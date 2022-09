Τι θα δούμε στην Κάμιρο τη νέα σεζόν: Πρωτότυπα θεατρικά, εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα

3 θεατρικές παραγωγές σε πρωτότυπη δραματουργία και 3 θεατρικές παραγωγές νέων και άπαιχτων στην Ελλάδα διεθνών θεατρικών έργων, 3 εκθέσεις, 3 εκπαιδευτικά προγράμματα, ο δεύτερος κύκλος resident director με τη Βίκυ Κυριακουλάκου, καθώς και κύκλους συζητήσεων ανοιχτούς στο κοινό που αποσκοπούν στο να παρουσιάσουν διεθνείς και εγχώριους καλλιτέχνες και στο να προτείνουν μια άλλη εκδοχή παραγωγής και πρόσληψης του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών σήμερα φιλοξενεί το πρόγραμμα της Καμίρου μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2022.

“Μέσα σε 12 μήνες λειτουργίας, είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε με 12 σκηνοθέτες και θεατρικές ομάδες, 14 καλλιτέχνες και πάνω από 50 καταξιωμένους και νέους Έλληνες ηθοποιούς και χορευτές. Η ιδέα μας για ένα χώρο ανοιχτό στις μεταμορφώσεις και τις δυνατότητες αυτού που αποκαλούμε «σκηνή» βρήκε γόνιμο έδαφος στις δουλειές των δημιουργών που φιλοξενήσαμε και αγκαλιάστηκε από το κοινό.

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος βασικοί μας στόχοι είναι η εκπροσώπηση των γυναικών καλλιτεχνών και των θηλυκοτήτων, η ενίσχυση της πρωτότυπης δραματουργίας και των νέων δημιουργών, η συνύπαρξη και η συνάντηση των παραστατικών και εικαστικών τεχνών, η άρρηκτη σύνδεση εκπαίδευσης και δημιουργικής διαδικασίας, η ενεργητική και ουσιαστική σχέση με το κοινό. Ταυτόχρονα στους στόχους μας προστίθενται ο διάλογος με τη διεθνή σκηνή και η ενεργή συμμετοχή του κοινού στην πολιτιστική διαδικασία.

Ο κόσμος αλλάζει και η πιο τρανή απόδειξη αυτού, είναι η βίαιη ένταση με την οποία ο παλιός κόσμος αντιστέκεται σε αυτή την αλλαγή. Στην Κάμιρο πιστεύουμε σ’ αυτόν τον νέο κόσμο που παλεύει να γεννηθεί και δουλεύουμε ώστε όταν αυτό συμβεί, να είμαστε στο κέντρο του. Με αυτή την πίστη για σύμμαχο, ξεκινάμε τη δεύτερη χρονιά μας και ετοιμαζόμαστε να σας υποδεχτούμε” διαβάζουμε στο σημείωμα της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος».

Η Βίκυ Κυριακουλάκου ΚΑΜΙΡΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Resident Director ΙΟΥΛΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022/ ΒΙΚΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΥ

Η Βίκυ Κυριακουλάκου στο residency της Καμίρου αναζητά τρόπους για να ελαστικοποιήσει, να ανακυκλώσει και να ξαναπαρουσιάσει μια παράστασή της σε άλλη κλίμακα, με άλλες μεταβλητές, σε νέο χώρο, με ελάχιστους συντελεστές, με ελάχιστο budget, θέτοντας τα εξής ερωτήματα: μπορεί η ανακύκλωση να σώσει το θέατρο; Πόσο ελαστικός μπορεί ή χρειάζεται να είναι ένα καλλιτέχνης σήμερα; Συνεχίζοντας τη σχέση Κουζίνας με την Κάμιρο και μετά την επιτυχία του μαθήματος στο Performance Making με τίτλο Κίτσεν σινκ ντραματάρα που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, η Βίκυ Κυριακουλάκου καλείται ως άλλη Ελαστίνα να σώσει τον πλανήτη από το Food Waste ;-)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022/ ΘΕΑΤΡΟ

