Τι θα δούμε τη νέα σεζόν Θέατρο Πορεία- Από Ηλέκτρα έως Ντόριαν Γκρέι

Το Θέατρο Πορεία υποδέχεται τη θεατρική περίοδο 2025-2026 με ξεχωριστές πρεμιέρες και επαναλήψεις, προσφέροντας ένα πλούσιο ρεπερτόριο με σημαντικές παραστάσεις για κάθε ηλικία- Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ξεχωριστές πρεμιέρες, δυνατές επαναλήψεις & σημαντικές συνεργασίες διαμορφώνουν το ρεπερτόριο της νέας θεατρικής σεζόν του θεάτρου Πορεία.

Έτσι, από τις 19 Δεκεμβρίου, η “Ηλέκτρα” του Σοφοκλή, μετά την επιτυχία της στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και τις περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, προσαρμόζεται για το κλειστό θέατρο και ανεβαίνει στη σκηνή του Θέατρου Πορεία, στις 2 Οκτωβρίου 2025 η Χαμένη Άνοιξη του Στρατή Τσίρκα, σε σκηνοθεσία Βαλάντη Φράγκου, παίρνει σάρκα κι οστά, ενώ από τις 3 Νοεμβρίου το Prima Facie της Suzie Miller, το έργο που άλλαξε τον τρόπο αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τη Λένα Παπαληγούρα στον κεντρικό ρόλο.

Στις 5 Νοεμβρίου 2025, η επιτυχημένη παράσταση “Όταν έκλαψε ο Νίτσε του Ίρβιν Γιάλομ” επιστρέφει εξετάζοντας τη συνάντηση του Νίτσε με τον ψυχίατρο Μπρόιερ, ενώ από τις 9 Φεβρουαρίου 2026, το αριστούργημα του Όσκαρ Γουάιλντ, “Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι”, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου, με τη Νάντια Κοντογεώργη στον κεντρικό ρόλο, σε μια ανατρεπτική και αισθητικά μαγνητική παράσταση.

Τέλος, από τις 26 Οκτωβρίου 2025, το αγαπημένο έργο “Ο Κουρέας της Σεβίλλης” του Ροσσίνι έρχεται για τα παιδιά, σε μια θεατρική διασκευή γεμάτη χορό, μουσική και διαδραστικά στοιχεία, υπό σκηνοθεσία Χλόης Μάντζαρη.

Στο πλαίσιο της έναρξης της νέας καλλιτεχνικής περιόδου, το Θέατρο Πορεία προσφέρει ειδική προπώληση με εισιτήρια στην τιμή των 12€, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους να απολαύσουν τις φετινές παραστάσεις.

Αναλυτικότερα οι παραστάσεις στο θέατρο Πορεία

Σοφοκλή

ΗΛΕΚΤΡΑ εντός

Σκηνοθεσία Δημήτρης Τάρλοου

Από 19 Δεκεμβρίου 2025

Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή, μετά την επιτυχία της στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και τις περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, προσαρμόζεται για το κλειστό θέατρο και ανεβαίνει στη σκηνή του Θέατρου Πορεία, με την Λουκία Μιχαλοπούλου στον ομώνυμο ρόλο, πλαισιωμένη από έναν ανανεωμένο θίασο.

Ο Δημήτρης Τάρλοου διερευνά τις προκλήσεις του τραγικού είδους σε έναν κλειστό χώρο, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα της σύγκρουσης μεταξύ δικαιοσύνης και ηθικής.

Η τραγωδία αυτή, που αποκτά τρομακτική επικαιρότητα σε έναν κόσμο γεμάτο ολοκληρωτισμούς και κοινωνική αδικία, αναδεικνύει τα κρίσιμα ερωτήματα που τίθενται σε μια εποχή όπου η βία και η εκδίκηση εμφανίζονται ως «αναγκαίο κακό». Η παράσταση καλεί το κοινό να αναμετρηθεί με θεμελιώδη ζητήματα: Τι σημαίνει «αποκαθιστώ το δίκαιο»; Ποιο είναι το χρέος του καθήκοντος; Μπορεί κάποιος να ζήσει με τις συνέπειες της βίας; Πώς ο κύκλος της εκδίκησης μπορεί να κλείσει; Είναι δυνατόν η λύτρωση να υπάρξει; Ποιος είναι ο ρόλος της αντίστασης όταν όλα φαίνονται χαμένα;

Ο Δημήτρης Τάρλοου αναφέρει χαρακτηριστικά: “Η απόφαση να ξαναδουλέψουμε τη σοφόκλεια Ηλέκτρα, με οδηγό τις υπέροχα αυθαίρετες πρώτες πρόβες μας εντός του «Πορεία», δεν θα ήθελα να εκληφθεί, παρά ως παραδοχή του αβυσσαλέου βάθους του έργου αυτού, που μας καλεί να το εξερευνήσουμε. Είμαι πεπεισμένος ότι η Τραγωδία δεν πρέπει να μετατρέπεται σε θέμα τουριστικό, ακυρώνοντας το μέγα όφελος που μπορεί να μας προσφέρει, αν έρθουμε σε επαφή με το βαθύτερο πνεύμα της, που κατά ανέλπιστη τύχη πολλοί Έλληνες, το έχουμε ζωντανό μέσα μας!

