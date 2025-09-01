Βαντίμ Μουνταγκίροφ – “Θα χορέψω στο Ηρώδειο σαν να είμαι ο αληθινός Ρωμαίος”

Λίγο πριν χορέψει στη σκηνή του Ηρωδείου, στο πλαίσιο του μεγαλύτερου gala μπαλέτου της χρονιάς, ο χορευτής Βαντίμ Μουνταγκίροφ μιλά για το πανόραμα χορογραφιών που παρουσιάζονται στις 7 Σεπτεμβρίου στο ιστορικό θέατρο.

Το μεγαλύτερο GALA μπαλέτου της χρονιάς έρχεται στο Ηρώδειο στις 7 Σεπτεμβρίου. Για μία και μόνο βραδιά, οι κορυφαίοι χορευτές από τα σημαντικότερα μπαλέτα του κόσμου, έρχονται για να πλημυρίσουν με την τέχνη του κλασικού μπαλέτου το ιστορικό θέατρο, υπό το φως της νυχτερινής Ακρόπολης.

Το BALLET STARS GALA υπόσχεται μια ονειρική βραδιά. Μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για επίσκεψη σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και ιστορικά τοπόσημα της Ελλάδας, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, προτού κλείσει προσωρινά τις πύλες του στο κοινό για 3 χρόνια ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης.

Ένα μοναδικό πανόραμα χορογραφιών με τα αριστουργήματα των μεγαλύτερων χορογράφων του κόσμου να παρουσιάζονται στη σκηνή με τη συνοδεία της 60μελούς Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών, η οποία θα εκτελέσει ζωντανά τα μουσικά κομμάτια υπό τα οποία θα χορέψουν οι εξαίρετοι διεθνείς καλλιτέχνες, σε ένα ρεπερτόριο απαράμιλλης μαγείας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εμβληματικά «Giselle», «Grand Pas Classique», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και «Δον Κιχώτης».

Στην Ελλάδα καταφθάνουν δέκα από τα διασημότερα etoiles του 21ου αιώνα. Ανάμεσά τους ο 35χρονος Ρώσος χορευτής Βαντίμ Μουνταγκίροφ (Vadim Muntagirov) από το Royal Ballet του Covent Garden, ο οποίος μίλησε στο NEWS 24/7 για τη δική του συμμετοχή σε αυτή τη λαμπερή βραδιά και όλα όσα θα ήθελε να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό.

Βαντίμ Μουνταγκίροφ: “Όλη η τεχνική και η δεξιοτεχνία πρέπει να πηγάζουν από το πάθος”

Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα εμφανιστεί στο ιστορικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού στην Αθήνα. Με τη συνοδεία της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών ο Βαντίμ Μουνταγκίροφ θα χορέψει μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές pas de deux στην ιστορία του μπαλέτου – τη Σκηνή του Μπαλκονιού από το “Ρωμαίος και Ιουλιέτα”, στην Πράξη 1. Πώς νιώθει γι αυτό;

«Πάντα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό να χορεύεις με ζωντανή ορχήστρα. Και το να το κάνω αυτό στο ιστορικό αυτό θέατρο το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο. Δεν έχω ξαναχορέψει το “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” σε ανοιχτό χώρο, και πιστεύω πως θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Ελπίζω το κοινό να βυθιστεί μαζί μας μέσα στην ιστορία.»

Έχει επιλέξει να το χορέψει με την Πρώτη Χορεύτρια Fumi Kaneko – και μάλιστα πρόκειται για μια εμβηματική σκηνή που έχουν πρωτοερμηνεύσει οι θρυλικοί Margot Fonteyn και Rudolf Nureyev το 1965 (και το έχουν παρουσιάσει και στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού). Ποια είναι τα συναισθήματά του;

«Χορεύουμε πολύ συχνά με τη Fumi. Είναι ο έρωτας της ζωής μου. Σε αυτόν τον ρόλο δεν χρειάζεται να “παίξω”· αρκεί να είμαι ο εαυτός μου. Είναι σαν να είμαι ο αληθινός Ρωμαίος.»

Το δεύτερο έργο που έχει επιλέξει θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θεωρείται ένα καθαρό δείγμα κλασικού pas de deux, όπου ο χορευτής καλείται να επιδείξει τεχνική τελειότητα, δεξιοτεχνία, χάρη και εκφραστική δύναμη. Ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από αυτή την επιλογή;

«Το Grand Pas είναι εντελώς διαφορετικό στυλ από το “Ρωμαίος και Ιουλιέτα”. Μου αρέσουν οι προκλήσεις, και αυτό είναι ένα καθαρά κλασικό pas de deux. Δεν το έχω χορέψει πολλές φορές, οπότε είναι κάτι αρκετά φρέσκο για μένα. Ελπίζω να είναι μια πραγματική απόλαυση για το κοινό».

Ο Kevin McKenzie, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του American Ballet Theater έως το 2022, έχει πει ότι η δεξιοτεχνία μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους· μπορεί να σημαίνει τεχνική αρτιότητα, αλλά και την ικανότητα να ταξιδέψει κανείς το κοινό σε έναν άλλο κόσμο. Ποιες είναι οι σκέψεις του Βαντίμ Μουνταγκίροφ πάνω σ’ αυτό;

«Για μένα, όλη η τεχνική και η δεξιοτεχνία πρέπει να πηγάζουν από το πάθος και την αφήγηση της ιστορίας. Δεν αντέχω να κάνω βήματα χωρίς λόγο. Κάθε μου κίνηση είναι προσεκτικά δουλεμένη. Συμφωνώ απόλυτα με τον Kevin. Είχα μια φανταστική εμπειρία να δουλέψω μαζί του στα πρώτα μου 20 χρόνια στο American Ballet Theatre. Θυμάμαι ακόμα τις πρόβες μας στη “Μπαγιαντέρα” στο ρόλο του Solor. Ήταν τόσο ξεκάθαρος στην αφήγηση. Ήταν από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας μου».

—————–

Ερμηνεύουν οι: VADIM MUNTAGIROV & FUMI KANEKO από το ROYAL BALLET του COVENT CARDEN, NICOLETA MANNI & TIMOFEJ ANDRIJASHENKO από το TEATRO LA SCALA του Μιλάνο, ELIZAVETA KOKOREVA & DANIIL POTAPTSEV από το BOLSHOI BALLET THEATRE, PAUL MARQUE & SAE SAEYA PARK από το PARIS OPERA BALLET και REECE CLARKE από το διάσημο ROYAL BALLET.

Εισιτήριά στο https://www.ticketservices.gr/event/ballet-stars-gala