Ποια είναι τα δύο νέα αριστουργήματα που μπορείτε να δείτε στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή ενώνει τις δυνάμεις του με τη National Gallery του Λονδίνου, που γιορτάζει φέτος 200 χρόνια από την ίδρυσή της, δανείζοντας δύο αριστουργήματα του Vincent van Gogh στην επετειακή έκθεση που διοργανώνεται στο Λονδίνο από τις 14 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 29 Ιανουαρίου 2025. Παράλληλα, η National Gallery δανείζει στο Ίδρυμα δυο μοναδικά έργα από τη Συλλογή της, τα οποία το ελληνικό κοινό έχει την ευκαιρία να θαυμάσει στον πρώτο όροφο της μόνιμης Συλλογής έως και τον Ιανουάριο του 2025.

Με τίτλο “Van Gogh: Poets and Lovers”, η μεγάλη έκθεση που διοργανώνει η National Gallery συγκεντρώνει 61 έργα του Van Gogh, πίνακες και σχέδια, σε συνεργασία με κάποια από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, όπως, μεταξύ άλλων, το Μουσείο Van Gogh και το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ, το Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, το Musée d’Orsay στο Παρίσι, το Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο, το Μουσείο Kröller-Müller στο Otterlo, το Philadelphia Museum of Art και πολλά άλλα. Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή συνδράμει στην πραγματοποίηση αυτής της επετειακής έκθεσης δανείζοντας τη Νεκρή Φύση με καφετιέρα και Τα Αλυσκάν του Van Gogh.

Τοπίο με λεύκες του Paul Cézanne

Τα δύο έργα του στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Τα δύο έργα της National Gallery που παρουσιάζονται στο Ίδρυμα είναι η Νεκρή φύση με ανθοδοχείο του Paul Gauguin και το Τοπίο με λεύκες του Paul Cézanne, των οποίων η ιστορία είναι άμεσα συνδεδεμένη με δυο πίνακες της μόνιμης Συλλογής του Ιδρύματος.

Η Νεκρή φύση με ανθοδοχείο του Gauguin, που δημιουργήθηκε το 1896 λίγους μόλις μήνες μετά την άφιξη του Gauguin στην Ταϊτή, έχει τοποθετηθεί δίπλα ακριβώς από το έργο της μόνιμης Συλλογής Νεκρή φύση με γκρέιπφρουτ το οποίο ο ίδιος καλλιτέχνης ζωγράφισε περίπου πέντε χρόνια αργότερα, όταν είχε εγκαταλείψει την Ταϊτή για τις Μαρκήσιες Νήσους. Η σπουδή της νεκρής φύσης ήταν ανέκαθεν ελκυστική για τον Gauguin και τα δυο αυτά έργα, αρκετά παρόμοια σε μέγεθος, απεικονίζουν θαυμάσια την ικανότητά του να συνδυάζει τις προηγούμενες επιρροές του και την υψηλή του μαεστρία στη σύνθεση με μια ακόμα πιο απλοποιητική προσέγγιση που κυριαρχείται από το χρώμα.

Το Τοπίο με λεύκες του Cézanne δημιουργήθηκε μεταξύ του 1885 και του 1887 και χρονολογείται περίπου την ίδια περίοδο με την Αυτοπροσωπογραφία του, έργο της μόνιμης Συλλογής του Ιδρύματος, δίπλα στην οποία έχει τοποθετηθεί. Αναπαριστά ένα χαρακτηριστικό τοπίο της Προβηγκίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το συγκρίνει κανείς με το Τοπίο της Auvers-sur-Oise του ίδιου καλλιτέχνη, που εκτίθεται στη διπλανή αίθουσα.

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή έχει σχεδιάσει μια ειδική θεματική ξενάγηση διάρκειας 30 λεπτών, προκειμένου το ελληνικό κοινό να έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει όλες τις πτυχές των δυο έργων της National Gallery καθώς και τους συσχετισμούς τους με τα έργα της μόνιμης Συλλογής δίπλα στα οποία παρουσιάζονται. Η ξενάγηση θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο και Κυριακή του Νοεμβρίου, 16.00-16.30.

Παράλληλα, την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν δυο διαφορετικά δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τα δυο έργα της National Gallery. Το εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών «Δες τι θυμούνται τα μάτια» έχει σχεδιαστεί με βάση το έργο του Gauguin και θα πραγματοποιείται κάθε Κυριακή 10.00-11.15. Αντίστοιχα, το εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών «Το Minecraft του Cézanne: σημειωματάριο σελίδα 1η» εστιάζει στο έργο του Cézanne και θα πραγματοποιείται κάθε Κυριακή 11.45-13.00.