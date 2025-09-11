Αλεξίου, Μακρυπούλια και Λούλης στο “Τζένη Τζένη” του Νίκου Καραθάνου

Ο Νίκος Καραθάνος σκηνοθετεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τη θεατρική διασκευή της θρυλικής ταινίας Τζένη Τζένη με τη Χάρι Αλεξίου, τον Χρήστο Λούλη και τη Ζέτα Μακρυπούλια στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η θρυλική ταινία Τζένη Τζένη του 1966, με την αξεπέραστη Τζένη Καρέζη, επανέρχεται στο θέατρο με την υπογραφή του Νίκου Καραθάνου, σε μία παράσταση που υπόσχεται να ξαναζωντανέψει τη μαγεία του ελληνικού κινηματογράφου των δεκαετιών του ’60 και του ’70.

Από την 17η Απριλίου έως τις 31 Μαΐου 2026 μέσα από την διασκευή των Κώστα Πρετεντέρη και Ασημάκη Γιαλαμά, με τη δραματουργική επεξεργασία του Γιάννη Αποσκίτη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο Νίκος Καραθάνος, με τη σκηνοθετική του ματιά, ανασυνθέτει την κλασική ρομαντική κωμωδία, δίνοντας μια νέα διάσταση στην ιστορία. Η δική του “Τζένη”, αντανακλά τη σύγχρονη Ελλάδα, αναζητώντας παρηγοριά και ζεστασιά στον κόσμο της ελληνικής κινηματογραφικής νοσταλγίας.

ΕΡΤ

Το πρωταγωνιστικό καστ είναι έξτρα λαμπερό. Η Χάρις Αλεξίου επιστρέφει και πάλι στο θεατρικό σανίδι – είναι η τρίτη φορά που συνεργάζεται με τον Νίκο Καραθάνο, η πρώτη ήταν στην “Οπερέτα” και η δεύτερη στο “Μία Νύχτα στην Επίδαυρο” στο Εθνικό Θέατρο. Οι Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Χρήστος Λούλης, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ζέτα Μακρυπούλια, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κοτσυφάς, Ιωάννα Μπιτούνη, Νίκος Καραθάνος θα ερμηνεύσουν τους υπόλοιπους θρυλικούς ρόλους.

Ενδιαφέρον είναι το δελτίο Τύπου της παράστασης δια χειρός Νίκου Καραθάνου:

“…Αφού το ’χει δει στο σινεμά…

…ας το δει και στο θέατρο.”

(Ατάκα της Τζένης Καρέζη την πρώτη νύχτα του γάμου της)

Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ

Η Ελλάδα καταδυόμενη

Αχ, αυτή η προσευχή του Διονύση Παπαγιανόπουλου.

Αχ, αυτός ο χορός της Τζένης Καρέζη.

Ολόκληρος ο Κωνσταντάρας.

Πάντα ο Μπάρκουλης, ο Καλλιβωκάς, η Ζαφειρίου…

Όλες αυτές οι μορφές του ελληνικού κινηματογράφου αποκτούσαν μια υπόσταση αρχετυπική, σχεδόν θεϊκή: με την κατευναστική δύναμη χιλίων καλοκαιρινών ήλιων,έδιναν στα παιδικά μας όνειρα μια εικόνα της ελληνικότητας που στις μέρες μας φαντάζει όλο και πιο μακρινή, σαν να βυθίστηκε σε μια τηλεοπτική Ατλαντίδα, πολύ πριν μπορέσουμε εμείς να ζήσουμε πραγματικά τα ρομάντζα, τη χαρά, το κέφι και αυτή τη

γεύση του παραδείσου που είχαν αυτές οι ταινίες.

Αυτή η νοσταλγία, η νοσταλγία εκείνου του τηλεοπτικού καλοκαιρινού φωτός, είναι που γεννά το πανηγυρικό ρέκβιεμ που συναντάμε στη νέα αυτή παράσταση.

Το «Τζένη; Τζένη;!» είναι μια απόπειρα σε αυτή τη θεοβασία, μια απόπειρα να ξανασυναντηθούμε με τους ήρωες εκείνων των ταινιών, που μέσα στην «αφέλεια» και τον «αφρό» μιας χιλιοειπωμένης ρομαντικής κωμωδίας μάς αποκαλύπτουν μια αξεπέραστη και διαχρονική αλήθεια για τη χώρα μας: όσο βαθιά κι αν βυθιστούμε στο σκότος μιας υπαρξιακής εθνικής κρίσης, υπάρχει κάτι που λάμπει στο βυθό αυτό – μια παρακαταθήκη της Ελλάδας που γιορτάζει σε λύπες και χαρές, μια χώρα που αντιστέκεται μέσα από το τραγούδι που τραγουδά και το γλέντι που γλεντάει, μια χώρα πυρηνικά διονυσιακή, μια χώρα που γελά με τα χάλια της και κλαίει μπροστά στην ομορφιά της.

Έτσι, μέσα από αυτό το γλυκόπικρο, διαθλαστικό πρίσμα, γεννιέται ο χώρος για να αναπτύξουμε την ιστορία του «Τζένη Τζένη», δίνοντάς της μια σπαρακτική και νοσταλγική διάσταση.

Στην παράστασή μας, η δική μας «Τζένη», η Ελλάδα του σήμερα, αναζητά παρηγοριά, παρέα και ζεστασιά σε αυτή τη μαγεία των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου.

Χάνεται μέσα στα κύματα αυτής της φτιαχτής –αλλά και τόσο βαθιά πραγματικής–ονειροφαντασίας, παρασύρεται από τις πολιτικές ίντριγκες, τα νησιώτικα καφενεία, τους ηλιόλουστους γάμους και τις ξεκαρδιστικές πλεκτάνες, τα ρομάντζα, τα τραγούδια και τις σπηλιές των νεράιδων· χάνει την εικόνα της και συναντά τον εαυτό της σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να κρατήσει αυτό που της απέμεινε, αυτό που μένει πάντα όταν πλησιάζει το τέλος: η παιδική ανάμνηση μιας πιο φωτεινής ημέρας”.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές

Πρωτότυπο κείμενο: Κώστας Πρετεντέρης, Ασημάκης Γιαλαμάς

Σκηνοθεσία – σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Διασκευή – δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Αποσκίτης

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Κίνηση: Αμαλία Μπενέτ

Συνεργάτες σκηνοθέτες: Δημήτρης Σταυρόπουλος, Ορέστης Σταυρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιωάννα Μπιτούνη

Παίζουν οι Ηθοποιοί: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Χρήστος Λούλης, Χάρις Αλεξίου, Άγγελος Παπαδημητρίου, Ζέτα Μακρυπούλια, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κοτσυφάς, Ιωάννα Μπιτούνη, Νίκος Καραθάνος κ.ά.