Μετά το τέλος του κόσμου· ένα αρχείο ματαιωμένων σχεδίων

σκηνοθεσία: Παντελής Φλατσούσης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για λίγες παραστάσεις από 5-23 Οκτωβρίου

Mετά την επιτυχημένη της πρώτη παρουσίαση την άνοιξη του 2022, η παράσταση του Παντελή Φλατσούση «Μετά το τέλος του κόσμου· ένα αρχείο ματαιωμένων σχεδίων» θα επαναληφθεί από τις 5 έως τις 23 Οκτωβρίου στο Θέατρο Κάμιρος στην Κυψέλη.

Προπώληση εδώ



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022/ ΘΕΑΤΡΟ - PERFORMANCE

Θέρος – Εταιρεία Θεάτρου: «Ελευθερία εις Θάνατον»

Έναρξη παραστάσεων: Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Η καινούρια θεατρική παραγωγή της Θέρος, που πραγματοποιήθηκε στις 19 & 20 Αυγούστου 2022 στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός», θα παρουσιαστεί στην Κάμιρο για 14 παραστάσεις από τις 31 Οκτωβρίου εώς τις 22 Νοεμβρίου.

Στις 31 Οκτωβρίου 1922 ξεκίνησε «η δίκη των έξι»: πέντε Έλληνες πολιτικοί και ένας στρατιωτικός παραπέμφθηκαν σε δίκη με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, ως οι κύριοι υπαίτιοι της Μικρασιατικής Καταστροφής. Το πρωί της 15ης Νοεμβρίου 1922 καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες την ίδια μέρα στο Γουδί. Εκείνο το πρωί, ο Πρόεδρος του Έκτακτου Στρατοδικείου, διαβάζει την ετυμηγορία και, όντας τρομερά ταραγμένος, ξεχνάει να τηρήσει το πρωτόκολλο και αποχωρεί από την αίθουσα χωρίς να πει «λύεται η συνεδρίασις». Η δίκη των έξι τυπικά δεν λύθηκε ποτέ. Εξακολούθησε σιωπηλά να συντελείται σε όλο τον 20ο αιώνα. Και τα ερωτήματα του τότε παρέμειναν αναλοίωτα: ήταν μια δίκαιη ή μια άδικη δίκη; Ήταν αθώοι ή ένοχοι; Η εκτέλεση των έξι έδωσε ένα οριστικό τέλος στον Εθνικό Διχασμό ή βάθυνε την πληγή του, γέννησε τον Εμφύλιο και μόλυνε εσαεί την εθνική συνείδηση;

Ακριβώς 100 χρόνια μετά, η «Θέρος» με την παράσταση «Ελευθερία εις Θάνατον» επιχειρεί να δώσει ένα τέλος σε αυτή τη δίκη που δεν ήταν παρά «εν είδος θεατρικής παραστάσεως δια να πεισθή η κοινή γνώμη ότι οι νόμιμοι τύποι ετηρήθησαν».

Σήμερα άραγε, πόσα και τι μορφής δικαστήρια στήνονται «για να πεισθεί η κοινή γνώμη»; Πόσα πραγματικά γεγονότα μεταμφιέζονται σε φανταστικά και αντίστροφα; Πόσες ανθρώπινες καταστροφές κρύβουν οι εθνικοί θρίαμβοι; Πόσο δημοκρατικό είναι ένα πολιτικό σύστημα που είναι ικανό να κάνει τα πάντα για να σώσει τον εαυτό του- ακόμα και φόνο; Και τελικά, ο καθένας από εμάς, πώς βλέπει, αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τον κόσμο που τον περιβάλλει;

Το κοινό θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο εκδοχές της παράστασης: την ζωντανή και την ψηφιακή. Σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί το κλίμα της τότε εποχής, η ψηφιακή εκδοχή της παράστασης έρχεται να πάρει τη θέση των λογοκριμένων πρακτικών που δημοσιεύονταν στις εφημερίδες.

