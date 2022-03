Τι θα δούμε φέτος στο Φεστιβάλ Αθηνών - Από Κομεντί Φρανσαίζ μέχρι Μαξ Ρίχτερ και Πάτι Σμιθ

Ένα πρόγραμμα πολυσυλλεκτικό και δημιουργικό με 67 παραγωγές εγχώριες και ξένες και 1900 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο θα φιλοξενήσει στους χώρους του το φετινό καλοκαίρι το Φεστιβάλ Αθηνών. Πολλές παγκόσμιες πρεμιέρες, πολύ ενδιαφέρουσες ελληνικές παραγωγές, αλλά και διεθνείς συμπαραγωγές στους χώρους του Ηρωδείου, της Πειραιώς 260 και της Αρχαίας Επιδαύρου.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών, Κατερίνα Ευαγγελάτου, στην πρώτη ζωντανή παρουσίαση του προγράμματος που έλαβε χώρα επί της θητείας της - το 2020 και το 2021 δεν είχαν γίνει ζωντανές παρουσιάσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού- την Δευτέρα 28 Μαρτίου στον χώρο της Πειραιώς 260, μίλησε για τη νέα πραγματικότητα στην οποία ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια. “Η πανδημία επηρεασε κάθε πτυχή της ζωής μας. Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τώρα ένα νέο σοκ. Είναι αδιανόητο πως στην Ουκρανία επικρατεί η βαρβαρότητα. Δίπλα μας ένας βάναυσος πόλεμος μάς γεμίζει φόβο. Μία εισβολή που πρέπει να σταματήσει. Πριν λίγες μέρες βομβαρδίστηκε το θέατρο της Μαριούπολης. Αυτός ο βομβαρδισμός έχει έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς το θέατρο είναι ο ναός της Δημοκρατίας. Είναι αδιανόητο λοιπόν να χτυπηθεί. Ζούμε ιστορικές που μας επηρεάζουν βαθιά”.

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου σημείωσε πως ακόμη και όλοι οι περιορισμοί της πανδημίας επηρέασαν και φέτος το πρόγραμμα του Φεστιβάλ και προκαλούν συνεχείς ανατροπές ακόμη και σήμερα. “Δρούμε πληγωμένοι στο νευραλγικό μας κέντρο, αυτό που αφορά τις διεθνείς συνεργασίες. Είμαστε ωστόσο εδώ και συνεχίζουμε”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

"Αντιγονισμοί" και μεγάλα διεθνή ονόματα σε Πειραιώς 260, Ηρώδειο και Επίδαυρο

Το φετινό πρόγραμμα διατρέχει ένας στοχασμός γύρω από τη μορφή της Αντιγόνης (Antigonisms), με ξεχωριστούς σταθμούς δύο παραστάσεις, αλλά και μια πληθωρική σειρά συζητήσεων, χωρισμένη σε μικρότερες θεματικές, με τη συμμετοχή ομιλητών και ομιλητριών από όλο το φάσμα των Γραμμάτων και των Τεχνών.

Στις ελληνικές παραγωγές μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σκηνοθεσία του Γιάννη Χουβαρδά στην παράσταση "Η άλλη πλευρά της καταιγίδας", που αποτελεί μια φανταστική συνάντηση του Όρσον Ουέλς με τον κόσμο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, αλλά και η παράσταση του νέου και δυναμικού Γιώργο Κουτλή "Ο σκύλος, η νύχτα και το μαχαίρι" του Μάριους φον Μάγενμπουργκ. Και οι δύο παραστάσεις θα παρουσιαστούν στην Πειραιώς 260.

Στην Επίδαυρο επιστρέφει ο Δημήτρης Καραντζάς προσεγγίζοντας σκηνοθετικά τους "Πέρσες" του Αισχύλου, αλλά και ο Λιθουανός σκηνοθέτης Τσέζαρις Γκραουζίνις με μια σύγχρονη και επίκαιρη μεταφορά της σοφόκλειας τραγωδίας της Αντιγόνης. Ο θίασος αποτελείται από εξαιρετικούς ηθοποιούς της νέας γενιάς, με την Έλλη Τρίγγου στον ρόλο της Αντιγόνης και τον Βασίλη Μπισμπίκη στο ρόλο του Κρέοντα.

Στις ξένες μετακλήσεις ξεχωρίζουμε την Comédie-Française με τον Ivo van Hove που επιστρέφουν αυτή τη φορά στην Πειραιώς 260, με αφορμή την επέτειο των 400 χρόνων από τη γέννηση του Μολιέρου, με μία παράσταση βασισμένη στο ανέκδοτο κείμενο της απαγορευμένης, πρώτης εκδοχής του Ταρτούφου.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο της διεθνώς αναγνωρισμένης Christiane Jatahy, που μόλις απέσπασε Χρυσό Λέοντα από την Μπιενάλε της Βενετίας (2022), που είναι βασισμένο στην ταινία Dogville του Λαρς φον Τρίερ. Στην Επίδαυρο η μετάκληση του ιδρυτή του διάσημου Theater Hollandia (1985) και από τους πρωτεργάτες της ευρωπαϊκής θεατρικής πρωτοπορίας, Ολλανδού Γιόχαν Σίμονς είναι γεγονός διεθνούς εμβέλειας. Ο Johan Simons θα παρουσιάσει την Άλκηστη του Ευριπίδη. Τέλος, από τους πιο συναρπαστικούς νέους Γερμανούς σκηνοθέτες, ο Ούλριχ Ράσε διακρίνεται για την ασυνήθιστη και εντυπωσιακή σκηνική του γλώσσα, και θα παρουσιάσει στην Επίδαυρο τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου.

Στο Ηρώδειο ξεχωρίζουμε τις συναυλίες των αγαπημένων του ελληνικού κοινού Πάτι Σμιθ, Νταϊάνα Κραλ, Λόρι Άντερσον, αλλά και του πολυβραβευμένου Ευρωπαίου συνθέτη της τελευταίας εικοσαετίας, Μαξ Ρίχτερ. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στον κορυφαίο παγκοσμίου φήμης Έλληνα βιολονίστα που επιστρέφει με κοντσέρτα για βιολί του Μπαχ με ένα μικρό σχήμα, από έξι εκλεκτούς Έλληνες μουσικούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

Ώρα έναρξης παραστάσεων 21:00, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά/Όλες οι διεθνείς παραγωγές θεάτρου με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους/Όλες οι παραστάσεις στην ελληνική γλώσσα με αγγλικούς υπέρτιτλους και με ελληνικούς στην πρεμιέρα, για άτομα με προβλήματα ακοής

ANTIGONISMS Kύκλος Αντιγόνη

7 Ιουνίου - 12 Ιουλίου / 18:00-20:00/ΧΩΡΟΣ Β/Φύλο – Νόμος – Θέατρο

Σειρά συζητήσεων, με επιμέλεια Διονύση Καψάλη

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου οργανώνει έναν κύκλο διαλέξεων και συζητήσεων, χωρισμένο σε τέσσερις θεματικές ενότητες, στις οποίες θα συμμετάσχουν ομιλητές από όλο το φάσμα των ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και από τον κόσμο του Θεάτρου, των Τεχνών και των Γραμμάτων. Καθ’ όλη τη διάρκεια των σχετικών εκδηλώσεων, θα προβάλλονται μαγνητοσκοπημένες παρεμβάσεις στο διαδίκτυο, διάρκειας τριών έως πέντε λεπτών, στις οποίες επίλεκτοι καλλιτέχνες και επιστήμονες θα αναδεικνύουν επιμέρους όψεις της θεματολογίας.

PRE-FESTIVAL

27 & 28 Μαΐου/ΧΩΡΟΣ Α / ΧΩΡΟΣ Β / ΠΛΑΤΕΙΑ

ADD 2022- Διήμερο ηλεκτρονικής μουσικής

PINELOPI_GERASIMOU





Η Πειραιώς 260 ανοίγει φέτος τις πύλες της στο κοινό με ένα εκρηκτικό προφεστιβαλικό διήμερο, φιλοξενώντας τη μεγάλη αθηναϊκή γιορτή της ηλεκτρονικής μουσικής: το ADD Festival. Μετά από δύο απανωτές ακυρώσεις λόγω πανδημίας, το εντυπωσιακό lineup του ADD 2022 περιλαμβάνει πάνω από 40 ανερχόμενους και καταξιωμένους διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της house, techno, freestyle, experimental, nu-jazz, όπως τους Anetha | Apollonia | Ben Klock | Egyptian Lover | Hector Oaks | I Hate Models | Kim Ann Foxman | Pantha du Prince Live A/V | Planetary Assault Systems Live | Rebekah | Rhadoo | Tiga | Wallis και άλλους πολλούς.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ/ΘΕΑΤΡΟ

