Μαθητές φωτορεπορτάζ μιλούν μέσα από τις εικόνες τους

Η χρονιά που πέρασε καθορίστηκε, περισσότερο από κάθε άλλο γεγονός, από την Παλαιστίνη. Όχι μόνο λόγω της έντασης, της βίας ή των αριθμών· αλλά γιατί το θέμα αυτό ξεγύμνωσε τα όρια της πολιτικής, της ενημέρωσης, της ηθικής μας στάσης.

Οι μαθητές φωτορεπορτάζ της Σχολής Luz επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το φακό τους για να μιλήσουν μεσα από τις εικόνες τους. Εικόνες που δεν διεκδικούν αντικειμενικότητα, αλλα την ανάγκη να κοιτάξουμε κατάματα μια πραγματικότητα που συχνά προτιμούμε να αγνοούμε.

Σε έναν κόσμο υπερκορεσμένο από πληροφορία, αυτές οι φωτογραφίες επιδιώκουν να θυμίζουν ότι η εικόνα δεν είναι απλώς τεκμήριο, αλλά θέση. Και κάθε θέση, έχει ευθύνη. Για το τι σημαίνει να βλέπεις. Και να μην ξεχνάς.

Σε περιόδους ηθικής και πολιτικής αμηχανίας, η εικόνα μπορεί να γίνει υπενθύμιση: δεν υπάρχουν «ουδέτερες» σιωπές.

Ας μιλήσουν οι εικόνες.

Διαδηλωτές υψώνουν παλαιστινιακή σημαία στο Λιμάνι του Αγίου Νικολάου Κρήτης για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris διαμαρτυρόμενοι για την παρουσία Ισραηλινών τουριστών, ως απάντηση στην αιματοχυσία και την δολοφονία αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας. 30 Ιουλίου 2025. Αντώνης Ζουριδάκης | LUZ VISUAL STUDIES

Ηλιοβασίλεμα στην πλατεία Κλαυθμώνος. Ένα αίτημα πανταχού παρόν. 8 Μαρτίου 2025. Κατερίνα Φασσέα | LUZ VISUAL STUDIES

Ένας ηλικιωμένος άνδρας, με μια παλαιστινιακή σημαία στα χέρια, στέκεται ατάραχος ανάμεσα σε καπνογόνα, συνθήματα και δεκάδες διαδηλωτές, δείχνοντας αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη μπροστά από την Ισραηλινή πρεσβεία, στην Αθήνα. 31 Μαΐου 2025. Γρηγόρης Σαγματόπουλος | LUZ VISUAL STUDIES

Διαδήλωση έξω από την Αμερικανική πρεσβεία, κατά της οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης των ΗΠΑ στο Ισραήλ και της συνενοχής τους στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. 25 Απριλίου 2025 Μιχάλης Παύλου | LUZ VISUAL STUDIES

Αστυνομικοί των αστυνομικών δυνάμεων του Βερολίνου προσπαθούν να συλλάβουν βίαια διαδηλωτή/τρια κατά την διάρκεια της Διεθνιστικής Queer Pride παρέλασης. 27 Ιουλίου 2024 Νίκος Κάνιστρας | LUZ VISUAL STUDIES

Διαδηλωτές εκφράζουν την αγανάκτηση τους σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στην υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς το κράτος του Ισραήλ αναφορικά με τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη Λωρίδα της Γάζας. 15 Ιουνίου 2025 Σοφία Γεωργοπούλου | LUZ VISUAL STUDIES

Ο δρόμος που δεν σιωπά, οι φωνές που δεν σβήνουν για την Παλαιστίνη.Σύνταγμα, Αθηνα, 10 Αυγούστου 2025. Σοφία Πότση | LUZ VISUAL STUDIES