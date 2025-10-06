To Θέατρο Άττις γιορτάζει 40 χρόνια με την εμβληματική Νόρα του Τερζόπουλου

Το Θέατρο Άττις γιορτάζει 40 χρόνια επαναφέροντας τη ΝΟΡΑ σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, από 22 Νοεμβρίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, μετά από απαίτηση των θεατών.

Το Θέατρο Άττις γιορτάζει 40 χρόνια από την ίδρυσή του επαναφέροντας στη σκηνή μια ακόμη από τις παραστάσεις που σημάδεψαν την πορεία του. Η ΝΟΡΑ, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, επιστρέφει από τις 22 Νοεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων μετά από απαίτηση μεγάλης μερίδας θεατών.

Johanna Weber

Η ΝΟΡΑ, μια από τις πλέον εμβληματικές παραστάσεις των τελευταίων ετών, αγαπήθηκε από τους θεατές, υμνήθηκε από τους κριτικούς και παρουσιάστηκε σε μεγάλα διεθνή Φεστιβάλ και θέατρα στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων το Piccolo Teatro στο Μιλάνο στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 χρόνων από τη γέννηση του Giorgio Strehler και το Εθνικό Θέατρο της Βουδαπέστης.

O σπουδαίος και απαιτητικός κριτικός Michael Billington της Guardian έγραψε στις εντυπώσεις του για τη ΝΟΡΑ.

«Αν έπρεπε να περιγράψω το ύφος του, θα το χαρακτήριζα τελετουργικό μινιμαλισμό. Ο Τερζόπουλος μεταφέρει την ουσία του κειμένου μέσα από τον λόγο και την κίνηση. Περιγράφει το έργο ως μία μάχη μεταξύ «του τρομαγμένου εγώ και του καταπιεσμένου αληθινού εαυτού» και αυτή η ουσιώδης σύγκρουση ενσαρκώνεται ευφυέστατα από τη Σοφία Χιλλ, που παίζει με κάθε ίνα της ύπαρξής της».

ΔΙΑΝΟΜΗ

Νόρα Σοφία Χιλλ

Κρόγκσταντ Τάσος Δήμας

Τόρβαλντ Νίκος Ντάσης

Σκηνοθεσία- Σκηνική εγκατάσταση

Ελεύθερη απόδοση – Διασκευή Θεόδωρος Τερζόπουλος

Μουσική επιμέλεια Παναγιώτης Βελιανίτης

Κοστούμια Yiorgos Eleftheriades

Φωτισμοί Θεόδωρος Τερζόπουλος

Κωνσταντίνος Μπεθάνης

Εκτέλεση σκηνικής εγκατάστασης Χαράλαμπος Τερζόπουλος

Υπεύθυνη παραγωγής Μαρία Βογιατζή

Φωτογραφίες Johanna Weber