1 – 7 Ιουνίου/ΧΩΡΟΣ Δ/Γιάννης Χουβαρδάς/Η άλλη πλευρά της καταιγίδας/Μια φανταστική συνάντηση του Όρσον Ουέλς με τον κόσμο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Γιάννης Χουβαρδάς/Η άλλη πλευρά της καταιγίδας ALEX_KAT





Στην πρωτότυπη σύνθεση του Γιάννη Χουβαρδά, η σαιξπηρική Καταιγίδα (The Tempest) συναντιέται με το Χόλιγουντ της «Χρυσής Εποχής» και τον ιδιοφυή, επαναστάτη δημιουργό Όρσον Ουέλς. Το κείμενο, μεταφέρει την ποίηση του πρωτοτύπου σε ένα μυθικό αλλά κοντινό σ’ εμάς περιβάλλον, αντλώντας από δύο κύκνεια άσματα, το τελευταίο θεατρικό έργο του Άγγλου δραματουργού και την τελευταία, ανολοκλήρωτη ταινία του Όρσον Ουέλς Η άλλη πλευρά του ανέμου. Ο κόσμος του Πρόσπερο, το «μαγικό νησί» του, θα είναι ένα παλιό, μεγάλο στούντιο του Χόλιγουντ, και όλα τα πρόσωπα του έργου θα είναι αναγνωρίσιμες θρυλικές μορφές χολιγουντιανών ταινιών. Και η όλη παράσταση, μια φαντασμαγορική μίξη θεάτρου και κινηματογράφου, μ’ ένα λαμπερό σύνολο ηθοποιών απ’ όλες τις γενιές του ελληνικού θεάτρου, θα εκπέμπει μια αύρα της ύλης που παλεύει να γίνει πνεύμα, το υλικό απ’ το οποίο είναι φτιαγμένα τα όνειρα.

Σύλληψη - Διασκευή - Σκηνοθεσία Γιάννης Χουβαρδάς • Συνεργασία στη διασκευή Έρι Κύργια • Σκηνικά Εύα Μανιδάκη • Κοστούμια Ιωάννα Τσάμη • Μουσική Θοδωρής Οικονόμου • Χορογραφίες Φωκάς Ευαγγελινός • Παίζουν Γιάννης Βογιατζής, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Έκτορας Λυγίζος, Άρης Μπαλής, Ελένη Μπούκλη, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Αντώνης Μυριαγκός, Δημήτρης Παπανικολάου, Δημήτρης Πασσάς, Δημήτρης Πιατάς, Άλκηστις Πουλοπούλου, Χάρης Φραγκούλης

ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΟΡΟΣ

1 & 2 Ιουνίου/ΧΩΡΟΣ Η/Beaver Dam Company – Edouard Hue/All I need

Υπάρχει ελπίδα να ανακοπεί η πορεία της ανθρωπότητας προς την ολοκληρωτική καταστροφή; Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που απασχολεί την καινούργια (2021) χορογραφία του Edouard Hue (Swiss Dance Awards 2019), διακεκριμένου χορευτή του Hofesh Shechter, και της ομάδας του, Beaver Dam Company.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ- ΧΟΡΟΣ

3 – 5 Ιουνίου /ΧΩΡΟΣ Ε/Ερμίρα Γκόρο/THIRST

Η καταξιωμένη χορογράφος και παλιά γνώριμη του Φεστιβάλ, Ερμίρα Γκόρο, επιστρέφει με το νέο έργο της, μια παράσταση-εμπειρία πάνω στην πανάρχαια, πάντα πολύτιμη σύλληψη της τελετουργίας. Με όχημα μια ομάδα έξι χορευτών και την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Σταύρου Γασπαράτου, το έργο εξερευνά το πώς η σύγχρονη τέχνη μπορεί να συμμετάσχει στην αναζήτηση ή καλύτερα, την ίδια την επινόηση «νέων» τελετών, αναγκαίων για την επιβίωσή μας.

Σύλληψη / Χορογραφία Ερμίρα Γκόρο • Ερμηνεία Ηρώ Κόντη, Δήμητρα Μερτζάνη, Μάρθα Πασακοπούλου, Έλτον Πέτρη, Σοφία Πουχτού, Θάνος Ραγκούσης • Δραματουργία Αναστάσιος Κουκουτάς • Μουσική Σταύρος Γασπαράτος • Σκηνικά – Κοστούμια Χρήστος Δεληδήμος • Φωτισμοί Βαγγέλης Μούντριχας

6 & 7 Ιουνίου/ΧΩΡΟΣ Η/Ένωση Ελλήνων Μουσουργών/Reactivate music

Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών φέτος, γιορτάζει τα 90χρονά της, έναν χρόνο αργότερα λόγω πανδημίας, μ’ ένα πληθωρικό εορταστικό διήμερο που περιλαμβάνει αφιερώματα στον Ιάννη Ξενάκη –με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του (σε συνεργασία με το Centre Iannis Xenakis– καθώς και στο έργο του μοντερνιστή δασκάλου του, Olivier Messiaen, έργα ιστορικών μελών της ΕΕΜ για το Αρχαίο Δράμα (Δ. Μητρόπουλου, Α. Ευαγγελάτου, Κ. Παξινού, Μ. Χατζιδάκι, Θ. Αντωνίου, Γ. Κουρουπού, Δ. Δραγατάκη, Μ. Θεοδωράκη και Γ. Σισιλιάνου) σε συνεργασία με τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, συναυλίες που αναδεικνύουν τη σύνδεση της σύγχρονης δημιουργίας με τη μουσική μας παράδοση, με κορυφαίους δεξιοτέχνες αλλά και συζητήσεις, προβολή του αρχείου και των εκδόσεων της Ένωσης και πολλά άλλα.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ- ΚΥΚΛΟΣ ELECTRONICA

10 Ιουνίου/ΧΩΡΟΣ Η/Συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Goethe-Institut Athen και το CTM festival/Μίνι φεστιβάλ ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής

Για ακόμα μία χρονιά, το πρώην εργοστάσιο Τσαούσογλου στην Πειραιώς 260, που έχει καθιερωθεί ως χώρος συνάντησης του κοινού με πρωτοποριακές παραστάσεις από όλο τον κόσμο, δίνει ξανά βήμα διαλόγου στις νέες τάσεις της πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής, προσκαλώντας δυναμικούς καλλιτέχνες, καταξιωμένους και ανερχόμενους, που θα μας παρασύρουν σε ρηξικέλευθες ηχητικές περφόρμανς.

Headliner της βραδιάς η Nene H, «από τις πιο ανήσυχες νέες μορφές της πειραματικής κλαμπ σκηνής του Βερολίνου» (Crack Magazine).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΟΠΕΡΑ - ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

15 & 16 Ιουνίου / 19:00/ΧΩΡΟΣ Η/Nature Theater of Oklahoma/Burt Turrido: an opera / Μπερτ Τουρρίντο: μια όπερα

Το ανατρεπτικό δίδυμο των Nature Theater of Oklahoma (Kelly Copper και Pavol Liška) επανέρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών, με μια διεθνή συμπαραγωγή κορυφαίων οργανισμών, στην οποία συμμετέχει το Φεστιβάλ, τέσσερα χρόνια μετά Το κυνήγι της ευτυχίας (2018), με το οποίο τους ανακάλυψε το ελληνικό κοινό. Η νέα τους παράσταση είναι μια κάντρι όπερα, που αποδομεί ξεκαρδιστικά τη σύγχρονη ποπ αμερικανική κουλτούρα.

16 – 18 Ιουνίου/ΧΩΡΟΣ Δ/Comédie-Française – Ivo van Hove/Le Tartuffe ou l’hypocrite / Ταρτούφος ή Ο υποκριτής του Μολιέρου

Ivo van Hove/Le Tartuffe ou l’hypocrite ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Μετά την αξέχαστη παράσταση Ηλέκτρα / Ορέστης στην Επίδαυρο το 2019, η Comédie-Française με τον Ivo van Hove επιστρέφουν στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, αυτή τη φορά στην Πειραιώς 260, με αφορμή την επέτειο των 400 χρόνων από τη γέννηση του Μολιέρου. Βασισμένη στο ανέκδοτο κείμενο της απαγορευμένης, πρώτης εκδοχής του Ταρτούφου, η νέα, αριστοτεχνική παράσταση του Ivo van Hove, που θα δούμε πρώτοι αμέσως μετά το ανέβασμά της στο Παρίσι, φέρνει την απολαυστική κωμωδία στο σήμερα, φωτίζοντάς την καυστικά ως κοινωνικό δράμα. Ενώνοντας για ακόμα μία φορά τις δυνάμεις του με τον λαμπερό σύγχρονο θίασο του Μολιέρου με τον οποίο τον συνδέει δυνατή «χημεία» ήδη από την πρώτη τους συνεργασία στους Καταραμένους του Βισκόντι (2016), ο κορυφαίος σκηνοθέτης στήνει μια ολομέτωπη επίθεση στους παντός είδους υποκριτές. Σύμμαχός του, ο διπλά βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική του στις ταινίες του Guillermo del Toro και Wes Anderson, Alexandre Desplat, που συνθέτει την πρωτότυπη μουσική της παράστασης.

