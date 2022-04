Θέατρο του Νέου Κόσμου: Ποιες παραστάσεις φεύγουν, ποιες μένουν και ποιες έρχονται

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου είναι ένα από τα πιο ενεργά και αγαπημένα στέκια των θεατρόφιλων, καθώς ανέκαθεν μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της σεζόν ανεβαίνουν στις σκηνές του. Έτσι έγινε και τη φετινή δύσκολη θεατρική χρονιά.

Εμείς συγκεντρώσαμε τις παραστάσεις που τελειώνουν, αυτές που παραμένουν για τον μήνα Απρίλιο στις σκηνές του και αυτές που έρχονται!

Σπεύσατε να προλάβετε!

Τριλογία των Λήμαν Μπράδερς

Ένα έργο ευφυές και μία υποδειγματική απόδοσή του από τρεις εξαιρετικούς ερμηνευτές και στη δεύτερη διανομή του έργου (Μ. Οικονόμου, Π. Δεντάκης, Αλ. Φάις) που μεταπηδούν με αξιοσημείωτη άνεση από τον έναν ρόλο στον άλλο.

Μέχρι τις 17 Απριλίου θα παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του Νέου Κόσμου η «Τριλογία των Λήμαν Μπράδερς» που σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, το πολυβραβευμένο αφηγηματικό έργο του Στέφανο Μασίνι που αφορά την ιστορία των αδελφών Λίμαν και της οικονομικής αυτοκρατορίας που δημιούργησαν στην Αμερική, η κατάρρευση της οποίας έδωσε το έναυσμα για την τελευταία παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση.

Η αλήθεια είναι

Η παράσταση είναι κυριολεκτικά γροθιά στο στομάχι καθώς μίλα απροκάλυπτα για τη σκληρότητα της καθημερινότητας, τη συγκάλυψη της συναισθηματικής παθογένειας, τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και τη στοχοποίηση του διαφορετικού. KONSTANTINOS SKOURLETIS

Μέχρι τις 12 Απριλίου θα παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου το νέο έργο του Δημήτρη Δημητριάδη «Η αλήθεια είναι» με το οποίο η bijoux de kant επέστρεψε στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία.

Ο Γιάννης Σκουρλέτης μάς χαρίζει στην Κεντρική Σκηνή του Νέου Κόσμου μία σκηνοθεσία - κατάβαση σε μια σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης που βρίσκεται δίπλα μας και αναπαράγει στερεότυπα που αντιμάχονται κάθε διαφορετικότητα και «παρέκκλιση».

Η παράσταση είναι κυριολεκτικά γροθιά στο στομάχι καθώς μίλα απροκάλυπτα για τη σκληρότητα της καθημερινότητας, τη συγκάλυψη της συναισθηματικής παθογένειας, τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και τη στοχοποίηση του διαφορετικού. Η Μαρία Παρασύρη, ο Χάρης Χαραλάμπους-Καζέπης και ο Δημήτρης Παγώνης σε συγκλονιστικές ερμηνείες.

Συνεχίζουν:

Η Δεσποινίς Μαργαρίτα

"Tη Δεσποινίδα Μαργαρίτα στην παράστασή μας την παίζει ένας άνδρας, ο Πάνος Παπαδόπουλος γιατί θέλαμε να είναι ένα άφυλο ον, με την έννοια πως η λαχτάρα και η ανάγκη ενός ανθρώπου να αγαπηθεί και να γραπωθεί από τη ζωή δεν έχει φύλο", αναφέρει ο Γιώργος Παπαγεωργίου. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου σκηνοθετεί στο θέατρο του Νέου Κόσμου το έργο σταθμό του Ρ. Ατάιντε, “Δεσποινίς Μαργαρίτα” σε μία απολαυστική σύγχρονη διασκευή για τρεις άνδρες και ζωντανή μουσική. Μία παράσταση που αναδεικνύει το βάθος και την αξία του κλασικού αυτού έργου και που πέρα από τις υπαινικτικές πολιτικές του προεκτάσεις καταλήγει σαν ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους που θέλουν να αγαπηθούν.

Ο Πάνος Παπαδόπουλος δίνει τον καλύτερό του εαυτό στον κεντρικό ρόλο της δασκάλας, μίας σκοτεινής ηρωίδας που έπεσε θύμα του γραναζιού της εξουσίας και τώρα βγάζει τα καταπιεσμένα της ένστικτα και τις επιθυμίες σε παιδιά Δημοτικού. Μία παράσταση που θα σας συγκινήσει και παράλληλα θα σας κάνει να γελάσετε με την καρδιά σας.

Blink

Πρόκειται για την ιστορία δύo νέων ανθρώπων, της Σόφι και του Τζόνα, οι οποίοι ζουν στο σύγχρονο Νότιο Λονδίνο. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

O Τάσος Πυργιέρης σκηνοθετεί τον Θάνο Λέκκα και την Παναγιώτα Βιτετζάκη στο “Blink” του Φιλ Πόρτερ στον Κάτω Χώρο του θεάτρου του Νέου Κόσμου.

