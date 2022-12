Τώρα μπορείς να νιώσεις πως βρίσκεσαι στον γκρεμό του Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Tι θα λέγατε αν μπορούσατε να ταξιδέψετε και να “βιώσετε” με τρόπο πρωτόγνωρο στα pop art έργα του Ντέιβιντ Χόκνεϊ (David Hockney), του εμβληματικού αυτού εικαστικού καλλιτέχνη του 20ου αιώνα; Κι όμως, αυτό θα είναι εφικτό μέσω μιας εξαιρετικά πρωτότυπης έκθεσης που θα ξεκινήσει στο Λονδίνο στις 25 Ιανουαρίου και που στόχος της είναι να μεταφέρει νοερά τους επισκέπτες μέσα στα έργα του Βρετανού ζωγράφου, σχεδιαστή, χαράκτη, φωτογράφου και σκηνογράφου επιτρέποντάς τους να δουν, να ζήσουν και να «μπουν» μέσα στα 60 χρόνια καλλιτεχνικής του πορείας.

Ο λόγος για την αναδρομική έκθεση με τίτλο «Bigger & Closer (not smaller & further away)» που θα παρουσιαστεί στο Lightroom, έναν νέο δυναμικό χώρο τέχνης του Λονδίνου, επικεφαλής του οποίου είναι ο Νίκολας Χίτνερ, σκηνοθέτης και πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου και ο Βρετανοαμερικανός επιχειρηματίας Λέοναρντ Μπλάβατνικ.

Χρησιμοποιώντας προβολές μεγάλης κλίμακας ο David Hockney παίρνει ο ίδιος τον ρόλο του αφηγητή και εξιστορεί ο ίδιος το πέρασμά του στην Τέχνη και τη φιλοσοφία του. Οι πίνακές του έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία και καλύπτουν τεράστιες επιφάνειες από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα. Αυτή η τεχνική σε συνδυασμό με το επαναστατικό ηχοσύστημα του Lightroom θα επιτρέπουν στον επισκέπτη να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του Χόκνεϊ.

Επί τρία χρόνια «δουλέψαμε με τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ για να συγκεντρώσουμε μεγάλης κλίμακας εικόνες που θα προβάλλονται, animation, συνεντεύξεις αρχείου και μουσική σύνθεση, που παραγγέλθηκε, για να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος έκθεσης που οφείλει τόσο στα σχέδια του Hockney για το θέατρο όσο και στα έργα ζωγραφικής του, τα σκίτσα του και τη φωτογραφία του» αναφέρει σε συνέντευξή του ο διευθυντής της έκθεσης Mark Grimmer.

6 θεματικές ενότητες με αφηγητή τον ίδιο τον καλλιτέχνη

Η εν λόγω έκθεση χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν εμβληματικά και σπάνια έργα, αλλά και νέα έργα του που μας βυθίζουν μέσα στον κόσμο και τις πειραματικές τεχνικές στα νέα μέσα του διάσημου καλλιτέχνη.

Με μουσική υπόκρουση ένα προσαρμοσμένο ηχητικό κομμάτι του Αμερικανού συνθέτη Nico Muhly, η φωνή του Hockney σαν αφηγητή αντηχεί στα αυτιά μας, ενώ ταυτόχρονα τον παρακολουθούμε να πειραματίζεται με την προοπτική, καταγράφοντας το πέρασμα του χρόνου αρχικά σε polaroid, και στη συνέχεια στο iPad του. Μην ξεχνάτε πως ο Hockney είναι ένας από τους λίγους καλλιτέχνες που εκμεταλλεύεται τα νέα μέσα. Έτσι, ενώ παλιότερα «δημιουργούσε» μέσω μιας φωτογραφικής μηχανής, πλέον, δημιουργεί χαρτοπολτό, συσκευές φαξ, βίντεο, πολυμέσα και πρωτίστως προγράμματα σχεδίασης σε υπολογιστές και iPad.

Στην Ελλάδα πριν λίγα χρόνια είχαμε δει στο Υπόγειο του Μεγάρου μία καθηλωτική τρισδιάστατη έκθεση με έργα του Βαν Γκογκ. Ωστόσο ο 85χρονος σήμερα καλλιτέχνης δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC για αυτά τα εγχειρήματα πως «απλώς, χρησιμοποιούν τον Βαν Γκογκ και τον Μονέ. Αλλά είναι νεκροί. Δεν μπορούν να προσθέσουν τίποτε σε αυτό. Εγώ είμαι ακόμα ζωντανός και μπορώ να κάνω τα πράγματα να λειτουργούν καλύτερα. Το κοινό θα το νιώσει. Θα νιώσουν πως είναι μέσα στο δάσος. Θα νιώσουν στον γκρεμό. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ νέο».

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 23 Απριλίου του 2023.