Σκηνοθεσία Ivo van Hove • Δραματουργία Koen Tachelet • Σκηνικά – Φωτισμοί Jan Versweyveld • Κοστούμια An D’Huys • Πρωτότυπη μουσική Alexandre Desplat • Συνεργασία στη μουσική Solrey • Ήχος Pierre Routin • Βίντεο Renaud Rubiano • Βοηθός σκηνοθεσίας Laurent Delvert • Βοηθός σκηνογράφου Jordan Vincent • Βοηθός φωτισμών François Thouret • Παίζουν Claude Mathieu, Denis Podalydès, Loïc Corbery, Christophe Montenez, Dominique Blanc, Julien Frison, Marina Hands • Η μουσική κυκλοφορεί από τη Galilea Music • Τα σκηνικά και τα κοστούμια υλοποιήθηκαν στα Ατελιέ της Comédie-Française

ΠΡΕΜΙΕΡΑ- ΧΟΡΟΣ

15 – 16 Ιουνίου / 22:00/17 – 18 Ιουνίου / 21:00/ΧΩΡΟΣ E/Ιωάννα Πορτόλου/Amazing

Ιωάννα Πορτόλου/Amazing ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ





Τι συμβαίνει όταν αλλάζει ριζικά το γνώριμο κοινωνικό περιβάλλον μας; Πώς μας επηρεάζει μια βίαιη αλλαγή που ανατρέπει ό,τι μας όριζε μέχρι τώρα; H Ιωάννα Πορτόλου με την Ομάδα χορού Griffόn, που γνωρίζουμε στο Φεστιβάλ από τις πρόσφατες παραστάσεις της στην Πειραιώς 260 (Πορνό, 2017) και τη Μικρή Επίδαυρο (KAOS, 2018) επανέρχεται με τη νέα της δημιουργία, ανοίγοντας το κρίσιμο θέμα του ορίου ανάμεσα στο «καλύτερο» και το «χειρότερο» της ανθρώπινης φύσης.

Χορογράφος Ιωάννα Πορτόλου • Πρωτότυπη μουσική Αντώνης Παλάσκας • Κοστούμια – Σκηνικός χώρος Ιωάννα Τσάμη • Φωτισμοί Τάσος Παλαιορούτας • Boηθός χορογράφου Δήμητρα Μητροπούλου • Χορευτές Γιάννης Νικολαΐδης, Ιωάννα Αποστόλου, Θεανώ Ξυδιά, Σταυρούλα Σιάμου, Αλέξανδρος Λασκαράτος • Διεύθυνση παραγωγής Χριστίνα Πολυχρονιάδου

ΧΟΡΟΣ - ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

21 & 22 Ιουνίου/ΧΩΡΟΣ Η/Martin Zimmermann/Danse macabre

Martin Zimmermann, Création 2021 BASIL STUCHELI





Άραγε στον αγώνα της επιβίωσης υπάρχει τίποτα που μπορεί να μας σώσει εκτός από το χιούμορ; Μετά την απολαυστική περσινή παράστασή του Ένα Δύο Τρία, που ενθουσίασε το κοινό της Πειραιώς 260, ο Μάρτιν Τσίμμερμαν (Μέγα Ελβετικό Βραβείο για τις Παραστατικές Τέχνες 2021) επανέρχεται με τους ερμηνευτές του στο εξίσου ξεκαρδιστικό Danse macabre, τη νέα του παράσταση, που αψηφά, για μια ακόμα φορά, τις ταξινομήσεις.

ΘΕΑΤΡΟ

22 – 23 Ιουνίου/ΧΩΡΟΣ Δ/Teatro La Re-Sentida - Marco Layera/Oasis de la Impunidad / Όαση ατιμωρησίας

Οκτώ σώματα συσπώνται επί σκηνής. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν υποφέρουν ή διασκεδάζουν, εάν οι κινήσεις τους μαρτυρούν περηφάνια ή φόβο. Όλα μαζί συγκροτούν ένα «αστυνομικό σώμα». Αυστηρά πειθαρχημένα, επιτηρούν την τάξη, αλλά η βία που είναι υποχρεωμένα να ασκούν προκαλεί αντιδράσεις. Τα θύματά τους απειλούν να κατακλύσουν τον χώρο και να προκαλέσουν κοινωνική έκρηξη! Ο θίασος La Re-Sentida, που ενθουσίασε πέρυσι το κοινό της Πειραιώς 260 με την εκρηκτική ενέργεια των έφηβων κοριτσιών από τη Χιλή, συγχωνεύει για άλλη μια φορά εξεγερσιακά και στοχαστικά στοιχεία, προσεγγίζοντας τη θεατρική δημιουργία ως εργαστήρι κριτικής, περισυλλογής και κοινωνικού οραματισμού.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ -ΘΕΑΤΡΟ

24 – 26 Ιουνίου/ΧΩΡΟΣ Ε/Ελεάνα Τσίχλη/Οι 7 τρελοί/Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Ρομπέρτο Αρλτ

Επτά ηθοποιοί δημιουργούν μια «επί σκηνής» κοινότητα αποκαλύπτοντας μια επίκαιρη ιστορία που αναδεικνύει τις φιλοσοφικές προεκτάσεις του έργου και διεκδικεί τον χώρο για να ανθίσει ένα διαχρονικό «εμείς», μια νέου τύπου χορικότητα.

Μετάφραση Έφη Γιαννοπούλου • Σκηνοθεσία Ελεάνα Τσίχλη • Σκηνικά - Κοστούμια Τίνα Τζόκα • Κίνηση Κατερίνα Φώτη • Μουσική Θοδωρής Αμπαζής • Σχεδιασμός φωτισμών Στέλλα Κάλτσου • Βοηθός σκηνοθέτιδας Μαριάνθη Παντελοπούλου • Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου Σταύρος Μπαλής • Διεύθυνση παραγωγής Ρένα Ανδρεαδάκη, Ζωή Μουσχή • Παίζουν Μιχάλης Βαλάσογλου, Στέλλα Βογιατζάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Γιάννης Καράμπαμπας, Γιώργος Κριθάρας, Γιώργος Σύρμας, Φιντέλ Ταλαμπούκας

ΧΟΡΟΣ

25 & 26 Ιουνίου /ΧΩΡΟΣ Δ /BODHI PROJECT – Patricia Apergi /Newtopia

Με έντονο το αποτύπωμά της, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή σκηνή του σύγχρονου χορού, η χορογράφος Πατρίσια Απέργη παρουσιάζει στο Φεστιβάλ ένα νέο έργο πάνω στη θεματική της Ουτοπίας. Στο Newtopia, που δημιούργησε σε συνεργασία με την αυστριακή ομάδα BODHI PROJECΤ, οι θεατές θα έρθουν σε επαφή με μια απρόσμενη χώρα, που ξαναφαντάζεται τις συντριβές και τις ήττες μας σαν θριάμβους. Σύλληψη & χορογραφία Πατρίσια Απέργη • Χορευτές Alec Letcher, Andréa Givanovitch, Dylan Brahim Labiod, Jaeger Wilkinson, Jeanne Procureur, Luisa Heilbron, Paola Taddeo

ΘΕΑΤΡΟ

27 & 28 Ιουνίου / 20:00/ΧΩΡΟΣ Η/Christiane Jatahy/Dusk / Λυκόφως

Βασισμένο στην ταινία Dogville του Λαρς φον Τρίερ

Σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από το καταπιεστικό, στα όρια του φασισμού, καθεστώς της χώρας της, η νεαρή Γκράσα εγκαταλείπει τη Βραζιλία. Βρίσκει καταφύγιο σε μια κοινότητα καλλιτεχνών του θεάτρου, που ανεβάζουν το Dogville του Λαρς φον Τρίερ εστιάζοντας ακριβώς στο πόσο ανεκτική είναι η κοινωνία μας απέναντι στον Άλλο. Αρχικά η κοπέλα γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό. Στη συνέχεια, όμως, πέφτει θύμα εκμετάλλευσης και υφίσταται κάθε είδους ρατσιστικές και ξενοφοβικές συμπεριφορές.

Ο ρατσισμός, σε όλες του τις μορφές, επανέρχεται διαρκώς στο έργο της διεθνώς αναγνωρισμένης Christiane Jatahy, που μόλις απέσπασε Χρυσό Λέοντα από την Μπιενάλε της Βενετίας (2022). Στο Dusk (Entre chien et loup στα γαλλικά), οι ερμηνευτές*τριες κινηματογραφούνται μεταξύ τους ζωντανά επί σκηνής, προσφέροντας πολλές διαφορετικές οπτικές αντί της μίας και μοναδικής «αλήθειας».