Πρόκειται για την ιστορία δύo νέων ανθρώπων, της Σόφι και του Τζόνα, οι οποίοι ζουν στο σύγχρονο Νότιο Λονδίνο. Ένα ατύχημα στο δρόμο θα τους φέρει πιο κοντά, αναγκάζοντάς τους να πλησιάσουν ο ένας τον άλλο. Το ερώτημα αν η Σόφι και ο Τζόνα είναι ικανοί να ομολογήσουν και να ζήσουν έναν έρωτα.(μέχρι τις 15 Μαΐου).

Έρχονται…

Μάκιναλ

Η Ιώ Βουλγαράκη σκηνοθετεί το εμπνευσμένο από πραγματική δικαστική υπόθεση στις ΗΠΑ έργο της Σόφι Τρέντγουελ, που αν και πολυπρόσωπο στη σύλληψη, είναι ουσιαστικά ένα έργο με δύο πρόσωπα: μια Πόλη και μια Γυναίκα. ΟΜΑΔΑ ΠΥΡ

Η νέα δουλειά της ομάδας ΠΥΡ μέσα από το εμβληματικό Μάκιναλ της Σόφι Τρέντγουελ αφηγείται μια ιστορία για το τέλος του πολιτισμού από τις 18 Απριλίου στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Η Ιώ Βουλγαράκη σκηνοθετεί το εμπνευσμένο από πραγματική δικαστική υπόθεση στις ΗΠΑ έργο της Σόφι Τρέντγουελ, που αν και πολυπρόσωπο στη σύλληψη, είναι ουσιαστικά ένα έργο με δύο πρόσωπα: μια Πόλη και μια Γυναίκα. Η Πόλη αποκτά υπόσταση μέσα από δεκάδες χαρακτήρες, που θα μπορούσαν να λέγονται έτσι ή αλλιώς, θα μπορούσαν να είναι αυτοί που είναι ή άλλοι, δεν έχει σημασία, συνιστούν τελικά μία οντότητα, μια κοινωνική μηχανή που ορίζει και ομογενοποιεί τις ζωές και τον ψυχισμό όλων. Η Γυναίκα, παρά την αδιάκοπη λειτουργία της μηχανής, τολμά να ονειρευτεί την ελευθερία. Η μηχανή όμως εξαφανίζει τις παρεκκλίσεις, καταπίνει τις παρορμήσεις, σβήνει τις εξάρσεις. Η μηχανή είναι ικανή να μετατρέψει ένα ανθρώπινο όνειρο σε μια τερατώδη πράξη. Πρωταγωνιστουν οι: τους Δέσποινα Κούρτη, Δημήτρης Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Εμμανουήλ Κοντός, Κατερίνα Νταλιάνη, Αργύρης Ξάφης, Μαρία Σαββίδου

Ίχνη της Αντιγόνης

Η παράσταση Ίχνη της Αντιγόνης (Traces of Antigone) της σύγχρονης Σουηδής Χριστίνας Ουζουνίδου υπό το φως του “metoo” κινήματος, αντλεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο της Αντιγόνης και καταπιάνεται με την διαχρονική έμφυλη βία.

H διεθνής Ελληνίδα σκηνοθέτης Έλλη Παπακωνσταντίνου έρχεται στην Ελλάδα μόνο για 9 παραστάσεις, για να παρουσιάσει από τις 19 έως τις 29 Μαΐου το έργο Ίχνη της Αντιγόνης στο Θέατρο του Νέου Κόσμο. Η παράσταση Ίχνη της Αντιγόνης (Traces of Antigone) της σύγχρονης Σουηδής Χριστίνας Ουζουνίδου υπό το φως του “metoo” κινήματος, αντλεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο της Αντιγόνης και καταπιάνεται με την διαχρονική έμφυλη βία.

Η παράσταση παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην χώρα μας μετά την παρουσίασή της σε σημαντικούς σταθμούς της Ευρώπης και της Αμερικής όπως το Centre Pompidou/ IRCAM (Γαλλία), Romaeuropa Festival (όπου και απέσπασε την υποψηφιότητα για το βραβείο των Ιταλών Κριτικών Θεάτρου), O. Festival (Ολλανδία) και Εθνικό Θέατρο της Γένοβα (Ιταλία) κ.α.

Εδώ, οι μουσικοί Nalyssa Green και Κατερίνας Παπαχρήστου (Tango With Lions) ερμηνεύουν ζωντανά ενώ οι έξι performers (Σεραφίτα Γρηγοριάδου, Σοφία Μανώλη, Βάλια Παπαχρήστου, Gemma Hansson Carbone) συνθέτουν επί σκηνής “μία καθηλωτική διερεύνηση της γυναικείας ταυτότητας, ένα συναρπαστικό οπτικό καλειδοσκόπιο.” Douglas Kennedy, τέως διευθυντής του Peacock Theatre του Λονδίνου, Συγγραφέας διεθνών bestseller όπως The Big Picture, The Pursuit of Happiness, Leaving the World

