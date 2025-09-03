“Θέρος, τρύγος, πόλεμος” – Η πρώτη ατομική έκθεση του Αργύρη Ραλλιά στην Ελλάδα

Τα γλυπτά του Ραλλιά τροφοδοτούνται από εικόνες, μύθους, αφηγήσεις, στιγμές, σκέψεις, χειρονομίες, αναμνήσεις, γεγονότα, συναντήσεις, εντέλει από την ίδια τη ζωή!

Η έκθεση «Θέρος, τρύγος, πόλεμος» είναι η πρώτη ατομική του Αργύρη Ραλλιά στην Ελλάδα. Τα δώδεκα έργα που παρουσιάζει στο εργαστήριό του στα Πετράλωνα αναφέρονται σε τραυματικές εμπειρίες και περιβαλλοντικές καταστροφές.

Ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που θίγει ο καλλιτέχνης είναι ο απότομος μετασχηματισμός και η ριζική αλλοίωση του φυσικού τοπίου των Κυκλάδων, που οδηγούν στη σταδιακή εξαφάνιση και καταστροφή του.

Τα γλυπτά του Ραλλιά τροφοδοτούνται από εικόνες, μύθους, αφηγήσεις, στιγμές, σκέψεις, χειρονομίες, αναμνήσεις, γεγονότα, συναντήσεις, εντέλει από την ίδια τη ζωή – και πιο συγκεκριμένα από τη ζωή στην επαρχία, σε ένα νησί, σε μια άγρια γη που περιβάλλεται από θάλασσα και κατοικείται από ανθρώπους και ζώα.

Η γλυπτική του Ραλλιά είναι ένας ύμνος στη χαμένη αθωότητα

Πρόκειται για μια γλυπτική που δεν βασίζεται απλώς στο βίωμα, αλλά επιχειρεί να το ολοκληρώσει. Το βίωμα αυτό είναι αρχικά προσωπικό και ανάγεται μέσω της γλυπτικής τέχνης σε συλλογικό. Και με αυτή την έννοια ολοκληρώνεται και διευρύνεται, αφορά ένα φαινόμενο, ένα κοινωνικό γεγονός, ένα συλλογικό τραύμα, όπως είναι η καταστροφή του ελληνικού τοπίου από τον υπερτουρισμό, την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και την απληστία των ανθρώπων. Είναι μια γλυπτική που, εμμέσως πλην σαφώς, αναφέρεται στην καταστροφή της εμπειρίας, μια γλυπτική που προσπαθεί να διασώσει το βίωμα και όχι απλώς να το μορφοποιήσει.

Στα γλυπτά του Ραλλιά πρωταγωνιστούν άνθρωποι και τοπία, άνθρωποι μέσα σε τοπία και άμεσα συνυφασμένοι με αυτά, όπως ο Χαλεπάς με το χειροποίητο τοπίο της Τήνου και ο Παπαδιαμάντης με το τοπίο της Σκιάθου. Εστιάζοντας στο δίπολο οικειότητα-ανοικειότητα, ο καλλιτέχνης σμιλεύει ψυχικές πληγές, πληγές στην ψυχή και στο τοπίο, μεταφέροντας στο μάρμαρο αφηγήσεις του πατέρα του και της γιαγιάς του, μνήμες από συγγενικά πρόσωπα και γείτονες που μοιάζουν με μυθιστορηματικούς ήρωες, συναντήσεις με το φυσικό τοπίο, με κρυφές όψεις της φύσης, με άγνωστους αν και αξιοσημείωτους ανθρώπους, που αποδεικνύονται καθοριστικές.

Η έκθεση «Θέρος, τρύγος, πόλεμος» δεν μιλά μόνο για την εξαφάνιση του τοπίου, αλλά και για τον αφανισμό του πολιτισμού, την πολιτιστική απερήμωση. Από αυτή την άποψη, ο τίτλος της έκθεσης, μια φράση που ο καλλιτέχνης άκουγε συχνά από τα χείλη του πατέρα του, είναι εδώ ο πλέον ταιριαστός: αφενός υποδηλώνει μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, που απαιτεί την κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας· αφετέρου είναι και ένα κάλεσμα σε αντίσταση ενάντια στην τουριστικοποίηση.

Η γλυπτική του Αργύρη Ραλλιά διαθέτει πλαστική ένταση, μια σπάνια υλική δύναμη που παράγει τη δική της χωρικότητα. Ο εντατικός χαρακτήρας της γλυπτικής του απορρέει από το αφομοιωμένο βίωμα και το αδιαμεσολάβητο συναίσθημα, που επιτρέπουν στον καλλιτέχνη να σμιλεύει χώρους και χρόνους αναμειγνύοντάς τους δεξιοτεχνικά.

Ο Αργύρης Ραλλιάς (γεν. 1993) είναι σύγχρονος εικαστικός καλλιτέχνης με έδρα την Ελλάδα. Είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών Πανόρμου, Τήνος (2011–2014), της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας (2014–2019) και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη γλυπτική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Καρράρας στην Ιταλία (2021–2023). Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε σημαντικά μουσεία και εκθεσιακούς χώρους, όπως το Musei Civici Varese στην Ιταλία, το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, το Ωδείο Αθηνών, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το TISE StonExpo 2023 στο Λας Βέγκας. Η πρώτη του ατομική έκθεση, με τίτλο «Gioco di Guerra», πραγματοποιήθηκε στην Καρράρα της Ιταλίας τον Ιούλιο του 2023.

Αργύρης Ραλλιάς

θέρος, τρύγος, πόλεμος

Επιμέλεια: Χριστόφορος Μαρίνος

Συντονισμός και παραγωγή: Ζωή Γιώτσα

Εγκαίνια: Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 18:00-23:00

20 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου 2025

Studio Contrapposto

Θεσσαλονίκης 185, Πετράλωνα 11852, Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: 18:00-22:00

www.argirisrallias.com | [email protected]