Νέα σεζόν με 14 παραστάσεις στο Θέατρο Νέου Κόσμου- Το πρόγραμμα αναλυτικά

Μια εξαιρετικά δυνατή θεατρική σεζόν ξεκινάει για το Θέατρο του Νέου Κόσμου με 14 παραστάσεις σε 3 θέατρα και 5 σκηνές- Αναλυτικά το πρόγραμμα του θέατρου

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου, το Θέατρο Κνωσός και το Θέατρο Χώρα θα φιλοξενήσουν σημαντικές διεθνείς συνεργασίες, έργα άπαιχτα στην ελληνική σκηνή αλλά και επαναλήψεις επιτυχημένων παραστάσεων, ενώ οι σκηνές του Θεάτρου του Νέου Κόσμου θα αποτελέσουν, όπως κάθε χρόνο, βήμα έκφρασης και ανάδειξης καλλιτεχνών της νέας γενιάς.

Ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός της φετινής θεατρικής σεζόν η συνεργασία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με το φημισμένο θέατρο της βερολινέζικης Schaubühne και τον εμβληματικό και ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ελλάδα σκηνοθέτη Τόμας Όστερμάιερ, που θα παρουσιάσει στο Θέατρο Κνωσός τον Εχθρό του Λαού του Χένρικ Ίψεν, σε δική του διασκευή και σκηνοθεσία, με ένα λαμπερό καστ Ελλήνων ηθοποιών.

Ο THOMAS OSTERMEIER DEBORA MITTELSTAEDT

Παραστάσεις με μία ματιά

Θέατρο Νέου Κόσμου- Κεντρική Σκηνή

Η σεζόν ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου με την παράσταση Intra Muros, του Αλεξίς Μισαλίκ, σε σκηνοθεσία του Παντελή Δεντάκη. Η υπόθεση του έργου ακολουθεί τη νεαρή κοινωνική λειτουργό Αλίς και τον πρώην σκηνοθέτη Ρισάρ, οι οποίοι προσπαθούν να οργανώσουν ένα θεατρικό εργαστήρι μέσα στη φυλακή, με σκοπό να εμπλέξουν τους κρατούμενους σε μια διαδικασία αυτογνωσίας και συναισθηματικής έκφρασης. Πρωταγωνιστούν η Αλεξάνδρα Αϊδίνη και ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης.

INTRA MUROS Ελίνα Γιουνανλή

Ακολουθεί η παράσταση Το Σαπούνι (13 Οκτωβρίου), από την Ομάδα Πλλατς, σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Ζήκα. Εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο του Φρανσίς Πονζ, η παράσταση εξετάζει την απομόνωση και τη συναισθηματική σύγχυση ενός ανθρώπου που περνάει 25 χρόνια κλεισμένος σε ένα μπάνιο, παρακολουθώντας ένα κομμάτι σαπούνι. Μέσα από μια έντονη παιχνίδι ρόλων, οι ηθοποιοί Αναστάσης Γεωργούλας και Οδυσσέας Ζήκας θα επιχειρήσουν να αποδώσουν τη συναισθηματική ένταση και την αναζήτηση της ελαφρότητας σε έναν κόσμο γεμάτο παράδοξα και αντιφάσεις.

Η ομάδα bijoux de kant επιστρέφει με την παράσταση Μάθε με να φεύγω (24 Οκτωβρίου) του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη. Το έργο τοποθετείται σε ένα ξενοδοχείο που δεν λειτουργεί πια και διαπραγματεύεται τον έρωτα, την απώλεια και την απογοήτευση. Πρωταγωνιστούν ο Θανάσης Δόβρης και ο Κωνσταντίνος Γεωργαλής.

Το Σαπούνι Νίκος Ζιαγάκης

Η παράσταση Οι Δημοκράτορες (18 Νοεμβρίου), σε σκηνοθεσία Γιάννη Αποσκίτη, αναζητά την πολιτική αλήθεια και την εξουσία μέσα από την ιστορία ενός φοιτητή ψυχιατρικής που συμμετέχει σε ένα πείραμα λοβοτομής σε ψυχιατρική κλινική. Με μια γκροτέσκα ματιά στην παρανοϊκή κοινωνική πραγματικότητα, οι ηθοποιοί Μπάμπης Αλεφάντης και Άρτεμις Βαλτζάκη πρωταγωνιστούν σε ένα έργο που θέτει ερωτήματα για την πολιτική και την ανθρώπινη ηθική.

