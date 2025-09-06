“Μη με Λησμόνει”: Η μνήμη που χάθηκε και τα συναισθήματα που μένουν

Το “Μη με Λησμόνει” είναι ένα συγκλονιστικό graphic novel για τη φροντίδα, την απώλεια, τη συγχώρεση και – πάνω απ’ όλα – την ανάγκη να θυμόμαστε, έστω κι αν δεν μας θυμούνται.

Σε έναν κόσμο όπου οι φράσεις «ποιος είσαι;», «πού βρίσκομαι;» και «ξεχνάω» μπορούν να γκρεμίσουν ολόκληρη την πραγματικότητά μας, η Αλίξ Γκαρέν, μόλις 23 ετών, δημοσιεύει το πρώτο της κόμικ με τίτλο «Μη με Λησμόνει» – ένα έργο τόσο προσωπικό όσο και αναγκαίο. Έμπνευση για αυτό αποτέλεσε η δική της οικογενειακή ιστορία και το αποτέλεσμα είναι σελίδες και καρέ που σκιαγραφούν την απελπισία, οδηγούν σε παιδικά καταφύγια και προσφέρουν ταξίδια μνήμης.

Το κόμικ “Μη με Λησμόνει” δεν είναι απλώς ένα graphic novel: Είναι μια πρόσκληση να ξαναθυμηθούμε να αγαπάμε. Η Γκαρέν μάς ζητά να αναγνωρίσουμε πρόσωπα, καταστάσεις και συναισθήματα. Μας ζητά να μην ξεχνάμε…

Το στόρι

Η Κλεμάνς δεν αντέχει άλλο να βλέπει τη γιαγιά της να βυθίζεται αργά αλλά σταθερά στη λήθη. Η διάγνωση είναι σκληρή: Αλτσχάιμερ. Και το «πολύ αργά» πλησιάζει πιο γρήγορα απ’ όσο φαντάζονται.

Απελπισμένη, αποφασίζει να κάνει το αδιανόητο: την “απαγάγει” από το γηροκομείο για να την πάει πίσω – εκεί που πιστεύει πως ήταν το σπίτι της παιδικής της ηλικίας. Μια πράξη απελπισίας, ή μια τελευταία ευκαιρία να ξαναβρεθούν για λίγο; Ένα ταξίδι γεμάτο συγκρούσεις, ανατροπές και συναισθηματικά ξεσπάσματα ξεκινά, με σύμμαχο την τρυφερότητα και τη μνήμη – όση απέμεινε.

Η άνοια και οι διαταραχές μνήμης αγγίζουν όλο και περισσότερες οικογένειες. Το graphic novel της Γκαρέν αποφεύγει τη διδακτική αφήγηση και επιλέγει μια βαθιά ανθρώπινη ματιά: μέσα από το βλέμμα της Κλεμάνς και της γιαγιάς της, μας δείχνει τι σημαίνει να χάνεις τον εαυτό σου, αλλά και να τον ξαναβρίσκεις – έστω και στιγμιαία – μέσα από την αγάπη.

Η οπτική γλώσσα του κόμικ είναι απλή, καθησυχαστική, μα την ίδια στιγμή φορτισμένη. Χρωματικές παλέτες που θυμίζουν θαμπές αναμνήσεις και πρόσωπα που μεταμορφώνονται καθώς εξελίσσεται η ιστορία, δημιουργούν έναν οικείο αλλά διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Η Γκαρέν δεν επιδιώκει το δράμα: Το χτίζει σιγά-σιγά, μέσα από μικρές σιωπές, βλέμματα και συναισθήματα που δεν χρειάζονται λέξεις.

Το “Μη με Λησμόνει” δεν διαβάζεται· βιώνεται. Είναι ένα έργο για όλους εκείνους που έχουν δει αγαπημένα πρόσωπα να τους κοιτούν με άγνωστο βλέμμα. Για όλους όσους προσπαθούν να κρατήσουν τις αναμνήσεις ζωντανές, όταν ο χρόνος τις σβήνει ανελέητα.

