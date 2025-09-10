Τι θα δούμε στο Μέγαρο Μουσικής τη νέα σεζόν – Καβάκος, Κουρεντζής και Γκίλιαν Άντερσον

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του για τη φετινή καλλιτεχνική περίοδο, με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δίνει το στίγμα της φετινής σεζόν με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Καταξιωμένοι Έλληνες και διεθνείς δημιουργοί μοιράζονται με το κοινό τη δύναμη της μουσικής και της τέχνης. Με γνώμονα τη γνώση και την αφοσίωση στην ποιότητα, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φέρνει παραγωγές υψηλού επιπέδου και εμπειρίες που αγγίζουν την ψυχή.

Αρχή με τη διεθνούς φήμης Λιθουανή σοπράνο Asmik Grigorian (Ασμίκ Γκριγκοριάν), στην πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα, να μας υπόσχεται μια ερμηνεία γεμάτη δραματική ένταση και λυρική δύναμη. Μαζί με τον συμπατριώτη της πιανίστα Λούκας Γκενιούσας σε μια περιήγηση στο ρωσικό ρομαντικό τραγούδι με αριστουργήματα των Τσαϊκόφσκι και Ραχμάνινοφ (17/10).

Η Utopia υπό τον Θεόδωρο Κουρεντζή παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το συμφωνικό αριστούργημα «Το Δαχτυλίδι χωρίς λόγια» (The Ring without Words), σε διασκευή του Lorin Maazel — μια ανεπανάληπτη συμφωνική εμπειρία (14 & 15/11).

Ο Θεόδωρος Κουρεντζής

Το περίφημο σύνολο Les Arts Florissants υπό τον διάσημο σκωτσέζο τενόρο και αρχιμουσικό Πωλ Άγκνιου να διευθύνει ένα από τα σπουδαιότερα θρησκευτικά έργα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ το «Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο». Συμπράττει μαζί τους πλειάδα εκλεκτών λυρικών τραγουδιστών, όλοι με μακρά και γόνιμη θητεία στον γοητευτικό χώρο του μπαρόκ τραγουδιού (16/12).

Στις 22/1 στο Μέγαρο Μουσικής δύο κορυφαίοι σολίστες, η τσελίστα Sol Gabetta (Σολ Γκαμπέτα) και ο πιανίστας Bertrand Chamayou (Μπερτράν Σαμαγιού), ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ρεπερτόριο υψηλών απαιτήσεων, από τον Mendelssohn και τον Brahms έως τους σύγχρονους Rihm και Widmann (Ριμ & Ουάιντμαν).

Μέγαρο Μουσικής – Αφιέρωμα στον Rachmaninoff

Ακόμα, εγκαινιάζουμε έναν θεματικό κύκλο αφιερωμένο στον Sergei Rachmaninoff προσκαλώντας πέντε από τους σημαντικότερους Έλληνες σολίστ του πιάνου να ερμηνεύσουν έργα του σε πέντε ξεχωριστά ρεσιτάλ. Ο Βασίλης Βαρβαρέσος (28/11) και ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος (9/12) κάνουν την αρχή στο πρώτο τρίμηνο της σεζόν. Θα ακολουθήσουν οι πιανίστες Γιώργος – Εμμανουήλ Λαζαρίδης (25/1/26), Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου (3/2/2026) και Αλεξία Μουζά (26/2/26).

Βασίλης Τσαμπρόπουλος Tsampropoulos site

Τζαζ στο Μέγαρο

Η σειρά Jazz @ Megaron, για τέταρτη συνεχή χρονιά, παρουσιάζει τα καλύτερα ελληνικά τζαζ σύνολα και φιλοξενεί δύο σπουδαία διεθνή σχήματα: Stacey Kent Trio (Στέισι Κεντ Τρίο) (13/11) και Richard Bona – Alfredo Rodriguez Trio, (Ρίτσαρντ Μπόνα – Αλφρέδο Ροδρίγκεθ Τρίο) (18/11), ενώ παράλληλα το Μέγαρο φιλοξενεί και σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής jazz σκηνής, σε συναυλίες που υπόσχονται αξέχαστες στιγμές γεμάτες ρυθμό, αυτοσχεδιασμό και συναρπαστική μελωδικότητα.

