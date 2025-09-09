Το θέατρο βγάζει τα άπλυτά του στη σκηνή – Εσύ θα το χάσεις;

Το Merde! έρχεται να φωτίσει με χιούμορ και αιχμηρή ματιά τον μικρόκοσμο της σκηνής, αποκαλύπτοντας όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για το θέατρο, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε.

Σταγκόνι, μπούκα, κουίντα, γαϊδάρα, προπς, παρ, μιζανσέν… Αν όλα αυτά σας φαίνονται άγνωστα, τότε ίσως το θέατρο να κρύβει περισσότερα μυστικά απ’ όσα νομίζετε. Γιατί πίσω από τις λέξεις, τις πρόβες και τις παραστάσεις, ξετυλίγεται ένας κόσμος γεμάτος αντιθέσεις: δημιουργία και αγωνία, φιλοδοξία και ματαιοδοξία, κωμωδία και τραγωδία, αλλά και σκοτεινές πλευρές όπως η κακοποίηση, η παρενόχληση και οι απλήρωτες πρόβες.

Το Merde! έρχεται να φωτίσει με χιούμορ και αιχμηρή ματιά τον μικρόκοσμο της σκηνής, αποκαλύπτοντας όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για το θέατρο, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε. Από τις 16 Οκτωβρίου, στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που φέτος γιορτάζει τα 130 χρόνια λειτουργίας του.

Η εκρηκτική παρέα που έφερε τους “Παίχτες” (Κουτλής, Μαγουλιώτης, Νιάρρος, Χρυσανθόπουλος, Μουλάς), στη δεύτερη μεγάλη τους επιτυχία, συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά με ένα musical comedy. Σε σκηνοθεσία των Γιώργου Κουτλή – Βασίλη Μαγουλιώτη, κείμενο Suyako και πρωτότυπη μουσική Γιάννη Νιάρρου – Γιάννη Παπαδόπουλου.

Χρήστος Συμεωνίδης

Τι είναι όμως το Merde!;

Το Merde! είναι μια χειμαρρώδης θεατρική σάτιρα που δεν περιορίζεται σε ένα απλό inside joke για τους ανθρώπους του χώρου, αλλά επικοινωνεί με το ευρύ κοινό, προσκαλώντας το σε μια αποκαλυπτική ξενάγηση πίσω από την αυλαία. Με αιχμηρό χιούμορ και αμεσότητα, το έργο αποδομεί τα κλισέ και τις ίντριγκες του θεατρικού κόσμου, σχολιάζοντας με σκωπτική διάθεση τις υπερβολές, τις ανασφάλειες και τις ιδιοτροπίες του.

Χρήστος Συμεωνίδης

Η υπόθεση

Ένας κουλτουριάρης σκηνοθέτης γνωρίζει έναν νέο θεατρικό παραγωγό που μόλις ανέλαβε – απ’ τον διεφθαρμένο πατέρα του- το θέατρο «Μπούκα» και ετοιμάζονται να κάνουν εκεί τη νέα του παράσταση. Ο πατέρας, όμως, κινώντας ακόμη τα νήματα, τους «φορτώνει» για πρωταγωνιστή έναν εμπορικό ηθοποιό, σε κρίση ταυτότητας.

Αυτή η συνάντηση, «κουλτουριάρικου» και «εμπορικού», γίνεται η αφορμή για να παρακολουθήσουμε όλα τα ευτράπελα που συνθέτουν τον λαμπερό κόσμο του θεάτρου μας. Παρασκηνιακές συνεννοήσεις, ακροάσεις, πρόβες, μέχρι και την ίδια την “πρεμιέρα”, παραγωγοί, σκηνοθέτες, κριτικοί, βοηθοί, αλλά και ένδοξα φαντάσματα του παρελθόντος, όλα μπλέκονται σε ένα φαρσικό πανδαιμόνιο μετά μουσικής.

