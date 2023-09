Η Emilia Clarke πρωταγωνιστεί στον Γλάρο- Πότε θα τη δούμε στο Μέγαρο

Η Emilia Clarke κάνει το ντεμπούτο της στο West End υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Βρετανού Jamie Lloyd στον “Γλάρο” – Πότε θα μεταδοθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Με ένα από τα αριστουργήματα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον «Γλάρο» του Άντον Τσέχοφ, σε διασκευή της Anya Reiss, αρχίζουν οι φετινές δορυφορικές μεταδόσεις από το Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου στις 20:00.

Το κλασικό έργο του Τσέχοφ, μια αριστοτεχνική θεατρική σπουδή πάνω στην αγάπη και στη μοναξιά, μεταφέρεται στον 21ο αιώνα και παρουσιάζεται σε μια σύγχρονη εκδοχή από έναν θίασο εκλεκτών ηθοποιών στο Θέατρο Harold Pinter του Λονδίνου.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Νίνας, η Emilia Clarke (Game of Thrones), η οποία, με τον «Γλάρο», κάνει το ντεμπούτο της στο West End υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Βρετανού Jamie Lloyd (Cyrano de Bergerac). Μαζί της επί σκηνής, ο Tom Rhys Harries (White Lines), o Daniel Monks (The Normal Heart), η Sophie Wu (Fresh Meat) και η Indira Varma (Game of Thrones) κ.ά.

Η εναρκτήρια παράσταση της σειράς National Theatre Live μεταδίδεται μαγνητοσκοπημένη, με ελληνικούς υπότιτλους, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη.

«Ο Γλάρος»

Μια νέα γυναίκα φιλοδοξεί να γίνει διάσημη. Ένας νέος άντρας μαραζώνει περιμένοντας καρτερικά τη γυναίκα των ονείρων του. Ένας αναγνωρισμένος συγγραφέας λαχταρά να απαλλαγεί από το αίσθημα του ανικανοποίητου. Μια ηθοποιός έχει βαλθεί να καταπολεμήσει την αλλαγή των καιρών. Σε ένα απομονωμένο σπίτι στην εξοχή, τσακισμένα όνειρα, προδομένες ελπίδες και ραγισμένες καρδιές οδηγούν τους επισκέπτες σε αδιέξοδο. Το μόνο που απομένει είναι να στραφούν εναντίον αλλήλων.