LAYERS OF STREET- ΧΟΡΟΣ

28 & 29 Ιουνίου/ΠΛΑΤΕΙΑ/Athens Epidaurus Festival Urban Dance Contest/28.6 Hip hop battle /29.6 All styles battle

Μετά το περσινό, δυναμικό ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Αθηνών Eπιδαύρου, όπου μύησε το κοινό της Πειραιώς 260 στο σύμπαν του hip hop και του street dance, το Athens Epidaurus Festival Urban Dance Contest επανέρχεται με νέες χορευτικές «μάχες», υποσχόμενο ακόμα πιο ηλεκτρισμένες αναμετρήσεις.

Φέτος, οι κατηγορίες είναι δύο: την πρώτη μέρα, δεκαέξι από τους καλύτερους*ες χορευτές*τριες στην Ελλάδα διαγωνίζονται ατομικά 1vs1 στην κατηγορία hip hop. Τη δεύτερη ημέρα, η αγωνία κορυφώνεται με ένα All Styles Battle: break, hip hop, popping, locking, house, krump, waacking, voguing και dancehall είναι τα είδη στα οποία θα διαγωνιστούν 32 εκρηκτικοί*ες χορευτές*τριες από όλη την Ελλάδα σε ζευγάρια 2 vs 2.

Στις θέσεις των κριτών μερικοί*ες από τους*τις καλύτερους*ες χορευτές*τριες της hip hop και street dance κουλτούρας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μαζί τους, για ακόμα μια χρονιά, ο Dj AmazeMe στα decks και ο Sifu Versus στον ρόλο του host.

ΧΟΡΟΣ - ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου/ΧΩΡΟΣ Δ/Marlene Monteiro Freitas/Mal - Embriaguez divina / Κακό - Θεϊκή μέθη

Στο νέο της έργο, η αντισυμβατική χορογράφος Marlene Monteiro Freitas (Αργυρός Λέοντας για τον Χορό, Μπιεννάλε της Βενετίας, 2018), που είχε ξεσηκώσει το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο παρελθόν με τις παραστάσεις Βάκχες και of ivory and flesh - statues also suffer, επιστρέφει με ακόμα ένα έργο, όπου κυριαρχούν το δαιμονικό στοιχείο, η μεταμόρφωση, ο σουρεαλισμός, αλλά και το άφθονο χιούμορ.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ-ΘΕΑΤΡΟ

2 – 4 Ιουλίου/ΧΩΡΟΣ E/Γιούλα Μπούνταλη/Άνοιξη

Υπάρχει αντρικός και γυναικείος «προορισμός», έμφυλες κλίσεις και ταλέντα; Είναι οι θετικές επιστήμες, η μηχανολογία, η αρχιτεκτονική, η φαρμακευτική κατάλληλες για ένα κορίτσι; Άνοιξη 1960, Μεσολόγγι. Μια ομάδα μαθητριών του Γυμνασίου Θηλέων διασχίζει τους δρόμους της πόλης αντιδρώντας στην ίδρυση Πρακτικού Γυμνασίου Αρρένων που θα απέκλειε τις ίδιες από τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης. Μια ιστορία γυναικών που γεννήθηκαν αμέσως μετά τον πόλεμο σε μια κλειστή επαρχιακή κοινωνία και οραματίστηκαν έναν ρόλο ισότιμο με τους άντρες. Κορίτσια αυτόφωτα και γι’ αυτό παράξενα για την εποχή τους αλλά και για τη δική μας, με τους έμφυλους ρόλους να ορίζουν ακόμη, παρά τον επιδερμικό τους μετασχηματισμό, το κυρίαρχο εθνικό αφήγημα. Μια πρωτότυπη παράσταση, βασισμένη σε μια αληθινή (κι αληθινά ελληνική) ιστορία.

Κείμενο - Σκηνοθεσία Γιούλα Μπούνταλη • Δραματουργός - Βοηθός σκηνοθέτιδας Βασιλική Λαζαρίδου • Σκηνογραφία Κωνσταντίνος Κωτσής • Σχεδιασμός φωτισμών Τάσος Παλαιορούτας • Κοστούμια Μάρλι Αλειφέρη • Μουσική Γιάννης Τσάλλας, Κώστας Ζάμπος • Make up artist Εύη Ζαφειροπούλου • Παίζουν Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Έλη Δρίβα, Βασίλης Καραμπούλας, Εριέττα Κέλλη, Χριστίνα Κυπραίου, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Ζωή Σιγαλού, Θάνος Τοκάκης • Ηχογραφημένα κείμενα Κώστας Μπερικόπουλος • Εκτέλεση παραγωγής LeFou Productions / Βάσια Ατταριάν, Σεραφείμ Ράδης

ΠΡΕΜΙΕΡΑ- ΘΕΑΤΡΟ

5 – 7 Ιουλίου/ΧΩΡΟΣ Η/Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος/Αντιγόνη του Σοφοκλή

Η Αντιγόνη του Αλέξανδρου Ραπτοτάσιου με ειδική ανάθεση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος VAST, στο οποίο συμμετέχει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, διερευνά τη σχέση της Πόλης με την εξουσία, διαχρονικό ζήτημα του τραγικού έργου. Εστιάζοντας στον καταλυτικό ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, η θεατρική δράση τοποθετείται σ’ ένα τηλεοπτικό στούντιο, σ’ ένα απροσδιόριστο μέλλον, όπου κάθε πολιτική διαπραγμάτευση και απόφαση πραγματοποιούνται σε ζωντανό χρόνο. Ο Χορός των γερόντων γίνεται εδώ Χορός πολιτών που εκφράζουν εκφάνσεις του κυρίαρχου λόγου (πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών κλπ.), οι οποίοι παρακολουθούν, με την ενεργή συμμετοχή του κοινού, πάντα σε live σύνδεση, την ανελέητη σύγκρουση κοσμικού και ηθικού δικαίου.

Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος • Δραματουργία Or Benezra-Segal • Σκηνογραφία - Σχεδιασμός φωτισμών - Πολυμέσα Marco Turcich • Βοηθός σκηνογράφου - φωτιστή Μαρίζα Σουλιώτη • Κοστούμια - Αντικείμενα Μαρία-Σεσίλ Ιγγλέση • Βοηθός σκηνοθέτη Θωμαΐς Τριανταφυλλίδου • Παίζουν Γεράσιμος Σκιαδαρέσης (Κρέων), Κίττυ Παϊταζόγλου (Αντιγόνη), Ελένη Καραγιώργη (Ευριδίκη), Χριστίνα Δαλαμάγκα (Ισμήνη), Φοίβος Παπακώστας (Αίμων), Βίκυ Κυριακουλάκου (Τειρεσίας), Λάμπρος Γραμματικός (Φύλακας), Δανάη Λουκάκη (Χορός), Ζωή Δρακοπούλου (Χορός), Ντέμπορα Οντόνγκ (Χορός), Ιωάννα Αθανασίου (Χορός), Ντίνος Γκελαμέρης (Χορός)

ΘΕΑΤΡΟ

6 & 7 Ιουλίου/ΧΩΡΟΣ Δ/Caroline Guiela Nguyen/FRATERNITÉ, Conte fantastique / ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ, φανταστική ιστορία

Όταν ένα μέρος της ανθρωπότητας εξαφανίζεται στο διάστημα λόγω ενός παράξενου ατυχήματος, της Μεγάλης Έκλειψης, οι εναπομείναντες κάτοικοι της Γης καταφεύγουν στα λεγόμενα «κέντρα φροντίδας», απ’ όπου μπορούν να στείλουν σύντομα μηνύματα στους αγνοούμενους οικείους τους. Μια κοινότητα συναισθηματικά «ακρωτηριασμένων» ανθρώπων συσπειρώνεται γύρω από τα κέντρα αυτά, που μετατρέπονται, έτσι, σε χώρους ιδανικούς για περισυλλογή και ανάρρωση. Μια μέρα, ωστόσο, αναγγέλλεται μια νέα Έκλειψη…

ΠΡΕΜΙΕΡΑ -ΧΟΡΟΣ

8 & 9 Ιουλίου/ΧΩΡΟΣ Ε/Κατερίνα Ανδρέου/Mourn baby mourn

Κατερίνα Ανδρέου/Mourn baby mourn HELENE ROBERT





Τι απομένει σήμερα απ’ όσα οραματίστηκαν και υποσχέθηκαν οι δεκαετίες του ’60 και του ’70; Τι κάνουμε με τη μελαγχολία και το αδιέξοδο μιας απογοήτευσης που έρχεται από την ακύρωση του μέλλοντος που υποσχέθηκαν; Έχοντας διακριθεί με το Prix Jardin d’Europe 2016, μετά την παράσταση A Kind of Fierce, διεθνή συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και με σημαντική πορεία στην ευρωπαϊκή σκηνή του χορού, η Ελληνίδα Κατερίνα Ανδρέου ταράζει και πάλι τα νερά με μια γαλλοελβετική, πολλά υποσχόμενη παραγωγή που απορροφά τους κραδασμούς του παρόντος. Με όχημα την ιδέα του θρήνου, η δημιουργός εξερευνά τη δική της, αυθεντικά γυναικεία και πολιτική φωνή σ’ ένα χορογραφικό σόλο που ζητά να ξορκίσει την κατάθλιψη μιας εποχής ολόκληρης. Mourn baby mourn / Θρήνησε, μωρό μου, θρήνησε.