Χρήστος Συμεωνίδης

Τip: Δεν έχει καμία σημασία αν το κοινό αναγνωρίσει όλες τις αναφορές στα δεκάδες θεατρικά πρόσωπα που παρελαύνουν μέσα από τους διαλόγους, το Merde! λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης που αντανακλά την ένταση, τη ματαιοδοξία, αλλά και τη γοητεία της σκηνής, με τρόπο που γίνεται άμεσα κατανοητός και απολαυστικός.

Η δραματουργία και η σκηνοθεσία

Με το νέο του έργο, ο Βασίλης Μαγουλιώτης ανοίγει τον φάκελο του ελληνικού θεάτρου και τον ξεφυλλίζει με τρόπο αιχμηρό και σαρκαστικό. Από τις αιώνιες κόντρες ανάμεσα στους «κουλτουριάρηδες» και τους «εμπορικούς» μέχρι τις εξουσιαστικές σχέσεις, τα καλλιτεχνικά απωθημένα και τις απλήρωτες πρόβες, η σάτιρά του ξεσκεπάζει τον μικρόκοσμο της σκηνής με χιούμορ που καίει και κριτική που δεν χαρίζεται. Ο Μαγουλιώτης ισορροπεί ανάμεσα στη διαύγεια και την ειρωνεία, αποδομώντας τις βεβαιότητες γύρω από το τι είναι «καλή τέχνη», για να αποκαλύψει τελικά ότι το θέατρο δεν είναι μόνο μια υπόθεση αισθητικής, αλλά και πεδίο ματαιοδοξίας, εξουσίας και αέναων διαπραγματεύσεων.

Η συ-σκηνοθεσία του με τον Γιώργο Κουτλή συνδυάζει με δεξιοτεχνία την αμεσότητα του κωμικού ρυθμού με τη χαοτική ενέργεια των προβών και τη βαθύτερη υπαρξιακή αγωνία που συνοδεύει κάθε καλλιτέχνη. Η ματιά τους δεν μένει στην επιφάνεια, εισχωρεί στον ίδιο τον μηχανισμό του θεάτρου, αποκαλύπτοντας τη ρευστή του φύση: μια τέχνη που ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα στην εμπορική ανάγκη και την καλλιτεχνική φιλοδοξία, τον επαγγελματισμό και τη ματαιοδοξία, τη μεγαλομανία και την απόλυτη αυτοθυσία.

Χρήστος Συμεωνίδης

Οι ερμηνείες

Οι ηθοποιοί – Μαριαλένα Ηλία, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος και Αποστόλης Ψυχράμης – υπηρετούν το κείμενο με ακρίβεια, ρυθμό και συνέπεια. Χωρίς υπερβολές ή ανάγκη για εντυπωσιασμούς, στήνουν έναν θεατρικό μηχανισμό που λειτουργεί συλλογικά, δίνοντας χώρο στη συνολική αφήγηση.

Η ομάδα των «Παικτών» αποδεικνύει για άλλη μια φορά την καλή της χημεία, η οποία μεταφέρεται οργανικά και στα νεότερα μέλη του καστ, δημιουργώντας ένα σύνολο δεμένο, λειτουργικό και ζωντανό πάνω στη σκηνή.

Συμπέρασμα

Το Merde! αποδεικνύεται ένα εύστοχο και καλογραμμένο σχόλιο πάνω σε όσα συμβαίνουν πίσω από τις κουίντες. Μιλώντας για το θέατρο, μιλά στην πραγματικότητα για τη ζωή: για τις σχέσεις εξουσίας, την αγωνία, τη φιλοδοξία, το πάθος και τη δημιουργική ανάγκη που καθορίζουν κάθε κοινότητα. Ο κόσμος πίσω από τη σκηνή γίνεται ένας καθρέφτης της κοινωνίας, όπου το χάος, όσο ακραίο κι αν φαντάζει, μετατρέπεται τελικά στη μαγεία της παράστασης.