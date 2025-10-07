Μία Φάρμα στην Εθνική Γλυπτοθήκη

Στις 15 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται η «Η Φάρμα» των ζώων της Εθνικής Γλυπτοθήκης με δημιουργίες που καλύπτουν μία τριακονταετία – από το 1940 ως το 1970.

Οικόσιτα και άγρια ζώα και πουλιά δημιουργούν μια ξεχωριστή Φάρμα στην Εθνική Γλυπτοθήκη, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα εικαστικό τοπίο, όπου η τέχνη συναντά τη φύση και τον άνθρωπο.

Στη Νεοελληνική γλυπτική κυρίαρχο θέμα, στο πεδίο της αναπαράστασης, είναι η ανθρώπινη μορφή. Η ζωοπλαστική είναι ένα δευτερεύον θέμα, που καλλιεργήθηκε από ορισμένους γλύπτες, συνήθως, όμως, περιστασιακά.

Στη συλλογή Γλυπτικής της Εθνικής Πινακοθήκης συνθέσεις καλλιτεχνών, όπως ο Πολύγνωτος Βαγής (1894-1965), ο Θανάσης Απάρτης (1899-1972), η Μπέλλα Ραφτοπούλου (1902-1992), ο Χρήστος Καπράλος (1909-1993), ο Ευριπίδης Βαβούρης (1911-1987), ο Αντώνης Καραχάλιος (1919-2009), ο Κώστας Καραχάλιος (1923-2007), η Ναταλία Μελά (1924-2019), ο Γιάννης Αντωνιάδης (1935-2001) και ο Νικόλας Δογούλης (1937-2013) προσφέρουν μια αρκετά αντιπροσωπευτική εικόνα αυτής της πλευράς της δημιουργίας τους.

Η μοναδική που ασχολήθηκε εκτεταμένα με τη ζωοπλαστική είναι η Φρόσω Ευθυμιάδη Μενεγάκη (1911-1995), ενώ ο Ευριπίδης Βαβούρης ήταν ο πρώτος που άρχισε να ασχολείται συστηματικά και με μορφές ζώων.

Από τα έργα που ανήκουν στη συλλογή, στη Φάρμα τοποθετήθηκαν μόνο εκείνα που το μέγεθος και το υλικό επιτρέπει την έκθεσή τους σε υπαίθριο χώρο. Έργα της Μπέλλας Ραφτοπούλου, του Αντώνη Καραχάλιου, του Γιάννη Αντωνιάδη, του Νικόλα Δογούλη, ιδιαίτερα, όμως, της Φρόσως Ευθυμιάδη Μενεγάκη, δημιουργούν ένα φανταστικό, εικαστικό περιβάλλον, ενσωματωμένο μέσα στο φυσικό τοπίο του πάρκου, με φιγούρες οικείες και άλλες λιγότερο γνωστές, σε χαρακτηριστικές στάσεις.

Φρόσω Ευθυμιάδη - Μενεγάκη, (1911-1995) Γαϊδουράκι, μετά το 1940 -μπρούντζος, αρ. έργου 9135, Κληροδότημα Φρόσως Ευθυμιάδη-Μενεγάκη, 1995.

Συγχρόνως, όμως, αποκαλύπτουν τη σχέση, τα συναισθήματα και την ξεχωριστή ματιά του κάθε καλλιτέχνη απέναντι στα ζώα ή τα πουλιά που θέλησε να απεικονίσει: την τρυφερότητα για το δικό του κατοικίδιο ή για το κατοικίδιο κάποιου γείτονα, αλλά και για τα άγνωστα ζώα, που χρησιμοποίησε ως μοντέλα. Την οικειότητα που δημιουργείται με τα ζώα που αποτελούν συνηθισμένες εικόνες του καθημερινού του περιβάλλοντος, αλλά και τον θαυμασμό που προκαλούν ο δυναμισμός, η μεγαλοπρέπεια, ακόμη και το μυστήριο που κρύβουν τα άγρια ζώα και πουλιά.

Στη Φάρμα, επιπλέον, που θα παρουσιάζεται μόνιμα μέσα στον ήδη διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο της Εθνικής Γλυπτοθήκης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα πιο σπάνιο, αλλά πολύ ενδιαφέρον θέμα της Γλυπτικής, όχι μόνο μέσα από την ιδιαίτερη προσέγγιση, αλλά και μέσα από το ύφος του κάθε καλλιτέχνη, άλλοτε έντονα ρεαλιστικό και άλλοτε λιτό και αφαιρετικό, από τη δεκαετία του 1940 έως και τη δεκαετία του 1970.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, (1935), Ο σκύλος μου, πριν το 1973 μπρούντζος αρ. έργου 4444. Δωρεά υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, 1973.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πλαισιώσει η μουσική εκδήλωση “Η Φάρμα του Antonio: ηχοτοπία και σύμβολα στη μουσική του Antonio Vivaldi ” από τους Athens Classical Players, Σύνολο Εγχόρδων της ΚΟΑ που ερμηνεύει χωρίς μαέστρο.

Επιμέλεια έκθεσης: Τώνια Γιαννουδάκη, επιμελήτρια της συλλογής Νεοελληνικής και Ευρωπαϊκής Γλυπτικής της ΕΠΜΑΣ