ΘΕΑΤΡΟ

10 & 11 ΙΟΥΛΙΟΥ/ΧΩΡΟΣ Η/Philippe Quesne/Farm fatale

Με την παράσταση Farm fatale, ο διεθνής Γάλλος δημιουργός Φιλίπ Κεν, γνωστός για τις υβριδικές - εικαστικές παράστασεις του, οραματίζεται ένα εξωφρενικό όσο και γοητευτικό σύμπαν, το οποίο κατοικείται από ευγενείς ονειροπόλους ακτιβιστές και λακωνικούς σχολιαστές της πραγματικότητάς μας.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

12 Ιουλίου//ΧΩΡΟΣ Ε/Συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας/Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας –με το ελληνικό, το διεθνές και το σπουδαστικό διαγωνιστικό του πρόγραμμα– είναι ένας κόμβος καλλιτεχνικής επικοινωνίας και διαμοιρασμού κινηματογραφικών γνώσεων και εμπειριών. Αποτελεί κατεξοχήν θεσμό για την προβολή και ανάδειξη των ταινιών μικρού μήκους στη χώρα μας και στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΜΟΥΣΙΚΗ

13 Ιουλίου/ΧΩΡΟΣ Η/Sonic convergence

Ένα πολύχρωμο σύμπαν, που συνενώνει μυημένους και μη, παρασύροντάς μας στη χαρά και τη σαγήνη της μουσικής. Ο Χρήστος Χατζής, ο Χρήστος Ραφαηλίδης, ο Πέτρος Κλαμπάνης και ο Αντώνης Σουσάμογλου αναμειγνύουν τις συνθέσεις και τη δεξιοτεχνία τους σε μια κοινή μουσική γλώσσα, που υπερβαίνει τις ταξινομήσεις. Αυτή είναι η γλώσσα του Sonic convergence (Ηχητική σύγκλιση) όπως τη μιλούν οι κορυφαίοι μουσικοί της, σε μια αναπάντεχη μουσική συνομιλία.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ/LAYERS OF STREET /ΧΟΡΟΣ

14 – 16 Ιουλίου /ΧΩΡΟΣ Δ/Αντώνης Φωνιαδάκης/ΑΞΟΝΕΣ / AXES

Στο πλαίσιο του κύκλου Layers οf Street, που είναι αφιερωμένος στη hip hop και street χορευτική κουλτούρα, ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας χορογράφος Αντώνης Φωνιαδάκης έρχεται στο Φεστιβάλ για να συναντήσει οκτώ από τους καλύτερους χορευτές*τριες της ελληνικής χιπ χοπ σκηνής. Μια εκρηκτική, απρόσμενη παράσταση που θα ταράξει τα νερά του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα!

Χορογραφία Αντώνης Φωνιαδάκης • Πρωτότυπη μουσική σύνθεση Julien Tarride • Κοστούμια Τάσος Σοφρωνίου • Σχεδιασμός φωτισμών Σάκης Μπιρμπίλης • Σκηνικό περιβάλλον Αλέξανδρος Τζάννης • Βοηθός χορογράφου Pierre Magendie • Δραματουργία Έρι Κύργια • Οργάνωση & Εκτέλεση παραγωγής Goodheart Productions • Χορεύουν Χάρης Χατζηανδρέου (haribo), Lucky Spyridis, Νάντια Τομαζένκο, Aidi Ormeni, Δανάη Αργυράκη Marques do Rosario, Klaus Shehaj, Δημήτρης Dwave Καραγεώργος, Πέτρος Νικολίδης

ΠΡΕΜΙΕΡΑ-ΘΕΑΤΡΟ

18 – 21 Ιουλίου/ΧΩΡΟΣ Η/Γιώργος Κουτλής/Ο σκύλος, η νύχτα και το μαχαίρι του Μάριους φον Μάγενμπουργκ

Γιώργος Κουτλής/Ο σκύλος, η νύχτα και το μαχαίρι του Μάριους φον Μάγενμπουργκ CHRISTOS_SYMEONIDIS.





Ένας εφιάλτης με σπλάτερ και κωμικά στοιχεία, μια παρανοϊκή και ωμά διασκεδαστική κούρσα, παραβολή της παράλογης πραγματικότητάς μας. Ο Γιώργος Κουτλής, νεαρός σκηνοθέτης που συνεπήρε το αθηναϊκό κοινό με τους ξέφρενους Παίχτες του Γκόγκολ, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία ενός σύγχρονου έργου με την υπογραφή του ανατρεπτικού

Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής • Μετάφραση Γιώργος Δεπάστας • Σκηνικά - Κοστούμια Εύα Γουλάκου • Πρωτότυπη μουσική - Σχεδιασμός ήχου Jeph Vanger • Φωτισμοί Τάσος Παλαιορούτας • Επιμέλεια κίνησης Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου • Βοηθός σκηνοθέτη Ελένη Κουτσιούμπα • Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου: Σοφία Βάσου • Φωτογραφίες Χρήστος Συμεωνίδης • Παίζουν (αλφαβητικά) Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Θάνος Λέκκας, Βασίλης Μαγουλιώτης • Εκτέλεση παραγωγής POLYPLANITY Productions / Βίκυ Στρατάκη

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟ

19 – 21 Ιουλίου, 19:00/ΧΩΡΟΣ Ε/Γιώτα Αργυροπούλου – blindspot theatre group/Youthquake

Δεκατέσσερις έφηβοι καταλαμβάνουν τη σκηνή και μας οδηγούν στο μέλλον! Από τον «Δεκέμβρη του 2008», τις οικολογικές πορείες σε όλο τον κόσμο και τις «Παρασκευές για το Μέλλον», το #Blacklivesmatter και το Occupy Wall Street, οι νέοι δημιουργούν πλέον νέα μοτίβα συμμετοχής και πολιτικοποίησης. Οι έφηβοι του «Youthquake», έχοντας ολοκληρώσει ένα πολύπλευρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Open Plan, καταλαμβάνουν τώρα την Πειραιώς 260 και μας αφηγούνται τη ζωή, τις συνήθειες, τα γούστα και την κοινωνική δυσαρέσκειά τους για τον κόσμο που κληρονομούν.

ΧΟΡΟΣ

20 & 21 Ιουλίου/ΧΩΡΟΣ Δ/Lia Rodrigues/Fúria / Μανία

Το σώμα σε κατάσταση μανίας. Εκστασιάζεται, γιορτάζει ξέφρενα, μπορεί νέας και να οδηγηθεί στην πιο βίαιη εξέγερση. Οι εννέα χορευτές νέας Λία Ροντρίγκες συνδιαλέγονται με νέας αρχετυπικές ανάγκες του ανθρώπου, σε μια χορογραφία μεγάλης ακρίβειας, όπου ο σύγχρονος Χορός συναντά τη βραζιλιάνικη παράδοση.

Η Λία Ροντρίγκες –που ξεκίνησε από την ομάδα νέας Μαγκύ Μαρέν– ζει εδώ και χρόνια στη Βραζιλία, όπου έχει ιδρύσει μέσα στη μεγαλύτερη φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο μια σχολή χορού για νέους χορευτές. Τα «μαχητικά» νέας έργα κινούνται στα όρια μεταξύ περφόρμανς, πλαστικών τεχνών και χορού σε μια σκηνική γλώσσα που φέρει τον δυναμισμό και την επείγουσα εκφορά νέας αληθινού μανιφέστου.

ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ/ΜΟΥΣΙΚΗ

30 Ιουνίου – 20 Ιουλίου / 23:00/ΠΛΑΤΕΙΑ/Jazz στην Πλατεία

Τζαζ νότες συνοδεύουν φέτος τις φεστιβαλικές νύχτες, με ελεύθερη είσοδο. Πέντε ξεχωριστά ελληνικά τζαζ σχήματα, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του διακεκριμένου σαξοφωνίστα Δημήτρη Τσάκα, δίνουν την επίγευση των παραστάσεων και ζωντανεύουν μαγικά τις βραδιές μας στην Πειραιώς 260. Εκτέλεση παραγωγής Ομάδα Θεάματος Η Άλλη Πλευρά / Χρήστος Αλεξόπουλος.

21 Ιουλίου / 23:00/ΠΛΑΤΕΙΑ/Dimitris Tsakas Quintet/Συμμετέχει η Brenda Navarrete

Το φετινό πρόγραμμα της Πειραιώς 260 κλείνει με μια εκρηκτική βραδιά: μια συναυλία του αγαπημένου σαξοφωνίστα Δημήτρη Τσάκα, που μετράει σημαντικές συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και του σχήματός του, Dimitris Tsakas Quintet. Μαζί τους, το ανερχόμενο αστέρι της κουβανέζικης τζαζ σκηνής, η τραγουδίστρια, συνθέτρια και μουσικός κρουστών Brenda Navarrete. «Ρίχνοντας αυλαία» στον βιομηχανικό χώρο της Πειραιώς, μετά από ένα εικοσαήμερο μουσικής ευφορίας στην Πλατεία, η συναυλία αυτή, με ελεύθερη είσοδο, είναι το καλύτερο αποχαιρετιστήριο δώρο για τους πιστούς φίλους του Φεστιβάλ.