Οι Δημοκράτορες Πάτροκλος Σκαφιδας

“Οι Καρέκλες” (30 Ιανουαρίου) του Ευγένιου Ιονέσκο, σε σκηνοθεσία Πάνου Παπαδόπουλου και Μαρίας Διακοπαναγιώτου, αφηγούνται την ιστορία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που ζει απομονωμένο σε ένα φάρο και περιμένει καλεσμένους. Ο άντρας προσλαμβάνει έναν επαγγελματία ομιλητή για να μεταδώσει τις εμπειρίες του. Το σπίτι γεμίζει με καρέκλες, ενώ το έργο εξετάζει τη μοναξιά, την επικοινωνία και την ανάγκη να αφήσουμε κάτι πίσω μας. Στην παράσταση παίζουν οι Μαρία Διακοπαναγιώτου και Πάνος Παπαδόπουλος.

Οι Καρέκλες Ελινα Γιουνανλή

Θέατρο Κνωσσός

O σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της βερολινέζικης Schaubühne, Τόμας Όστερμάιερ, έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει στο Θέατρο Κνωσός τη δική του εκδοχή του “Εχθρού του Λαού” (22 Οκτωβρίου) με ένα λαμπερό καστ Ελλήνων ηθοποιών.

Ο εμβληματικός Γερμανός σκηνοθέτης διασκευάζει και σκηνοθετεί το μνημειώδες έργο του Ίψεν, το οποίο έχει παρουσιάσει από το 2012 σε πάνω από 30 χώρες με τεράστια επιτυχία.

Έργο που διαπραγματεύεται τα ηθικά και πολιτικά διλήμματα μέσω του γιατρού Στόκμαν, ο οποίος αποκαλύπτει την αλήθεια για τη μόλυνση των λουτρών της πόλης και τον αγώνα του για τη διαφάνεια. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Λένα Παπαληγούρα και Μιχάλης Οικονόμου.

Μια άλλη Θήβα Πάτροκλος Σκαφιδάς

Και βέβαια από το ρεπερτόριο δε θα μπορούσε να λείπει η παράσταση “Μια άλλη Θήβα” (27 Οκτωβρίου) του Σέρχιο Μπλάνκο που επιστρέφει για τέταρτη χρονιά σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, ένα έργο για τις σχέσεις πατέρα-γιου και τις ψυχικές ασθένειες που καθορίζουν τις ζωές τους. Πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Καπουράνης και ο Θάνος Λέκκας.

Κάτω Χώρος -Θεάτρο Νέου Κόσμου

Στον Κάτω Χώρο, η παράσταση “Ιβάν εναντίον Ιβάν” (10 Οκτωβρίου) επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Βασισμένη στη νουβέλα του Γκόγκολ “Ο καβγάς των δύο Ιβάν”, η ιστορία ακολουθεί δύο αριστοκράτες φίλους, που, έπειτα από μια ανόητη διαφωνία, ξεκινούν έναν μακροχρόνιο καβγά, προκαλώντας τη σάτιρα της κοινωνίας και των μίντια. Σκηνοθετεί ο Σωτήρης Ρουμελιώτης, πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Μπάμπης Αλεφάντης, Λάμπρος Γραμματικός και Άγγελος-Προκόπιος Νεράντζης.

Στη συνέχεια, η παράσταση “Δαγκώνει?” (13 Οκτωβρίου), σε σύλληψη και σκηνοθεσία της Όλγας Ποζέλη, επιστρέφει για τρίτο χρόνο. Το έργο εξετάζει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ανθρώπου και ζώου, σε μια παράσταση που φλερτάρει με το παράλογο και το “μαγικό”, διερευνώντας ταυτότητες και μεταμορφώσεις. Παίζουν οι Γιώργος Ντούσης και Όλγα Ποζέλη.