Η σπουδαία ομάδα χορού Les Grands Ballets Canadiens έρχεται στις 7 Νοεμβρίου (έως τις 9/11), φέρνοντας την εκφραστική δύναμη του σύγχρονου μπαλέτου και την αισθητική του μεγαλοπρέπεια στο αθηναϊκό κοινό με δυο χρογραφίες του Mauro Bigonzetti (Μάουρο Μπιγκονσέτι) “Οι τέσσερις εποχές” και “Καντάτα”.

Les Grands Ballets Canadiens - Cantata

Χριστουγεννιάτικο γκαλά-συναυλία

Από τις 20 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 5 Ιανουαρίου 2026, το Μέγαρο μεταμορφώνεται σε έναν γιορτινό παράδεισο για όλες τις ηλικίες με το πρωτότυπο μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και οι τρεις Χριστουγεννιάτικες ευχές», μια νέα μεγάλη σύγχρονη παραγωγή, με εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά, κι ένα. εξαιρετικό καστ που υπόσχεται μια… ιπτάμενη θεατρική εμπειρία. Κείμενα Μυρτώ Κοντοβά, σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου – Χλόη Μάντζαρη, στίχοι Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μουσική Στέφανος Κορκολής. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα δώσει το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γκαλά συναυλία-συμπαραγωγή με τίτλο ο Γύρος του Κόσμου σε 80 (και κάτι) λεπτά (30/12), ενώ την Πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Καμεράτας με άρωμα Βιέννης με βαλς των Strauss, θα διευθύνει ο Διονύσης Γραμμένος (4/1/2026).

Συμφωνικά αριστουργήματα

Καμεράτα υπό τον Γιώργο Πέτρου Akriviadis

Η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής με τον σπουδαίο μαέστρο Γιώργο Πέτρου, παρουσιάζουν τρεις μεγάλες συναυλίες με όργανα εποχής. Πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν, στις 2/11 με το Mozart Concerto Festival, αυθεντικοί ήχοι της εποχής του Μότσαρτ με τη δεξιοτεχνία της Καμεράτας και Ελλήνων σολίστ. Στις 19/11, παρουσιάζονται δύο συμφωνικά αριστουργήματα του 1822: η «Ημιτελής» Συμφωνία του Σούμπερτ, και η θρυλική 5η Συμφωνία του Μπετόβεν. Στις 28/12, το έργο Vespro della Beata Vergine του Μοντεβέρντι παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε όργανα εποχής από την Καμεράτα σε μουσική διεύθυνση του Emiliano Gonzalez Toro (Εμιλιάνο Γκονζάλες Τόρο).

Σε συμπαραγωγή της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (ΕΛΣΟΝ) και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στις 20 Δεκεμβρίου, ο κορυφαίος βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συναντά επί σκηνής τον διακεκριμένο βιολοντσελίστα Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν, για μια σπάνια ερμηνεία του Διπλού Κοντσέρτου του Μπραμς, σε συνεργασία με την ΕΛΣΟΝ και τον μαέστρο Διονύση Γραμμένο. Η συναυλία ολοκληρώνεται με τη συμφωνία αρ. 9 του Ντβόρζακ, «του Νέου Κόσμου».

Petrin - Διονύσης Γραμμένος - Λεωνίδας Καβάκος

Δύο ξεχωριστές συναυλίες με πρωταγωνίστρια τη μόνιμη οργανίστα του Μεγάρου, Ουρανία Γκάσιου. Στις 12/10, η διεθνώς αναγνωρισμένη ερμηνεύτρια σταχυολογεί από το πλούσιο σύγχρονο ρεπερτόριο του οργάνου, ενώ ο visual artist Χαράλαμπος Σεβοζλίδης «ντύνει» τη μουσική με τρισδιάστατες προβολές, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία ήχου και εικόνας.

