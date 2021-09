This Is Not Romeo and Juliet: Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση έρχονται οπλισμένοι!

Δείτε τα δυο ολοκαίνουρια τρέιλερ της παράστασης, που επιστρέφει στις αρχές Οκτωβρίου με νέα... Ιουλιέτα στο Θέατρο Πορεία.

Μια από τις πολυαναμενόμενες επαναλήψεις της νέας θεατρικής σεζόν βρίσκεται ante portas. Και έχει και ολοκαίνουρια προωθητικά τρέιλερ. Η παράσταση «This Is Not Romeo and Juliet», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Αργύρη Πανταζάρα, ξανανεβαίνει στην σκηνή του Θεάτρου Πορεία στις 6 Οκτωβρίου ανανεωμένη.... κατά 50%, αφού η Σίσσυ Τουμάση ενσαρκώνει πια τον γυναικείο ρόλο. ADVERTISING Το έργο εμπνέεται από το σαιξπηρικό έργο βάζοντας δυο ερωτοχτυπημένους νεαρούς ηθοποιούς να ζουν το πάθος τους ενώ συγχρόνως ετοιμάζουν ένα ανέβασμα του «Ρωμαίου και της Ιουλιέτας» και συνδιαλέγονται με τα μεγάλα ζητήματα του έρωτα και του θανάτου. Εδώ, το τρέιλερ με υπόκρουση το βαλς «Ο γαλάζιος Δούναβης» του Στράους...

...και το δεύτερο, με πιο σκοτεινή μουσική επένδυση από το "Ρέκβιεμ" του Μότσαρτ.

Πληροφορίες: «This Is Not Romeo & Juliet», από 6 Οκτωβρίου για λίγες παραστάσεις. Εισιτήρια 15€, προπώληση εδώ Αργύρης Πανταζάρας/ Σύνθεση κειμένου, δραματουργική επεξεργασία: Θεοδώρα Καπράλου/ Σκηνικά: Δήμητρα Ζίγκαρις/ Κοστούμια: Λίνα Σταυροπούλου, Τζίνα Ηλιοπούλου/ Μουσική: Γιώργος Πούλιος/ Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης/ Κινησιολογία: Κωσταντίνος Παπανικολάου/ Ερμηνεύουν: Αργύρης Πανταζάρας, Σίσσυ Τουμάση. Σύλληψη, σκηνοθεσία:Σύνθεση κειμένου, δραματουργική επεξεργασία:Σκηνικά:Κοστούμια:Μουσική:Φωτισμοί:Κινησιολογία:Ερμηνεύουν:

