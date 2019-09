The Meet Market και 10ο Django Fest Athens: Μια πολύχρωμη διήμερη γιορτή στην Τεχνόπολη

The Meet Market – 10o Djangofest: Athens Gypsy Jazz Festival 2019, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

«Μηχανουργείο» & Προαύλιο «Μηχανουργείου»

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, 2019 // 13:00 – 00:00 κάθε μέρα

Πειραιώς 100, 11854 Αθήνα

Είσοδος Ελεύθερη

Μετά από ένα διάλειμμα χαλάρωσης, η ομάδα του Meet Market, πήρε πλοία, πήρε αεροπλάνα και επέστρεψε δριμύτερη στη βάση της. Ξεκούραστοι, μαυρισμένοι, γεμάτοι όρεξη και χαμόγελο πλατύ είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε τη νέα σεζόν, δίνοντας το πρώτο μας ραντεβού για το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Σεπτέμβρη, στον αγαπημένο χώρο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Ετοιμάζουμε ένα πολύχρωμο διήμερο που θα κάνει την επιστροφή στην Αθήνα, στην καθημερινότητα και την πραγματικότητα λιγάκι πιο εύκολη.

Αυτή τη φορά όμως έχουμε και μπόλικη όρεξη για gypsy jazz swing…Ω ναι, καλά το μαντέψατε! Για μια ακόμη χρονιά δίνουμε τα χέρια με το 10ο Django Fest Athens, το φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στη μουσική κληρονομιά του Django Reinhardt, δηλαδή το αυθεντικό gypsy jazz manouche που κυριαρχούσε στην Ευρώπη τις δεκαετίες του ’30 και του ’40.

Ελάτε να μας συναντήσετε σε μια διήμερη γιορτή, εμπνευσμένη από την παριζιάνικη gypsy jazz swing μουσική, γεμάτη 100+ περίπτερα καλλιτεχνών, σχεδιαστών, παραγωγών και τοπικών μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων που θα σας αποδείξουν πως η δημιουργικότητα υπάρχει σε αφθονία και έχει ταυτότητα ελληνική!

Φυσικά, δεν θα λείπουν τα νόστιμα κοκτέιλ μας και οι λιχουδιές, οι αγαπημένοι μας djs και οι δραστηριότητες για τα παιδιά!

Λικνιστείτε ελεύθερα!

The Meet Market: Μια διήμερη γιορτή καινοτομίας και πρωτοπορίας. Μία νομαδική αγορά από τοπικά προϊόντα, φρέσκιες ιδέες, φιλικό κοινό και συμμετέχοντες. Ένα οπτικο-ακουστικό παζλ από χειροποίητα ρούχα ανεξάρτητων σχεδιαστών, αξεσουάρ, αντικείμενα τέχνης, βιολογικά προϊόντα, είδη σπιτιού, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage & retro προϊόντα, βινύλια, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, DJ sets και θετική ενέργεια!

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

LINEUP

Hand-Designer Clothes:

275th Athens, Eating +he Goober, e outfit, Inky, OR Handmade, Otkutur, Razzmatazz, sTeehos, Συνartησίες, Xana, Zooms Fabrica

Kids, Games, Toys & Pets:

ergastiri 37, Girasole, Macaw Kid, Petit Boutik, Starflings, YAZ

Shoes, Bags & Accessories:

Aelia Greek Sandals, Ange, Anima Care Store, e-soho shop, {flu:k} HandMade ArtBits by Smaro Botsa, MoMo Handcrafted, Naioli Bags, QueenBeeCR, Sakka Handmade, Sotiria, tiramisu, WoodWatch.gr

Jewelry:

Bastet, Blue Margarita, Buho Crafts, Chaka Atelier, Chrisapiti, Demetrios Athens, Design is Play, Ilianne - Jewelry Made of Love, j.a.m., Jousourum, Kyma, Madamoiselle, Maridee Jewelry, Misineza, Mother Nature Jewels, Myrtilo Jewelry, Natalia Ntefa Art & Jewelry, Nikiforidis Jewelry, Oh!Sister, One Tool Three, Porte Bonheur, rallegra jewels, treasure box, Vines-art, Vicky Kyritsi, Woody Talk, Xoutou’s, Zeta

