτιά φόρμες, οι οποίες συχνά περιείχαν αμίαντο.

Αυτή η έκθεση συνέβαλε στην ανάπτυξη του μεσοθηλιώματος, το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και 30–50 χρόνια μετά την αρχική επαφή με τον αμίαντο. Παρά την εξωτερική του ηρεμία και τη λάμψη του, η ζωή του ΜακΚουίν είχε δυσκολίες καθώς αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας. Υποβλήθηκε σε πειραματική θεραπεία στο Μεξικό, αλλά η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Στις 7 Νοεμβρίου 1980, υπέστη καρδιακή ανακοπή και πέθανε σε ηλικία 50 ετών.

Έργο του Τζάκσον Πόλοκ AP Photo

Ο Τζάκσον Πόλοκ ήταν μια από τις σημαντικότερες μορφές του κινήματος του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού και παραμένει πιο γνωστός για τους πίνακες drip. Το ακριβότερο έργο του είναι ο πίνακας Number 17A του 1948, ο οποίος πωλήθηκε ιδιωτικά το 2016 έναντι 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δικηγόροι του Μπόρχερτ και του ΜακΚουίν δεν ανταποκρίθηκαν σε αίτημα για σχόλιο.