Η επίσημη παρουσίαση και οι διακρίσεις

Την ερχόμενη Παρασκευή (12/09) στις 20:30 κατά το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου, θα πραγματοποιηθεί στη σκηνή «Μίκης Θεοδωράκης» στο Πεδίο του Άρεως η επίσημη παρουσίαση του graphic novel. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο σκιτσογράφος και δημιουργός κόμικς σε Ελλάδα και εξωτερικό, Νικόλαος Τσουκνίδας (Πορτραίτα), και η Χριστίνα Αναστασοπούλου, επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Αλτσχάιμερ «Ο Νέστωρ».

Πρόκειται για ένα έργο-υπενθύμιση πως η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μία σκληρή διαταραχή χωρίς διακρίσεις, και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραμείνουμε δίπλα στους αγαπημένους μας ανθρώπους που πάσχουν από αυτή, όσο αυτοί μας έχουν ανάγκη. Το συγκεκριμένο κόμικς συγκλόνισε τη γαλλοβελγική σκηνή των κόμικς αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες αναγνωστών διεθνώς ενώ έχει ήδη εκδοθεί σε πάνω από 13 χώρες!

Σημειώνεται ότι το «Μη με Λησμόνει» συγκλόνισε τη γαλλοβελγική σκηνή των κόμικς και έχει ήδη αποκτήσει εκατοντάδες χιλιάδες αναγνωστών διεθνώς. Κριτικοί και αναγνώστες δεν έχουν κρύψει τον ενθουσιασμό τους για το κόμικ της Γκαρέν, καθώς ξεπερνά τα στενά όρια του είδους και διαβάζεται πλέον ως ένα λογοτεχνικό σχόλιο στη σύγχρονη εμπειρία της νόσου Αλτσχάιμερ.

Διακρίσεις:

Βραβείο Καλύτερου Κόμικς Babelio 2021

Βραβείο Καλύτερου Κόμικς Victor Rossel 2021

Βραβείο Καλύτερου Κόμικς FNAC 2021

Βραβείο France Culture Φοιτητών 2021

Βραβείο Κόμικς Des élèves d’Auch 2021

Είπαν για το έργο:

«Ποιητικό, συναρπαστικό και συγκινητικό, αυτό είναι ένα κόμικς που δεν θα ξεχάσετε!» — Panorama

«Ένα αριστοτεχνικό graphic novel γεμάτο νοσταλγία για το πέρασμα του χρόνου» — The Telegram

«Ένα σύγχρονο αριστούργημα!» — Atlantico

Η δημιουργός

Η Αλίξ Γκαρέν, γεννημένη το 1997 στο Βέλγιο, ανακάλυψε από μικρή ηλικία την αγάπη της για τα κόμικς και αποφάσισε να σπουδάσει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του ινστιτούτου Saint-Luc στη Λιέγη. Το 2017, μετά από τρία χρόνια σπουδών, διακρίθηκε με το βραβείο Νέων Ταλέντων στο φεστιβάλ Quai des Bulles του Σαιν-Μαλό. Το 2018 ξεκίνησε να εργάζεται στο πρακτορείο Cartoonbase και παράλληλα δούλεψε στο βιωματικό κόμικς Ne m’oublie pas (στα ελληνικά Μη με Λησμόνει από τις εκδόσεις Μικρός Ήρως), που καταπιάνεται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Το έργο κυκλοφόρησε το 2021 από τον εκδοτικό οίκο Le Lombard και απέσπασε πλήθος επαίνων και διακρίσεων, μεταξύ των οποίων τα βραβεία Victor Rossel, Babelio και Fnac Βελγίου για καλύτερο κόμικς, καθώς και το βραβείο France Culture για φοιτητές. Σήμερα ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες, εξακολουθώντας να δημιουργεί κόμικς και να συνεργάζεται με την Cartoonbase. Το 2024 κυκλοφόρησε το κόμικς Impénétrable, το οποίο εξερευνά τις σεξουαλικές διαταραχές.