Στις 21/12 η Ουρανία Γκάσιου και η επίσης διακεκριμένη οργανίστα Ελένη Κεβεντσίδου, και οι δύο μαθήτριες του κορυφαίου Νίκολας Κύναστον, συμπράττουν σε ένα ρεσιτάλ-αφιέρωμα στη μνήμη του μεγάλου δασκάλου τους. Δύο οργανίστες, τέσσερα χέρια, ένα όργανο: μια σπάνια συνάντηση δεξιοτεχνίας και έμπνευσης που αναδεικνύει τον πλούτο και τις απεριόριστες εκφραστικές δυνατότητες του εντυπωσιακού, μοναδικού εκκλησιαστικού οργάνου του Μεγάρου.

Σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες

Η Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος (ΑΔΜ) του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με τη θαυμάσια ακουστική της και την ατμόσφαιρα οικειότητας που δημιουργούν οι μόλις 450 θέσεις της, προσφέρει στο κοινό μια μοναδική εμπειρία ακρόασης. Σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες παρουσιάζουν εκεί το έργο τους, αναδεικνύοντας τη μουσική σε κρυφό θησαυρό που αξίζει να ανακαλυφθεί.

Από τις 29/10 η διεθνής μεσόφωνος Αλεξάνδρα Γκράβας εγκαινιάζει τη σεζόν με το πρόγραμμα Blues me Through the Night, μια συναυλιακή πρόταση που ταξιδεύει στο κλίμα του Μεσοπολέμου, από τα καμπαρέ του Βερολίνου και τα μιούζικ χολ του Παρισιού έως τις μουσικές σκηνές της Νέας Υόρκης και τη Μάντρα του Αττίκ.

Σόνια Θεοδωρίδου

Στις 4/11 ο διεθνής βαρύτονος Άρης Αργύρης μαζί με τον γερμανό πιανίστα Πέτερ Μπόρτφελτ, αντιπαραβάλλουν εμβληματικές στιγμές των δύο γιγάντων της όπερας, Βέρντι και Βάγκνερ, σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ, στις 20/11. Οι κορυφαίοι σολίστ Ηλίας Σδούκος και Μάνος Κιτσικόπουλος μας προσκαλούν σε ένα ατμοσφαιρικό μουσικό ταξίδι υπό το σεληνόφως με έργα Σοστακόβιτς, ενώ στις 22/11 η διεθνώς καταξιωμένη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, μαζί με το Ensemble Sonus Amantes και τις χορωδίες Cantelena και Πολύμνια, παρουσιάζει το πρόγραμμα MARE NOSTRUM, ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της Μεσογείου που ενώνουν λαούς και πολιτισμούς.

Στην ΑΔΜ πραγματοποιούνται και οι μεσημεριανές κυριακάτικες συναυλίες που ανοίγουν στις 19/10, με τη πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου και Έλληνες σολίστ να ερμηνεύουν τρία έργα-σταθμούς της μουσικής δωματίου. Στις 23/11, ο νεαρός βιολονίστας Ιωάννης Νίκολης κάνει το ντεμπούτο του στο Μέγαρο μαζί με την πιανίστα Svetlana Karpunkina, σε ένα ρεσιτάλ γεμάτο ενέργεια και δεξιοτεχνία. Τέλος, στις 7/12, η Χορωδία του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής «Δόμνα Σαμίου» παρουσιάζει τον δίσκο-σταθμό Ταξίδι στην Ελλάδα (1972) με νέα ματιά, τιμώντας την κληρονομιά της μεγάλης Δόμνας Σαμίου.