17 Ιουνίου, 18:00 - 20:00/ΗΜΕΡΙΔΑ/Φεστιβάλ Επιδαύρου: παρελθόν και μέλλον/Επιμέλεια: Διονύσης Καψάλης – Δήμητρα Κονδυλάκη

Tι αντιπροσωπεύει το Φεστιβάλ Επιδαύρου στα σχεδόν 70 χρόνια της διαδρομής του; Πόσο επέδρασε στην πρόσληψη του Αρχαίου Δράματος στη χώρα μας και στο εξωτερικό και πώς καθόρισε το αφήγημα της ελληνικότητας εντός των συνόρων; Πώς το οραματιζόμαστε τον 21ο αιώνα; Συντηρούμε ή αναθεωρούμε τη φιλοσοφία και τη φυσιογνωμία του και μέχρι ποιου σημείου; Πόσο τοπικό θέλουμε να είναι και πόσο διεθνές; Άραγε η διεθνής διάσταση ζητά την εξειδίκευση στο Αρχαίο Δράμα ή προϋποθέτει τη διεύρυνση του ρεπερτορίου του; Αυτά είναι ορισμένα από τα πολλά ερωτήματα που θέτει η λέξη «Επίδαυρος» στους ανθρώπους του θεάτρου.

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ώρα έναρξης παραστάσεων 21:00

ΠΡΕΜΙΕΡΑ- ΟΠΕΡΑ

2, 5, 8, 11 Ιουνίου /Εθνική Λυρική Σκηνή – Λουκάς Καρυτινός – Κατερίνα Ευαγγελάτου /Ριγολέττος του Τζουζέππε Βέρντι

Η πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2022 είναι το σκοτεινό αριστούργημα του Τζουζέππε Βέρντι Ριγολέττος, σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού και σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Κατερίνα Ευαγγελάτου, στη δεύτερή της συνεργασία με τη Λυρική Σκηνή, θα δώσει τη δική της οπτική στο πολυαγαπημένο έργο. Στον ρόλο του τίτλου, ο κορυφαίος μονωδός Δημήτρης Τηλιακός και στον ρόλο της Τζίλντας η διακεκριμένη υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση.

Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καρυτινός • Σκηνοθεσία Κατερίνα Ευαγγελάτου • Σκηνικά Εύα Μανιδάκη • Κοστούμια Alan Hranitelj • Xoρογραφία - Κινησιολογία Πατρίσια Απέργη • Φωτισμοί Ελευθερία Ντεκώ • Διεύθυνση χορωδίας Αγαθάγγελος Γεωργακάτος • Παίζουν Δημήτρης Πακσόγλου (Δούκας της Μάντοβας), Δημήτρης Τηλιακός (Ριγολέττος), Χριστίνα Πουλίτση (Τζίλντα), Πέτρος Μαγουλάς (Σπαραφουτσίλε), Μαίρη-Έλεν Νέζη (Μανταλένα) • Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και μονωδούς της ΕΛΣ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ- ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ

14 Ιουνίου/Εnglish Baroque Soloists – Monteverdi Choir – John Eliot Gardiner/Έργα Μπαχ, Συτς, Σάιν

Ο σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ, πολυβραβευμένος αρχιμουσικός, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής της Χορωδίας Μοντεβέρντι και των Άγγλων Σολίστ Μπαρόκ θεωρείται πρωτοπόρος στην αναβίωση της πρώιμης μουσικής και στην ιστορικά τεκμηριωμένη απόδοσή της. Στο Ηρώδειο θα διευθύνει τη χορωδία και την ορχήστρα σ’ αυτά τα κορυφαία έργα του Μπαχ και των προαγγέλων του, Συτς και Σάιν, που αντλούν την έμπνευσή τους από το βίωμα του πένθους και την καθαρτική του δύναμη. Στα έργα των τελευταίων, η χορωδία συνοδεύεται από τον πλούσιο ήχο πρώιμων χάλκινων οργάνων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

16 Ιουνίου/Δημήτρης Παπαδημητρίου/Έξω από το κάδρο

Aπό τους κορυφαίους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, o Δημήτρης Παπαδημητρίου παρουσιάζει μια αντιπροσωπευτική επιλογή τραγουδιών από το σύνολο του έργου του, μεγάλες επιτυχίες αλλά και κρυμμένα διαμάντια που μας καλεί να γνωρίσουμε. Μια ξεχωριστή συναυλία υψηλής αισθητικής, με ανεξίτηλες μελωδίες, σπουδαίο ποιητικό λόγο και υπέροχες ερμηνείες. Τραγουδούν Kώστας Μακεδόνας, Γιώτα Νέγκα, Βερόνικα Δαβάκη, Γιώργος Φλωράκης, Μπάμπης Βελισσάριος, Θοδωρής Βουτσικάκης, Αιμιλιανός Σταματάκης/Έκτακτη συμμετοχή Aργύρης Μπακιρτζής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

18 Ιουνίου/Γιώργος Νταλάρας /Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω /Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας

Ο σπουδαίος ερμηνευτής αποτίνει φόρο τιμής στον μεγάλο λαϊκό συνθέτη και δάσκαλο του, Απόστολο Καλδάρα, διατρέχοντας το έργο του μέσα από τραγούδια- σταθμούς,σ με την πολύτιμη συμμετοχή της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη. Μαζί τους στη σκηνή του Ηρωδείου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ασπασία Στρατηγού και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Μια μεγάλη συναυλία με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την επέτειο γέννησης του μεγάλου λαϊκού συνθέτη Απόστολου Καλδάρα. Θα ακουστούν τα έργα του Μικρά Ασία σε στίχους Πυθαγόρα και Βυζαντινός εσπερινός σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου καθώς και τα μεγάλα λαϊκά τραγούδια του.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ

21 Ιουνίου/Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ – Μιχάλης Οικονόμου – Guy Braunstein/ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ ΜΟΥΣΙΚΉΣ/Έργα Ντβόρζακ, Μπραμς

Κάθε χρόνο, στις 21 Ιουνίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής και προσκαλεί το κοινό σε μια μεγάλη, δωρεάν συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ- ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ

22 Ιουνίου/Jan Garbarek Group/Με τη συμμετοχή του Trilok Gurtu

Ο Νορβηγός σαξοφωνίστας Γιαν Γκαρμπάρεκ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το όνομά του έχει πλέον ταυτιστεί με αυτό που ονομάζουμε «ευρωπαϊκή τζαζ», αλλά και με τον περίφημο «ήχο» της ECM, της δισκογραφικής εταιρίας που έχει εκδώσει το σύνολο σχεδόν της ηχογραφημένης μουσικής του, η οποία χαρακτηρίζεται από λυρισμό και ποιητική διάθεση.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ

24 Ιουνίου/Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης – Ζωή Τσόκανου – Daniel Lozakovich

Έργα Μπετόβεν, Ρίμσκι-Κόρσακοφ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

25 Ιουνίου/Patti Smith

Η ιέρεια του πανκ, η αιώνια ρομαντική της νεοϋορκέζικης σκηνής, πνευματική επίγονος του Ρεμπώ, του Μπολάνιο, του Γκίνσμπεργκ και της Γενιάς Μπητ, έρχεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για μια μοναδική συναυλία, όπου θα παντρέψει τη μουσική και την ποίησή της με τον δικό της, απαράμιλλο τρόπο.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ- ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ

26 Ιουνίου/Filarmonica della Scala – Myung-Whun Chung/Έργα Ροσσίνι, Μπετόβεν, Ντβόρζακ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου, υπό τον περίφημο αρχιμουσικό Μιουνγκ Χουν Τσουνγκ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εισαγωγή της όπερας του Ροσσίνι Μια Ιταλίδα στο Αλγέρι, τη Δεύτερη συμφωνία του Μπετόβεν και την Ενάτη συμφωνία («Του Νέου Κόσμου») του Ντβόρζακ.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

28 Ιουνίου/Ibrahim Maalouf

Με δεκαπέντε χρόνια καλλιτεχνικής παρουσίας στα διεθνή μουσικά δρώμενα και με συναυλίες σε πάνω από 40 χώρες, ο πολυβραβευμένος Γαλλολιβανέζος τρομπετίστας Ιμπραΐμ Μααλούφ αναγνωρίζεται στη Γαλλία αλλά και παγκοσμίως ως ένας από τους σημαντικότερους τρομπετίστες της γενιάς του. Ο Μααλούφ παντρεύει απρόσμενα τον μοναδικό ήχο του με την παράδοση, διασχίζοντας χωροχρονικά σύνορα.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

29 Ιουνίου/Max Richter

Ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους συνθέτες της τελευταίας εικοσαετίας, ο πολυβραβευμένος Μαξ Ρίχτερ εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Ηρώδειο. Δημιουργός με φανατικό κοινό από όλα τα είδη μουσικής, θεωρείται πρωτεργάτης της σύγχρονης ορχηστρικής νεοκλασικής μουσικής και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτεχνικούς οργανισμούς, ενώ πολύ γνωστές και αγαπημένες είναι οι συνθέσεις του που ακούστηκαν σε κινηματογραφικές ταινίες. Στο ρωμαϊκό Ωδείο, ο Ρίχτερ θα παρουσιάσει δύο δισκογραφικές δουλειές του, το Infra (2010) και το The Blue Notebooks (2004).