Η θαυμαστή προσήλωση, η απόλυτη σιωπή του κοινού σε όλες ανεξαιρέτως τις παραστάσεις μας στα ανοιχτά θέατρα της Ελλάδας και της Κύπρου, αυτό μας θύμισαν: πώς μια παράσταση Τραγωδίας και η απόδοση του πνεύματός της θα κρίνεται πάντα όχι από φιλολόγους ή πάσης φύσεως ειδικούς, αλλά από το αν ξυπνά μέσα μας την έξαρση του πάθους, τη θεϊκή έκσταση και τη συμφιλίωση όλων των ηδονών και των πόνων της ζωής που ο ποιητής έχει τη δύναμη να δίνει στον κόσμο”.

Συντελεστές

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Σκηνικά & Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Μουσική Σύνθεση: Φώτης Σιώτας

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Χορογραφίες: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Διανομή (αλφαβητικά)

Παιδαγωγός: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης

Χρυσόθεμις: Γρηγορία Μεθενίτη

Ηλέκτρα: Λουκία Μιχαλοπούλου

Κλυταιμνήστρα: Αγλαΐα Παππά

Πυλάδης: Περικλής Σιούντας

Αίγισθος: Δημήτρης Τάρλοου

Δύο γυναίκες: Ελένη Βλάχου, Ιωάννα Λέκκα

Μουσικός επί σκηνής: Τάσος Μισυρλής

Χαμένη Άνοιξη

Στρατή Τσίρκα | ΧΑΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ

Σκηνοθεσία: Βαλάντης Φράγκος

Από 2 Οκτωβρίου 2025

Η Χαμένη Άνοιξη, το εμβληματικό τελευταίο μυθιστόρημα του Στρατή Τσίρκα, μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή σε θεατρική διασκευή του Άρη Λάσκου.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου 2025 και παρουσιάζει τη ζωή του Ανδρέα και τις 20 ταραγμένες μέρες του, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, την πολιτική κρίση της εποχής και δύο γυναίκες που θα ταράξουν τη συνείδησή του: τη Φλώρα και τη Ματθίλδη.

Η παράσταση σκηνοθετείται από τον Βαλάντη Φράγκο με τη συμμετοχή ενός θιάσου έξι ηθοποιών που αναλαμβάνουν ρόλους με διαρκείς εναλλαγές.

Συντελεστές

Μεταγραφή: Άρης Λάσκος

Σκηνοθεσία: Βαλάντης Φράγκος

Σκηνικά: Ζωή Μολυβδά Φαμέλλη

Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Mουσική: Γιώργος Δούσος

Διανομή

Ελένη Ζαραφίδου, Άρης Λάσκος, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Δημήτρης Πασσάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Συμεών Τσακίρης

Η Λένα Παπαληγούρα Elina_giounanli

Suzie Miller – PRIMA FACIE

Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

Από 3 Νοεμβρίου 2025

Το Prima Facie της διακεκριμένης νομικού Σούζι Μίλερ, το έργο που άλλαξε παγκοσμίως τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση, επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Πορεία.

Με βραβείο Olivier το 2022 στο West End του Λονδίνου και βραβείο Tony το 2023 στο Broadway της Νέας Υόρκης, το θεατρικό έργο της σπουδαίας νομικού Suzie Miller που έχουν ήδη παρακολουθήσει μισό εκατομμύριο θεατές σε περισσότερες από τριάντα χώρες σε όλο τον κόσμο την τελευταία πενταετία και που άλλαξε παγκοσμίως τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση, παρουσιάστηκε την περασμένη χρονιά στη χώρα μας με σαρωτική επιτυχία, σε μια ολοκαίνουργια παραγωγή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου, με τη Λένα Παπαληγούρα στον συγκλονιστικό ρόλο της δικηγόρου Tessa Ensler.

Ίρβιν Γιάλομ | ΟΤΑΝ ΕΚΛΑΨΕ Ο ΝΙΤΣΕ

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης, Νίκος Χατζόπουλος

Από 5 Νοεμβρίου 2025

Η παράσταση “Όταν έκλαψε ο Νίτσε” επιστρέφει για 2η χρονιά στο Θέατρο Πορεία, μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής σεζόν. Το έργο του Ίρβιν Γιάλομ, που αποκαλύπτει τη συνάντηση του μεγάλου φιλοσόφου Φρίντριχ Νίτσε με τον ψυχίατρο Γιόζεφ Μπρόιερ, μεταφέρεται στη σκηνή με την υπογραφή του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου και τη σκηνοθεσία των Ακύλλα Καραζήση και Νίκου Χατζόπουλου.