Vintage & Retro:

Trash Vintage Clothing, Vaso Voulgari

Mind, Body & Soul:

Apis Fabricca, bee naturalles, Bric a Brac, Ethereal, euzinshop.gr, Gaia Products, Καλλίδρομο: Μέλι - Βότανα - Κεραλοιφές, Melissa Farm, Sabater Hermanos, Soaping Therapy, Valsamon, Virgin Cosmetics

Art, Books, Photography & Prints:

Beauty Diaries, Coocoovaya, Inlenso Photography, Jazz Illusions, Lola Cultura

Objects, Records, Furniture & Home Deco:

Atermono, Ioulia Geraskli Ceramic Lab, Kokoko Clay Design, Mathilda, Think Pig, To Diskadiko

Tasting Corner & Street Food:

eleokarpos, Falafeladiko, Grizo & Prasino, PASTABOUKIS, Royal Curry House, ΣάΟΣ - χειροποίητα παραδοσιακά προϊόντα, The Food Truck, The Meet Market Bar, Το Δισάκι Φυστικοβούτυρο, Τσακαλάκης, troo//food//liberation

Freebies:

cd mixes, pins, posters, κλήρωση για το μεγάλο καλάθι τoυ Meet Market κ.α!

For the Kids

Imaginary Rooms

Σάββατο 14 Σεπτέμβρη 2019 | Κτίριο Αποθήκη

18.30-21.30

Ηλικίες: 7-12 ετών

Doodle Art & Character Design Workshop

Giants vs Weird Animals

Το καλοκαίρι δεν σταματήσαμε να ζωγραφίζουμε στα τραπεζομάντηλα των ταβερνών, στις συσκευασίες των παγωτών και στις χαρτοπετσέτες της καφετέριας! Μετά από τόση εξάσκηση στην φαντασία μας, ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε γιγαντιαία characters που απαρτίζονται από άπειρα μικρότερα σχέδια, καθώς και να αποδείξουμε ότι ζώα όπως η μισή ζέβρα-μισό ψάρι ΥΠΑΡΧΟΥΝ και τα σπάνε!

Φυσικά, τα εργαλεία μας θα είναι οι μαρκαδόροι, η καλοκαιρινή μας διάθεση και ο παντοδύναμος αυθορμητισμός!

Η συμμετοχή πραγματοποιείται κατόπιν δήλωσης συμμετοχής στο 6972609567.

To Imaginary Rooms είναι το δημιουργικό studio που απαρτίζεται από τη γραφίστα και character designer Νάντια Στασινού και τον αρχιτέκτονα και street artist Μανώλη Ηλιόπουλο. Στόχος τους είναι να μεταδώσουν "Έμπνευση στη Σύγχρονη Οικογένεια" μέσα από Workshops, Εικονογραφήσεις και Τοιχογραφίες.

ΠΑΙΖώΝΤΑΣ

Κυριακή 15 Σεπτέμβρη 2019 | Προαύλιο Μηχανουργείου & Skywalk

16.30 – 19.30

Για ακόμη μια φορά η ομάδα ΠΑΙΖώΝΤΑΣ θα βρίσκεται στο Meet Market για υπαίθριες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως mega jenga, zip lining, slack line, καφασοαναρρίχηση και πολλά άλλα, για παιδιά που συνδυάζουν αρμονικά το διασκεδαστικό παιχνίδι με τη βιωματική μάθηση!

Η Παι-ζώντας αποτελείται από ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους και επαγγέλματα που η ανάγκη για επικοινωνία και ταξίδι στην φαντασία μέσα από το διαδραστικό παιχνίδι, τους έφερε όλους κοντά. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον επικοινωνούν, αλλά πάνω από όλα αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παί-ζουν!