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ- ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ

30 Ιουνίου/Diana Krall

Η Diana Krall ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ





Μετά από παρότρυνση του συζύγου της, Elvis Costello, γράφει και τους στίχους των τραγουδιών της, ενώ πλέον ενσωματώνει και μουσικές επιρροές από τη Βραζιλία αλλά και ποπ αναφορές. Η συναυλία της στο φετινό Φεστιβάλ διοργανώνεται από τη φιλανθρωπική οργάνωση για την καταπολέμηση της λευχαιμίας και άλλων αιματολογικών νόσων Aurora.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ

2 Ιουλίου/Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Lionel Bringuier – Mischa Maisky/Έργα Ευαγγελάτου, Ντβόρζακ, Ραχμάνινοφ

Η συναυλία ανοίγει με ένα από τα σημαντικότερα συμφωνικά έργα του επιφανούς εκπροσώπου της ελληνικής Εθνικής Σχολής Αντίοχου Ευαγγελάτου. Στη συνέχεια, ο θρυλικός τσελίστας Μίσα Μάισκυ ερμηνεύει το επικών διαστάσεων Κοντσέρτο του Τσέχου Ρομαντικού Αντονίν Ντβόρζακ. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, ο ραγδαία ανερχόμενος Γάλλος μαέστρος Λιονέλ Μπρινγκέ διευθύνει την επική και διαχρονικά δημοφιλή 2η Συμφωνία του Σεργκέι Ραχμάνινοφ, κορωνίδα του συμφωνικού του έργου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

4 Ιουλίου/Μαρία Φαραντούρη - Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

To Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και η Μαρία Φαραντούρη προσκαλούν το κοινό σε μια κατανυκτική μουσική βραδιά, αφιερωμένη στη μνήμη και την πολύτιμη παρακαταθήκη του Μίκη. Η «ιέρεια» του Θεοδωράκη συμπράττει με τον εξαίρετο βαρύτονο Τάση Χριστογιαννόπουλο, υπό την μπαγκέτα του σπουδαίου διευθυντή ορχήστρας Μίλτου Λογιάδη.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ELECTRONICA

5 Ιουλίου/Autechre

Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη τους κυκλοφορία, οι Autechre, το θρυλικό δίδυμο της ηλεκτρονικής μουσικής που αποτελείται από τους Rob Brown και Sean Booth, εξακολουθούν να διατηρούν μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές ακροατών και κριτικών.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

6 Ιουλίου/Λεωνίδας Καβάκος

Μετά τη μαγική στιγμή ανάτασης στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου το «δύσκολο» καλοκαίρι του 2020, ο κορυφαίος, παγκοσμίου φήμης Έλληνας βιολονίστας επιστρέφει, αυτή τη φορά στο Ηρώδειο. Στο ρωμαϊκό Ωδείο, ο Λεωνίδας Καβάκος θα παρουσιάσει κοντσέρτα για βιολί του Μπαχ με ένα μικρό σχήμα, από έξι εκλεκτούς Έλληνες μουσικούς (δύο βιολιά, μία βιόλα, ένα τσέλο, ένα κοντραμπάσο, ένα τσέμπαλο).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

8 Ιουλίου/Νίκος Πορτοκάλογλου - 40 χρόνια /Εφ’ όλης της ύλης

Η καλλιτεχνική πορεία του κορυφαίου Έλληνα τραγουδοποιού μέσα από τα σημαντικότερα τραγούδια του, με αφετηρία την εμφάνισή του ως ιδρυτικό μέλος των Φατμέ το 1982 έως και τη σημερινή του ενεργή παρουσία και προσφορά στη μουσική δημιουργία: 40 συναπτά έτη δημιουργίας και τραγουδοποιίας, σπουδαίες καλλιτεχνικές συνεργασίες και αξιοσημείωτη συμβολή στο πολιτιστικό έργο της χώρας μέσα από τη δισκογραφία του.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

10 Ιουλίου/Laurie Anderson

Πρωτοποριακή περφόρμερ, ποιήτρια, τραγουδίστρια και μουσικός, η Λόρι Άντερσον παραμένει ακατάτακτη, καθώς με την πληθωρική ενέργειά της και μια απροσδόκητα ευφάνταστη μείξη λόγου και πολυμέσων επί σκηνής, γλιστράει επιδέξια ανάμεσα στα είδη. Ζυμωμένη καλλιτεχνικά με τη νεοϋορκέζικη σκηνή της δεκαετίας του ’70 και τους αντισυμβατικούς εκφραστές της, από τον Άντι Γουόρχολ ως τον Γουίλιαμ Μπάροουζ και τον Φίλιπ Γκλας και από τον Λου Ρηντ ως τον Άλεν Γκίνσμπεργκ, παντρεύει την καταγγελία με την ποίηση, το αίτημα της χειραφέτησης με το σπάσιμο κάθε κανόνα και την αναζήτηση μιας απόλυτης ελευθερίας στην τέχνη.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

11 Ιουλίου/Ross Daly/40 χρόνια «Λαβύρινθος»

Μια συναυλία προς τιμήν του κορυφαίου μουσικού, συνθέτη και δασκάλου, Ρος Ντέιλι, που αγκαλιάζει τον κόσμο ολόκληρο από το «Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος» του στο Χουδέτσι της Κρήτης, με την ευκαιρία των 40 χρόνων λειτουργίας του στην Ελλάδα. Δημιουργός του όρου «σύγχρονη τροπική μουσική», συνένωσε με την ευρηματικότητά του αχανείς μουσικούς τόπους λαϊκών και κλασικών παραδόσεων από τη δυτική Αφρική έως τη Μογγολία και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη μιας νέας αισθητικής που έχει άξονα τη δημιουργική προσέγγιση των παραδόσεων αυτών και όχι τη στατική φολκλορική αναπαραγωγή τους.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ELECTRONICA

12 Ιουλίου/Jeff Mills/Tomorrow comes the harvest

Ο Τζεφ Μιλλς, από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της αμερικανικής τέκνο, παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά σε αθηναϊκό κοινό το πρωτοπόρο Tomorrow Comes the Harvest, μια αυτοσχεδιαστική σύλληψη που δημιούργησε το 2018 με τον Tony Allen, θρύλο της άφροτζαζ και ντράμερ του Fela Kuti! Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι χωρίς τον Τζεφ Μιλλς, η ηλεκτρονική μουσική πιθανώς θα ήταν πολύ διαφορετική σήμερα.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

15 Ιουλίου/Godspeed You! Black Emperor

Η καλλιτεχνική κολλεκτίβα-φαινόμενο της διεθνούς post-rock σκηνής Godspeed You! Black Emperor έρχεται στην Ελλάδα για μια μυσταγωγική συναυλιακή εμπειρία. Από την ίδρυσή του στο Μόντρεαλ του Καναδά το 1994 –από τους Efrim Menuck, Mauro Pezzente και Mike Moya– έως και σήμερα, το σχήμα αναζητά διαρκώς νέες μουσικές φόρμες, καταρρίπτοντας θεαματικά όλες τις βεβαιότητες της post-rock σκηνής.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ-ΚΥΚΛΟΣ ELECTRONICA

16 Ιουλίου/Moderat

Moderat BIRGIT KAULFUSS PHOTOGRAPHY



Μετά από έξι ολόκληρα χρόνια σιωπής, οι θρυλικοί Moderat επιστρέφουν στη δισκογραφία και τις συναυλίες με το άλμπουμ More D4ta. Όλα ξεκίνησαν το 2002, όταν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες Aparrat και Modeselektor αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, στο απόγειο της δημιουργικότητάς τους.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ

18 Ιουλίου/Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Λουκάς Καρυτινός/Το χαμόγελο της Τζοκόντας - Όρνιθες

Φέτος, συμπληρώνονται ογδόντα χρόνια από την ίδρυση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, του παλαιότερου ελληνικού συμφωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο των εορτασμών αυτής της σημαντικής επετείου, η Ορχήστρα αποτίνει φόρο τιμής στον αείμνηστο Μάνο Χατζιδάκι, παρουσιάζοντας δύο διάσημα έργα του.