Τρεις άντρες ζωντανεύουν το έργο, πότε ως αφηγητές και πότε υποδυόμενοι ρόλους. Οι ποθητές γυναίκες, η εκρηκτική Λου Σαλομέ, η ευάλωτη Άννα Ο., η σταθερή κυρία Μπρόιερ παρουσιάζονται μέσα από τα μάτια και τη φωνή των ανδρών σε μια ιστορία όπου εκείνες έχουν τον πρωταρχικό ρόλο.

Δύο εκπληκτικές επιστολές που ανακαλύφθηκαν πριν μερικά χρόνια δείχνουν ότι η φανταστική συνάντηση που εμπνεύστηκε ο Ίρβιν Γιάλομ μεταξύ Νίτσε, Μπρόιερ και του νεαρού Φρόιντ θα μπορούσε να έχει συντελεστεί στην πραγματικότητα. Έχουμε την απίθανη περίπτωση όπου 140 χρόνια μετά τα γεγονότα και 30 χρόνια από τη συγγραφή του μυθιστορήματος, η πραγματικότητα έρχεται να επιβεβαιώσει τη μυθοπλασία του συγγραφέα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Θεατρική διασκευή: Ευαγγελία Ανδριτσάνου

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης, Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνικό – Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

ΔΙΑΝΟΜΗ

Φρίντριχ Νίτσε: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης

Γιατρός Γιόζεφ Μπρόιερ: Γιάννης Κότσιφας

Ζίγκμουντ Φρόιντ: Μάνος Βαβαδάκης

Όσκαρ Γουάιλντ- Το Πορτρέτο του Dorian Gray

Σκηνοθεσία Δημήτρης Αγιοπετρίτης Μπογδάνος

Από 9 Φεβρουαρίου 2026

Το Πορτρέτο του Dorian Gray του Όσκαρ Γουάιλντ, στη βραβευμένη εκδοχή του Kip Williams, μετά τη θριαμβευτική του πορεία στο West End και το Broadway, ανεβαίνει στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου με πρωταγωνίστρια τη Νάντια Κοντογεώργη.

Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου στήνει ένα ζωντανό παζλ που χτίζεται και γκρεμίζεται αδιάκοπα, σπινθηροβόλο και επικίνδυνο. Δεν υπάρχει βεβαιότητα, μόνο μεταμορφώσεις. Μια αισθητική που μοιάζει με φετίχ: μαγνητική, ακαταμάχητη, που παρασύρει τον θεατή σε ένα τεστ αντοχής της φαντασίας. Εκεί όπου η ομορφιά σκοτεινιάζει, το εύθραυστο δυναμώνει, και το ανθρώπινο καθρεφτίζεται σε άπειρα θραύσματα.

Τζοακίνο Ροσσίνι- Ο Κουρέας της Σεβίλλης

Σκηνοθεσία Χλόη Μάντζαρη

Από 26 Οκτωβρίου 2025

Η κλασική όπερα “Ο Κουρέας της Σεβίλλης” του Τζοακίνο Ροσσίνι μεταφέρεται για τα παιδιά στο Θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία Χλόης Μάντζαρη και χορογραφία Σοφίας Σπυράτου. Η παράσταση προσφέρει μια ευφάνταστη προσαρμογή του κλασικού έργου, συνδυάζοντας κωμωδία, διασκεδαστικά μουσικά αποσπάσματα και διαδραστικά στοιχεία.

Η παράσταση ενσωματώνει αξιόλογες μουσικές ερμηνείες από μουσικούς-ηθοποιούς, οι οποίοι τραγουδούν και παίζουν ζωντανά κλαρινέτο, σαξόφωνο, φλάουτο, κιθάρα και ukulele, δημιουργώντας ένα ζωντανό και δυναμικό θεατρικό εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Συντελεστές

Μετάφραση: Λουΐζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία: Χλόη Μάντζαρη

Χορογραφία: Σοφία Σπυράτου

Μουσική: Ροσσίνι και αναγεννησιακές μελωδίες

Ενορχήστρωση: Φοίβος Ζήτης

Διανομή

Φίγκαρο: Δημήτρης Κουρούμπαλης / Γιώργος Νούσης

Μπάρτολο: Γιάννης Σμέρος

Ροζίνα: Μαρία Κατριβέση

Κόμης Αλμαβίβα: Ηλίας Μανιατόπουλος

Μπαζίλιο: Μαρίνος Γαλατσινός

Συμβολαιογράφος: Φοίβος Ζήτης