Δαγκώνει

Η νέα δουλειά του Σέρχιο Μπλάνκο, “Τα άνθη του κακού” (1 Δεκεμβρίου) είναι ένας τολμηρός μονόλογος που διερευνά τη βία μέσα από την προσωπική εμπειρία του Μπλάνκο. Η Δέσποινα Σαραφείδου ερμηνεύει το ρόλο του συγγραφέα, μεταφέροντας το κοινό σε μια διάλεξη για τα όρια της βίας, που κινείται ανάμεσα στην αλήθεια και τη φαντασία.

Τον Φεβρουάριο, η Μαργαρίτα Παπαγιάννη θα ανέβει στη σκηνή με τον μονόλογο “Πόσα τσιγάρα έχω καπνίσει από τότε που έφυγες” (2 Φεβρουαρίου), σε σκηνοθεσία του Θανάση Ζερίτη. Το έργο πραγματεύεται τη μοναξιά, την απώλεια και το φαινόμενο του “ghosting”, καλώντας το κοινό να αναλογιστεί τη διαδικασία της απομάκρυνσης και την επίδρασή της στον άνθρωπο.

Πόσα τσιγάρα έχω καπνίσει από τότε που έφυγες" Ελίνα Γιουνανλή

ΔΩΜΑ του Θεάτρου του Νέου Κόσμου

Στο Δώμα θα παρουσιαστεί το “Πιτσιμπούργκο” (17 Οκτωβρίου) της Σώτης Τριανταφύλλου, σε σκηνοθεσία της Αρκαδίας Ψάλτη. Η παράσταση αφηγείται την ιστορία δύο νέων ηθοποιών που ζωντανεύουν την ιστορία ενός έρωτα μέσω αλληλογραφίας, στη διάρκεια του πρώτου μεγάλου μεταναστευτικού κύματος από την Ελλάδα στην Αμερική, αναδεικνύοντας τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής, με φόντο την ελληνική και αμερικανική ζωή. Παίζουν οι Τζωρτζίνα Λιώση και Σταμάτης Μπάκνης.

Θέατρο Χώρα

Η παράσταση “Ανεξάρτητα Κράτη” (5 Οκτωβρίου) του Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Το δημοσιογραφικό δράμα ακολουθεί την ιστορία του γιατρού Βασίλη Τσιρώνη, ο οποίος κηρύσσει το διαμέρισμά του “ανεξάρτητο κράτος”, ενώ οι δημοσιογράφοι προσπαθούν να αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από το θάνατό του. Η σκηνοθεσία του Γιώργου Παλούμπη ενσαρκώνεται από τους Θάνο Αλεξίου, Στέλιο Δημόπουλο, Βασιλική Διαλυνά και άλλους ταλαντούχους ηθοποιούς.

Ανεξάρτητα Κράτη Ελίνα Γιουνανλή

Το “Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα” (24 Οκτωβρίου) της Beth Steel, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, φέρνει στη σκηνή μια οικογενειακή γιορτή όπου οι κρυμμένες πληγές του παρελθόντος, με φόντο τις συνέπειες της αποβιομηχάνισης, έρχονται στο φως. Με τους Χάρη Γρηγορόπουλο, Άννα Καλαϊτζίδου και άλλους σημαντικούς ηθοποιούς, το έργο εξετάζει θέματα όπως η αγάπη, το πένθος και ο ρατσισμός μέσα από την ατμόσφαιρα της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης.

Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα Πάτροκλος Σκαφιδάς

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου προσφέρει και φέτος στο κοινό του την ευκαιρία να προμηθευτεί εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις του στην τιμή των 9€! Η προσφορά ισχύει για τις αγορές που θα γίνουν στο διάστημα 10-20 Σεπτεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Δείτε το πρόγραμμα παραστάσεων και προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο www.nkt.gr και more.com ή στα ταμεία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου (Αντισθένους 7 και Θαρύπου, καθημερινά από τις 10 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, 12.00–20.00, Τ. 210 9212900).