Έτσι, κάθε Κυριακή η παράσταση θα προβάλλεται και σε live streaming μέσω του καναλιού της Θέρος στο Youtube.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Ηλέκτρα Ελληνικιώτη /Μελέτη σκηνικού χώρου – Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα /Μουσική – Σχεδιασμός Ήχου: Γρηγόρης Ελευθερίου/Φωτισμοί: Ισμήνη Σταρίδα/Συνεργάτις Σκηνοθέτις: Τέρψη Κονταργύρη/Επιστημονικός Συνεργάτης: Μάνος Λαμπράκης/Φωτογραφίες - Βίντεο: Μαρίλη Ζάρκου, Φάνης Παυλόπουλος/Ερμηνεύουν: Μαρία Μαμούρη, Άννα Μαρία Παπαϊωάννου, Ηλέκτρα Ελληνικιώτη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 31 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου 2022, Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα – Τρίτη | 21:00

ΒΙΚΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΥ/ «Everything but the kitchen sink *-DRAMA»

For all the things that went down the drain

For all the thoughts that -yet -still remain

For all the thunders that remained dumb

For all the creations about to come

*an extremely large number of things

Αυτή είναι μια παράσταση για μία παράσταση που δε θα δείτε ποτέ.

Αυτή είναι μια αποτυχία για μία αποτυχία που δε θα δείτε ποτέ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Πέμπτη-Παρασκευή 10-11, 17-18 Νοεμβρίου 2022, Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 24-26 Νοεμβρίου και 1-3 Δεκεμβρίου 2022/Τιμές Εισιτηρίων: 12 ευρώ (κανονικό), 8 ευρώ (μειωμένο), 5 ευρώ (ατέλεια)/Πληροφορίες – Κρατήσεις: 2117251384, 6989945228/|Η Προπώληση θα ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 |

Ελευθερία εις Θάνατον ΚΑΜΙΡΟΣ





ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022/ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθεση «Μπουσουλάω»/ Η πρώτη ατομική έκθεση της ΜΑΤ. τον Δεκέμβριο στην Κάμιρο

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 9-25 Δεκεμβρίου 2022

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Εκπαίδευση | Καθοδήγηση | Δικτύωση/Από τις ομάδες Θέρος και Μπασάρτ/Από Δευτέρα 3 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου

Μετά την επιτυχία του πρώτου κύκλου, η Κυψέλη Παραστατικών Τεχνών επανέρχεται με ένα νέο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων, που ξεκινούν στις αρχές Οκτωβρίου στην Κάμιρο.

Η Κυψέλη Παραστατικών Τεχνών (ΚΠΤ) είναι μία κοινότητα – οικοσύστημα, που επικονιάζει τη δημιουργική διαδικασία με στόχο τη συνολική και ουσιαστική ανάπτυξη των καλλιτεχνών και του έργου τους. Περιλαμβάνει τρεις διαδοχικές λειτουργίες - την Εκπαίδευση, την Καθοδήγηση και τη Δικτύωση – που προϋποθέτουν χρονικά και διαδικαστικά η μία την άλλη. Η ΚΠΤ είναι μία πρωτοβουλία των ομάδων Θέρος, Κι Όμως Κινείται και Μπασάρτ σε επιμέλεια Κέλλυς Διαπούλη, και πραγματοποιείται στο χώρο Κάμιρος στην Κυψέλη.

«Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ DJ»*

Εργαστήριο Υποκριτικής με την Ηλέκτρα Ελληνικιώτη

Η εργασία του ηθοποιού και η σκηνική ερμηνεία στο σύγχρονο θέατρο είναι πολλά περισσότερα από την "ενσάρκωση" ενός ρόλου. Ένας ηθοποιός σήμερα, στην πρόβα και στην παράσταση, μπορεί -αν θέλει- να προτείνει και να δημιουργήσει τα πάντα. Αυτή η παντοδυναμία συχνά τον κάνει να νιώθει Θεός, αλλά αν ο Falk Richter είχε δίκιο και ο Θεός είναι dj, τότε ο σύγχρονος ηθοποιός καλύτερα να είναι dj, παρά Θεός. Το κείμενο, η μουσικότητα της γλώσσας, οι δυνατότητες του σώματος, η σκηνική συνύπαρξη, τα σκηνογραφικά και ενδυματολογικά υλικά, η μουσική, η φωτογραφία και η κινούμενη εικόνα, ο διάλογος με το δημόσιο χώρο, η διακειμενικότητα , η Ιστορία και το ντοκουμέντο, είναι μόνο μερικά από τα «tracks» που μπορεί να μιξάρει σε ζωντανό χρόνο και με απόλυτη ελευθερία στην προσπάθειά του να φτιάξει έναν ολοκληρωμένο σκηνικό κόσμο. Ο σύγχρονος ηθοποιός είναι ένας μικρός δραματουργός επί σκηνής: δημιουργεί συνθέτοντας και συνδέοντας ήδη υπάρχοντα υλικά. Συλλέγει κατά τη διάρκεια των προβών, αρχειοθετεί και δοκιμάζει με έναν στόχο: να διατηρήσει τον θεατή ενεργό, σχεδόν έτοιμο να σηκωθεί από την καρέκλα του -ή ακόμα και όρθιο. Ακριβώς όπως ένας dj.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 15 Οκτωβρίου – 17 Δεκεμβρίου 2022/ΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: κάθε Σάββατο, 11:00-15:00/ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 40/ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 240 ευρώ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 2117251384, 6989945228, [email protected] (στον τίτλο του μέιλ παρακαλείστε να βάζετε τον τίτλο του εργαστηρίου)





«ΤΟ ΣΩΜΑ ΩΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ» με την Όλγα Σπυράκη

Εργαστηριακός κύκλος μαθημάτων χορού – αυτοσχεδιασμού – σύνθεσης με θέμα

Πρόθεσή μας στο εργαστήριο αυτό είναι να διερευνήσουμε πώς μπορεί το σώμα να αφομοιώσει, και να επικοινωνήσει σε δεύτερο στάδιο παραστατικά, ηχογραφημένο λόγο -μαρτυρία ενός πολιτικού γεγονότος ή μιας σειράς γεγονότων σχετιζόμενων με ένα πολιτικό φαινόμενο. Αν και η έννοια ντοκουμέντο είναι απτή στο έργο πολλών σύγχρονων δημιουργών στις παραστατικές τέχνες, παρ’ όλα αυτά δεν έχει διερευνηθεί σε βάθος το πλαίσιο στο οποίο ένα σώμα ως παραστατικό εργαλείο, όντας σε σύμβαση παραστατικής επιτέλεσης, επικοινωνεί αυτομάτως συμβάντα πολιτικού και κοινωνικού πλαισίου. Για αυτόν τον λόγο, στην εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη προσπάθεια να μελετήσουμε το κινούμενο σώμα ως μέσο αποτύπωσης/καταγραφής και επικοινωνίας, σαν ένα ντοκουμέντο που βρίσκεται σε ζωή και δράση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Οκτώβριος 2022/ΜΕΡΕΣ/ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή του μήνα, κάθε μάθημα έχει/διάρκεια 3 ωρών /ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50 ευρώ/μήνα, 25 ευρώ/ μάθημα. Για συμμετοχή μόνο στο training, 10 ευρώ./ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 2117251384, 6989945228, [email protected] (στον τίτλο του μέιλ παρακαλείστε να βάζετε τον τίτλο του εργαστηρίου)

