Βιβλία τέχνης, από πολυτελή έως χειροποίητα, στην Κυψέλη

Λεξικογραφικά, ένα βιβλίο τέχνης είναι μια κατά κανόνα σκληρόδετη και προσεγμένη έκδοση που έχει θέμα σχετικό με την τέχνη, κυρίως δε την εικαστική. Είναι, λόγου χάρη, το βιβλίο με τις όμορφες φωτογραφίες που θα χαζέψει κανείς στην αίθουσα αναμονής ενός (ψαγμένου) ιατρείου, ή ακόμα εκείνο που θα δωρίσει όντας σίγουρος πως το δώρο του θα πιάσει τόπο.

Τα βιβλία τέχνης, ωστόσο, που συγκεντρώνει το 3ο Athens Art Book Fair είναι πολλών λογιών. Είναι ουσιαστικά αυτό που και οι ίδιοι οι διοργανωτές του παζαριού ονομάζουν «καλλιτεχνικές εκδόσεις» με την ευρεία έννοια του όρου. Ήτοι, βιβλία σαν αυτά που περιγράψαμε παραπάνω με την υπογραφή μεγάλων εκδοτικών οίκων, αλλά και εκδόσεις πειραματικές ή ακόμα και χειροποίητες, φωτογραφικά λευκώματα και φανζίν, περιοδικές εκδόσεις ποίησης, εικαστικά έντυπα, και γενικά οποιοδήποτε είδος εντύπου το οποίο καταπιάνεται με κάποια μορφή τέχνης.

Το Athens Art Book Fair, ένας από τους λίγους εγχώριους θεσμούς που αφορά αποκλειστικά τις καλλιτεχνικές εκδόσεις, διοργανώνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες δημιουργούς και στοχεύει στην προώθηση των ντόπιων ανεξάρτητων εκδόσεων τέχνης, καθώς και στην ώσμωση με αντίστοιχες πρωτοβουλίες του εξωτερικού.

Η τρίτη διοργάνωση, που έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αγορά της Κυψέλης, έχει μάλιστα και… υπότιτλο: «The Local Edition», άλλως πώς «η τοπική έκδοση». Δηλαδή; Το δελτίο Τύπου εξηγεί το ομολογουμένως ενδιαφέρον σκεπτικό πίσω από αυτόν τον υπότιτλο: «Φέτος η ομάδα του Athens Art Book Fair μάς καλεί να σκεφτούμε σε μικρότερη γεωγραφική κλίμακα και να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του τοπικού. Μετατρέποντας την ανασφάλεια που επικρατεί γύρω από τις διεθνείς μετακινήσεις σε ευκαιρία για ενδοσκόπηση, η φετινή επιμέλεια του AABF εστιάζει σε εκδοτικές πρακτικές που δρουν εντός και γύρω από τον ελλαδικό χώρο.»

Αν, λοιπόν, θέλετε να χαζέψετε όμορφα, πρωτότυπα ή δυσεύρετα βιβλία τέχνης, αν επίσης σκέφτεστε να... στοκάρετε δώρα αγοράζοντας δυο-τρία, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κυψέλη αυτό το σαββατοκύριακο.

Συμμετέχοντες: A) GLIMPSE) OF), A.M., Athens Zine Bibliotheque & Psaroskala, Arurkokk/ Mirella Moir, Big Black Mountain The Darkness Never Ever Comes, Blood Becomes Water, Bom Dia Books (with a selection of Greek & Balkan publications), Cube Art Editions, Desired Landscapes, Dispozitiv Books, Dolce Publications, Enterprise Projects, Floodplain, Folded City, Fred Afraid, Εκδόσεις FUTURA, Heyt Be! Fanzine, Ilan Manouach, Kati Akraio, Keda Press, Kyklada Press, Lia Nalbantidou/ L.loves artbooks, Margarita Athanasiou, Mpataria, Never Brush My Teeth, OMBLOS Editions, OMMU, Partizan Press, Private Print, PUNCH, Radio Athènes, Sleep on it Press, Spyros Rennt, untitled-1, Void, YUSRA, ZOETROPE, Ευαγγελία Μπίζα, ΤΕΦΛΟΝ, Τοποβόρος, ΦΑΡΜΑΚΟΝ, 3 137

Συμμετοχές εκδόσεων στο συλλογικό τραπέζι: Aether Space, Eleanor Lines, Embado Project, FATE zine, Erica Scourti, KEROZINE, Kroutsef, Letters from Moria, Loukia Kastriti, Naomi Frisson, No Danger No Beauty, Papi the dog zines, Parwana Amiri & Marily Stroux, REUNITE US NOW!, Sanja Vasic, The Feminine Sublime, Άτυχη Σακούλα, Γιώργος Κυπριανίδης, Δανάη Σίμου, Δημήτρης Ταϊρης, Κατερίνα Μονιάκη, Κατερίνα Στάμου, Κιουρι@, Κωνσταντίνος Κομνηνός, Λία Μώρη, Λίνα Βερακλιώτη, ΝΥΞ, Χαρά Τρε, Όλγα Βερελή & Κατερίνα Μαρκουλάκη.

Πληροφορίες: Σαββατοκύριακο 11 και 12 Σεπτεμβρίου, 11:00 με 21:00 στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης, είσοδος δωρεάν.