Στον Κύκλο Θέατρο στο Μέγαρο, η αρχή γίνεται στις 20/10 (& 21/10) με την Κατερίνα Διδασκάλου να πρωταγωνιστεί στην “Κλυταιμνήστρα” της Marguerite Yourcenar, από την συλλογή Feux, σε δραματοποιημένη μορφή και πρωτότυπη μετάφραση και σκηνοθεσία του Αντώνη Γαλέου. Στο ρόλο της Ιφιγένειας η Αναστασία Γαλερού-Βλάσση. Στις 13/11 (έως τις 16/11) ο θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης, κάτοχος του βραβείου δραματουργίας «Κάρολος Κουν», Χριστόφορος Χριστοφής επιστρατεύει το χιούμορ, σε μια ιστορική ιλαροτραγωδία στα σύνορα του παραμυθιού εστιασμένη στη προσωπικότητα του Ιωσήφ Στάλιν με τίτλο “Ο Τύραννος και η κόρη”, με το Δημήτρη Πιατά στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Δημήτρης Πιατάς Papadakis Press

National Theatre Live

Στο πλαίσιο των μεταδόσεων θεατρικών έργων που ξεχωρίζουν, από το National Theatre Live θα παρακολουθήσουμε στις 25/9 το αριστούργημα του Tennessee Williams “Λεωφορείον ο Πόθος”, σε σκηνοθεσία Μπένεντικτ Άντριους και με πρωταγωνιστές την Γκίλιαν Άντερσον (Sex Education), τη Βανέσσα Κίρμπυ (The Crown) και τον Μπεν Φόστερ (Lone Survivor). Ακολουθεί στις 30/10 το νέο έργο της Suzie Miller “Inter Alia”, με την υποψήφια για Όσκαρ Ρόζαμουντ Πάικ (Το κορίτσι που εξαφανίστηκε, Saltburn), ενώ στις 4/12 θα προβληθεί το κλασικό έργο του Τζορτζ Μπέρναρντ Σω “Το επάγγελμα της κυρίας Γουώρρεν”, σε σκηνοθεσία Ντόμινικ Κουκ, με τις σπουδαίες Ιμέλντα Στόντον (The Crown) και Μπέσι Κάρτερ (Bridgerton).

Η Γκίλιαν Άντερσον - A Streetcar Named Desire Johan Persson

Μουσική του Σήμερα

Ο κύκλος αναδεικνύει τη ζωντάνια και την ποικιλία της σύγχρονης μουσικής. Σε δυο συναυλίες στις 11/10, το Κουαρτέτο Εγχόρδων L’ Anima θα ερμηνεύσει δύο νέα έργα των Ελλήνων συνθετών Γιάννη Κουρούδη και Χαράλαμπου Σταφυλίδη (ώρα 18.30), και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η 15η Συμφωνία του Σοστακόβιτς σε μεταγραφή για πιάνο, βιολί, βιολοντσέλο και κρουστά, μαζί με έργα του Αλφρεντ Σνίτκε (ώρα 20.30). Στις 14/10, ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος ξεναγεί το κοινό στη σύγχρονη πιανιστική δημιουργία, και στις 30/10, το Collegium Musicum Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αθηναίου, αφιερώνεται στην ελληνική μουσική παραγωγή με έργα των Δημήτρη Δραγατάκη, Γ.Α. Παπαϊωάννου, Θεόδωρου Αντωνίου και Ιωσήφ Παπαδάτου. Ένας κύκλος που φέρνει τη μουσική του σήμερα στο προσκήνιο, γεμάτος από νέες συναρπαστικές ηχητικές εμπειρίες.

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος Αντρέας Σιμόπουλος

Παιδιά στο Μέγαρο

Για τα Παιδιά στο Μέγαρο, ο αγαπημένος σκιοπαίκτης των παιδιών, Ηλίας Καρελλάς, παρουσιάζει από τις 18/10 έως τις 13/12 το ολοκαίνουργιο σκιομιούζικαλ «Καρα-Cartoon», μια ευρηματική παράσταση όπου το Θέατρο Σκιών συναντά τη ζωντανή μουσική των Burger Project και τον κόσμο των κόμικ, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, ενώ από τις 19 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου 2026 ο Καραγκιόζης μάς ταξιδεύει με γιορτινή διάθεση στην παράσταση «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Κούβα», για ένα χειμώνα γεμάτο γέλιο, φαντασία και μουσική.

