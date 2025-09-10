Η Έλενα Τοπαλίδου είναι η Έντα – Μια γυναίκα που παλεύει για την αυτοδιάθεσή της

Το θέατρο Τζένη Καρέζη στο άνοιγμα της φετινής θεατρικής περιόδου ανεβάζει την “Έντα” ένα καινούργιο ελληνικό έργο,- Πρωταγωνιστεί η Έλενα Τοπαλίδου

Με αφορμή την Έντα Γκάμπλερ του Χένρικ Ίψεν, ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο Γιώργος Παλούμπης, επιχειρούν τη συγγραφή μιας νέας ιστορίας για την «Έντα». Ένα σύγχρονο έργο για μια γυναίκα που προσπαθεί να ανταπεξέλθει και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και ηθικές πιέσεις, όχι μόνο της οικογένειάς της, αλλά και του περίγυρού της.

Με πατέρα σπουδαίο πολιτικό και σύζυγο έναν επίδοξο αρχηγό κόμματος, πρέπει να υπηρετήσει εκείνες τις επιταγές που της επιβάλει το περιβάλλον της και η κοινωνική της θέση.

Μακριά από τα δικά της όνειρα και θέλω, η πραγματικότητα στην οποία ζει θα την οδηγήσει αναπόφευκτα σε απροσδόκητες συγκρούσεις, για την φύση και τη θέση της ως γυναίκα.

Ένα έργο για το δικαίωμα του ανθρώπου στην αυτοδιάθεση, κόντρα στα συστήματα που ορίζουν ρόλους και καθορίζουν προσωπικότητες σύμφωνα με κοινά συμφέροντα και πατριαρχικές παραδόσεις.

Ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο Γιώργος Παλούμπης συνεργάζονται πάλι και επιχειρούν ένα ακόμα αιχμηρό πολιτικό σχόλιο για την ελληνική πραγματικότητα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παίζουν: Έλενα Τοπαλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Ράνια Σχίζα, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Θάνος Αλεξίου, Κώστας Φυτίλης, Παναγιώτα Παπαδημητρίου

Κείμενο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος – Γιώργος Παλούμπης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Σκηνογράφος−Ενδυματολόγος: Νατάσσα Παπαστεργίου

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Λόξας

Βοηθός σκηνογράφου − ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τζένη Κόλλια

Διεύθυνση παραγωγής: Αλέξανδρος Καζάκος

Οργάνωση παραγωγής: Ελένη Σταυροπούλου

Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου



