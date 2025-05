Τεχνητή Νοημοσύνη, Εφήμερο και Ανθρώπινη Αλήθεια: Η Αυστραλία εισβάλλει στο Φεστιβάλ Αθηνών

Δύο έργα-σταθμοί από την Αυστραλία στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2025 δεν φοβούνται να προκαλέσουν και να σοκάρουν, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, κοινωνικής αμφισβήτησης και της φύσης της ύπαρξης μέσα από το θέατρο και τον χορό. Η αυστραλιανή φωνή, τόσο ακατέργαστη όσο και ποιητική, μας καλεί να δούμε τον κόσμο αλλιώς.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2025, δύο παραστάσεις από την Αυστραλία έρχονται να φέρουν στο προσκήνιο έναν μοναδικό και ρηξικέλευθο καλλιτεχνικό κόσμο, γεμάτο πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Από τη Sydney Dance Company, που εξερευνά τη μεταβλητότητα και το εφήμερο της ύπαρξης μέσα από τον χορό και τη μουσική έως το Back to Back Theatre που προκαλεί με χιούμορ τα όρια του «κανονικού» μέσα από τη διασταύρωση ανθρώπινων δικαιωμάτων, τεχνολογίας και προσωπικής ευθύνης, οι αυστραλιανές παραγωγές αποκαλύπτουν μια σύγχρονη προσέγγιση στην τέχνη που δεν φοβάται να αμφισβητήσει τις συμβάσεις και να προκαλέσει συναισθηματικά το κοινό.

Στο φετινό Φεστιβάλ Αθηνών, η Αυστραλία γίνεται η φωνή που θέτει επί τάπητος ζητήματα αιχμής και ταυτόχρονα αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης ως μέσο κοινωνικής κριτικής και υπαρξιακής αναζήτησης.

Με δύναμη και ορμή από την Αυστραλία

Sydney Dance Company – Χορεύοντας με το Εφήμερο

04/07/2025 στις 21:00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Η Sydney Dance Company φέρνει στο Ηρώδειο τη συγκινητική παράσταση Impermanence, σε χορογραφία του Rafael Bonachela και με μουσική του Bryce Dessner – διάσημος για τα σάουντρακ των ταινιών The Revenant και The Two Popes. Το έργο διερευνά την έννοια του εφήμερου στη ζωή, αντλώντας έμπνευση από τα καταστροφικά γεγονότα όπως οι πυρκαγιές στην Αυστραλία το 2019 και την πυρκαγιά της Παναγίας των Παρισίων.

Sydney Dance Company – Impermanence PedroGreig

Η μουσική του Dessner, συνιδρυτή του συγκροτήματος The National, αναδεικνύει τη σύνδεση του έργου με τη σύγχρονη πραγματικότητα, προσφέροντας στους θεατές μια μοναδική εμπειρία όπου το παρελθόν και το παρόν συνδυάζονται σε έναν ρυθμό που παρασύρει το σώμα και τη σκέψη.

Η χορογραφία του Bonachela συνδυάζει το σύγχρονο μπαλέτο με τη γιόγκα και τη μοντέρνα κίνηση, ενώ η Sydney Dance Company ενσωματώνει στοιχεία παραδοσιακού χορού, πειραματιζόμενη με το σώμα και τις δυνατότητές του σε συνδυασμό με τη μουσική και το φως. Η παράσταση αποτυπώνει την ιδέα της μεταβλητότητας με έναν τρόπο που προκαλεί συναισθηματική ένταση και αντίκτυπο στον θεατή, κάνοντάς τον να αναρωτηθεί για τη φύση της ύπαρξής μας.

Sydney Dance Company – Impermanence PedroGreig

Η Sydney Dance Company (ίδρ.1969), από τις πιο δυναμικές ομάδες σύγχρονου χορού στην Αυστραλία, χαρακτηρίζεται από τη συναισθηματική ένταση των έργων που παρουσιάζει, τον πειραματισμό και την καινοτομία στην εξερεύνηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου σώματος, καθώς και την ενσωμάτωση παραδοσιακών στοιχείων. Αποτελούμενη σήμερα από 17 χορευτές, περιοδεύει σε μεγάλα φεστιβάλ και θέατρα σε όλο τον κόσμο έχοντας κερδίσει διεθνή αναγνώριση. Είναι δε η πρώτη ομάδα σύγχρονου χορού της Δύσης που έδωσε παράσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Από το 2009, καλλιτεχνικός διευθυντής της είναι ο διακεκριμένος Ισπανός χορογράφος Ραφαέλ Μπονατσέλα.

Back to Back Theatre – Ο κυνηγός πέφτει θύμα της σκιάς του

06/06/2025 στις 21:00

07/06/2025 στις 19:00 & 22:00

08/06/2025 στις 21:00 (καθολικά προσβάσιμη παράσταση)

Πειραιώς 260 (Ε)

Αν ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης καθορίσει το μέλλον μας, ποιος θα είμαστε εμείς; Θα χάσουμε την ανθρώπινη σύνδεση ή θα γίνουμε νοητικά ανάπηροι; Το Back to Back Theatre, με τη μοναδική του φωνή, αποτυπώνει στην παράσταση The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes αυτό το καίριο ερώτημα για το μέλλον μας και τη θέση μας στην τεχνολογική εποχή.

Αυτή η πρόκληση γίνεται ακόμα πιο έντονη όταν τίθεται από έναν θίασο που αποτελείται αποκλειστικά από ηθοποιούς που αυτοπροσδιορίζονται ως άτομα με νοητική αναπηρία ή ως νευροδιαφορετικοί.

Ο κυνηγός πέφτει θύμα της σκιάς του Jeff-Busby

Η παράσταση βασίζεται σε ένα παιδικό παραμύθι του Σαρλ Περώ, όπου ο ήρωας, ένας σκύλος, χάνει τη λεία του και κυνηγά τη σκιά του, νομίζοντας ότι είναι η τροφή του. Το έργο χρησιμοποίησε αυτήν την αφήγηση για να διερευνήσει τη σύγχρονη ανθρώπινη ψυχή, τις ατομικές και συλλογικές μας ευθύνες, αλλά και τις αξίες που υπαγορεύονται από την κοινωνία, την πολιτική του φύλου και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ένα διάλογο γεμάτο από λάθη, παρανοήσεις και παρεξηγήσεις και με όπλο το χιούμορ, η παράσταση μάς καλεί να επαναξιολογήσουμε την έννοια του «κανονικού», το ποιοι είμαστε και πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας.

Με έναν λόγο που αναβλύζει από μια πηγή κοινωνικής κριτικής, το Back to Back Theatre δίνει φωνή σε εκείνους που συνήθως παραμένουν αόρατοι, φέρνοντας το κοινό αντιμέτωπο με το παράδοξο της ανθρώπινης φύσης. Η ομάδα, η οποία εδρεύει στην πόλη Τζιλόνγκ, κοντά στη Μελβούρνη, έχει καταφέρει με τα χρόνια να διαμορφώσει έναν εναλλακτικό θεατρικό λόγο που θέτει ερωτήματα χωρίς να προσφέρει έτοιμες απαντήσεις, προάγοντας τη διαρκή αμφισβήτηση του εαυτού και του κόσμου.

Σημειώστε πως η παράσταση The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes έχει αποσπάσει αναγνώριση και βραβεύσεις παγκοσμίως, με την πιο πρόσφατη διάκριση να είναι ο Χρυσός Λέοντας στη Μπιενάλε της Βενετίας για το σύνολο του έργου της ομάδας.