Νικόλαος Καλτσάς: Ποιος είναι ο νέος διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης αναλαμβάνει ο αρχαιολόγος Νικόλαος Καλτσάς. Ο νέος Διευθυντής, που στην πολύχρονη επιστημονική του πορεία διακρίθηκε, μεταξύ άλλων, ως Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, αναλαμβάνει καθήκοντα από 1 Οκτωβρίου 2021.

Ο επί 25 χρόνια Διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Καθηγητής Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του ως Διευθυντής μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου οπότε αναλαμβάνει τη νέα του θέση ως Γενικός Διευθυντής στο Μουσείο της Ακρόπολης, ενώ θα διατηρήσει τη συνεργασία του με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μέχρι την έναρξη της έκθεσης «ΚΑΛΛΟΣ. Η Υπέρτατη Ομορφιά» στις 29 Σεπτεμβρίου, την οποία συνεπιμελείται με τον Επιμελητή Αρχαιοτήτων, Δρα Ιωάννη Δ. Φάππα.

Όπως αναφέρει η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Μουσείου, Σάντρα Μαρινοπούλου: «Είμαι σίγουρη ότι ο Νικόλαος Καλτσάς, με την πολυετή εμπειρία, την επιστημονική επάρκεια, την προσωπικότητα, το κύρος και τη διεθνή αναγνώρισή του θα ανοίξει νέους δρόμους στην ήδη επιτυχημένη πορεία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Του εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.»

Ο Νικόλαος Καλτσάς διακρίνεται για την πολυετή μουσειακή και ανασκαφική του εμπειρία αλλά και για το πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό του έργο. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκινά από το Υπουργείο Πολιτισμού όπου κατείχε σημαντικές θέσεις ενώ το 1993 ξεκινά η 19χρονη θητεία του στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κατά σειράν και διαδοχικά ως επιμελητής, ως τμηματάρχης και ως Διευθυντής του για 11 χρόνια. Σήμερα είναι Πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου Κανελλοπούλου.

Κατά τη μακρόχρονη επιστημονική πορεία του έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 13 επιστημονικά Συμβούλια και έχει έχει διακριθεί ως Μέλος και Πρόεδρος σε περισσότερες από σαράντα επιστημονικές Επιτροπές εκτίμησης αρχαίων, τόσο από κατασχέσεις, όσο και ιδιαίτερης αξίας και σημασίας αρχαίων που επρόκειτο να μετακινηθούν για εκθέσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Για πολλά χρονιά διακρίθηκε ως Μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής για τη σύνταξη του Μυθολογικού Λεξικού (LIMC- Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae) με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας αλλά και ως Μέλος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO.

Στην πλούσια ανασκαφική του εμπειρία κύριοι σταθμοί υπήρξαν οι ανασκαφές στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η ανασκαφή τμήματος νεκροταφείου της εποχής του Σιδήρου στον Aγ. Iωάννη Nικήτης Xαλκιδικής, οι ανασκαφές στο αρχαίο νεκροταφείο της Aκάνθου στη Xαλκιδική, η ανασκαφή σε ελληνιστικό τύμβο στη θέση Φυλιριά N. Kιλκίς, η ανασκαφή ελληνιστικού τύμβου στην Πύλο Mεσσηνίας, η ανασκαφή αρχαϊκής αγροικίας στο Kοπανάκι Mεσσηνίας, η συστηματική ανασκαφή στην ακρόπολη του αρχαίου Μολυκρείου στην περιοχή της Ναυπάκτου.

Εχει επιμεληθεί πάνω από 10 περιοδικές εκθέσεις μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι Eros grec. Amour des Dieux et des Hommes στο Grand Palais στο Παρίσι (1989), η επετειακή έκθεση Αγών (2004) με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων, Πραξιτέλης στο Εθνικό Μουσείο (1997), Worshiping Women, Ritual and Reality in Classical Athens (2009) και A World of Emotions. Ancient Greece 700 BC-200 AD. στο Ίδρυμα Α. Ωνάσης στη Ν. Υόρκη και στη συνέχεια στο Μουσείο Ακροπόλεως (2017) και άλλες, αλλά κυρίως η εμβληματική έκθεση, Το ναυάγιο των Αντικυθήρων Το πλοίο, οι θησαυροί, ο μηχανισμός (2012) στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με την οποία ολοκλήρωσε τη σταδιοδρομία του ως Διευθυντής του Μουσείου.

Η επιστημονική του δραστηριότητα περιλαμβάνει πλούσιο συγγραφικό έργο με άρθρα και μονογραφίες, καθώς και πληθώρα εισηγήσεων, ανακοινώσεων και διαλέξεων στα μεγαλύτερα Μουσεία του κόσμου, όπως το Metropolitan Museum of Art και το Λούβρο ενώ, μεταξύ των βραβεύσεών του, ξεχωρίζει η βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών για τη συγγραφή του βιβλίου Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα γλυπτά, 2002.