ΟΠΕΡΑ

28 – 31 Ιουλίου/Εθνική Λυρική Σκηνή – Philippe Auguin – Hugo de Ana/Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι

Τόσκα, μια ντίβα της όπερας, που ζηλεύει παθολογικά τον σύντροφό της. Σκάρπια, ένας ισχυρός άντρας, που ηδονίζεται με τον πόνο των θυμάτων του. Ανάμεσά τους, ο αγνός πατριώτης Μάριο Καβαραντόσσι, που οδηγείται στον θάνατο. Όχι για τις ιδέες του, αλλά επειδή έχει δική του την Τόσκα, την οποία ποθεί ο Σκάρπια.

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ώρα έναρξης παραστάσεων 21:00/Όλες οι παραστάσεις με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

1 & 2 Ιουλίου/Schauspielhaus Bochum – Johan Simons /Άλκηστη του Ευριπίδη

Η μετάκληση στην Επίδαυρο του ιδρυτή του διάσημου Theater Hollandia (1985) και από τους πρωτεργάτες της ευρωπαϊκής θεατρικής πρωτοπορίας, Ολλανδού Γιόχαν Σίμονς είναι γεγονός διεθνούς εμβέλειας. Ο Σίμονς, που επισκέφθηκε πρώτη φορά το Φεστιβάλ το 2002 με τις Βάκχες του Ευριπίδη και επανήλθε το 2009 με το Καζιμίρ και Καρολίνα του Χόρβατ σε συν-σκηνοθεσία με τον συνεργάτη του Paul Koek, είναι γνωστός για τη μουσική προσέγγισή του στα κείμενα και την εντυπωσιακά μινιμαλιστική αισθητική του. Στο νέο αυτό έργο επιχειρεί μια σύγχρονη μεταγραφή της Άλκηστης με όχημα τη μουσική της ομώνυμης όπερας του Γκλουκ, τοποθετώντας τέσσερις τραγουδιστές και ένα εκκλησιαστικό όργανο στη θέση του Χορού.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

8 & 9 Ιουλίου/Εθνικό Θέατρο – Γιάννης Καλαβριανός/Μήδεια του Μποστ

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει ένα έργο-σταθμό της νεοελληνικής δραματουργίας για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Καλαβριανού. Γραμμένη το 1993 σε δεκαπεντασύλλαβο, η Μήδεια, του Μέντη Μποσταντζόγλου ή Μποστ, με τη χαρακτηριστική σκωπτική μαεστρία του δημιουργού της, είναι μια εκρηκτική παρωδία για τη σύγχρονη πραγματικότητα αυτής της χώρας. Εδώ, η τραγική ηρωίδα σκοτώνει τα παιδιά της όχι από ερωτική ζήλεια, αλλά από απογοήτευση για τις κακές μαθησιακές επιδόσεις και τον άσωτο βίο τους. Ο πολυσχιδής Μποστ κεντάει με παιγνιώδη και κωμικό τρόπο πάνω στο αρχαίο δράμα για να «επικρίνει τους επικριτάς, να προβληματίσει τους κριτάς και να ελευθερώσει τους θεατάς».

Σκηνοθεσία Γιάννης Καλαβριανός • Σκηνικά Εύα Μανιδάκη • Κοστούμια Βάνα Γιαννούλα • Μουσική Θοδωρής Οικονόμου • Χορογράφος Μαριάννα Καβαλλιεράτου • Φωτιστής Νίκος Βλασόπουλος • Βοηθός σκηνοθέτη Κέλλυ Παπαδοπούλου • Δραματολόγος παράστασης Εύα Σαραγά • Βοηθός σκηνογράφου Κατερίνα Βλάχμπεη • Βοηθός ενδυματολόγου Αλέξανδρος Γαρνάβος • Παίζουν (αλφαβητικά) Γιώργος Γλάστρας, Θανάσης Δήμου, Άνδρη Θεοδότου, Στέλιος Ιακωβίδης, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Κοσκινά, Σταύρος Σβήγκος, Γαλήνη Χατζηπασχάλη • Χορός Μαρία Κωνσταντά, Ειρήνη Μακρή, Λυγερή Μητροπούλου, Ελπίδα Νικολάου, Κατερίνα Πατσιάνη, Ματίνα Περγιουδάκη, Μαριάμ Ρουχάτζε, Θεοδοσία Σαββάκη, Νιόβη Χαραλάμπους

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

15 & 16 Ιουλίου, Επίδαυρος / 30 & 31 Ιουλίου, Ελευσίνα/Δημήτρης Καραντζάς/Πέρσες του Αισχύλου

Δημήτρης Καραντζάς/Πέρσες του Αισχύλου GELI_KALAMPAKA





Οι Πέρσες ως τραγωδία της ανθρωπότητας, ως μικροσύστημα που αντανακλά ζητήματα ύπαρξης και συνύπαρξης, άλυτα ανά τους αιώνες. Στελεχωμένη από μια πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών, η παράσταση του Δημήτρη Καραντζά θέτει κρίσιμα ερωτήματα για το τι συνιστά «κοινωνία» και τι ισότιμη συμπερίληψη όλων των πολιτών, τι σημαίνει η επίμονη προσκόλληση στην εξουσία και η ανάγκη της πίστης σ’ έναν οδηγό, άνθρωπο ή θεό, σε έναν συντετριμμένο κόσμο.

Μετάφραση Παναγιώτης Μουλλάς • Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς • Συνεργάτις στη δραματουργία Γκέλυ Καλαμπάκα • Σκηνικό Κλειώ Μπομπότη • Κοστούμια Ιωάννα Τσάμη • Κίνηση Τάσος Καραχάλιος • Μουσική Γιώργος Πούλιος • Φωνητική προετοιμασία - σύνθεση Ανρί Κεργκομάρ • Φωτισμοί Λευτέρης Παυλόπουλος • Βοηθός σκηνοθέτη Μαρίσσα Φαρμάκη • Παίζουν Ρένη Πιττακή, Χρήστος Λούλης, Γιώργος Γάλλος, Μιχάλης Οικονόμου, Γιάννης Κλίνης, Αλεξία Καλτσίκη, Θεοδώρα Τζήμου, Αινείας Τσαμάτης, Ηλίας Μουλάς, Μάνος Πετράκης, Τάσος Καραχάλιος, Βασίλης Παναγιωτόπουλος κ.ά.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

22 & 23 Ιουλίου/Residenztheater – Ulrich Rasche/Αγαμέμνων του Αισχύλου

Residenztheater – Ulrich Rasche/Αγαμέμνων του Αισχύλου SIMON KOY





Στο πρώτο κεφάλαιο της αισχύλειας τριλογίας, η επιστροφή του Αγαμέμνονα στην πατρίδα σηματοδοτεί ένα νέο αιματηρό κεφάλαιο βίας, όταν ο ίδιος πέφτει θύμα δολοφονίας από τη γυναίκα του, Κλυταιμνήστρα. Από τους πιο συναρπαστικούς νέους Γερμανούς σκηνοθέτες, ο Ούλριχ Ράσε διακρίνεται για την ασυνήθιστη και εντυπωσιακή σκηνική του γλώσσα. Οι ηθοποιοί του εξωθούνται προς μια βαθιά υπαρξιακή όσο και «μανιακή» ερμηνεία, που συνδυάζει κείμενο, κίνηση και ρυθμό. Το κοινό μένει με κομμένη την ανάσα μπροστά σε μια απολύτως καλοκουρδισμένη χορογραφία που εκτελείται πάνω σε μηχανοκίνητες περιστρεφόμενες σκηνές, με ζωντανή μουσική υπόκρουση.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

29 & 30 Ιουλίου/Εθνικό Θέατρο – Αργύρης Ξάφης/Αίας του Σοφοκλή

Ο Αίας, έργο που κατέχει κεντρική θέση ανάμεσα στις σωζόμενες τραγωδίες του Σοφοκλή, γράφτηκε εν καιρώ ειρήνης, ενώ ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ήδη επωαζόταν. Ο Αίας, πολεμιστής ισάξιος του Αχιλλέα, καταλήγει θανάσιμος εχθρός των αρχηγών του στρατεύματος και παιχνίδι στα χέρια των θεών, αδυνατώντας να ακολουθήσει το πνεύμα μιας νέας, αναδυόμενης εποχής. Πρόκειται για μια τραγωδία που δεν εξιστορεί την πτώση του ήρωα, αλλά την ιδιότυπη, μετά θάνατον, αποκατάσταση και εξύψωσή του. Με τον Αίαντα, ο Αργύρης Ξάφης κατεβαίνει για πρώτη φορά ως σκηνοθέτης στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Μετάφραση Νίκος Παναγιωτόπουλος • Σκηνοθεσία Αργύρης Ξάφης • Σκηνικά Μαρία Πανουργιά • Κοστούμια Ιωάννα Τσάμη • Μουσική Κορνήλιος Σελαμσής • Χορογράφος Χαρά Κότσαλη • Φωτιστής Αλέκος Αναστασίου • Βοηθός σκηνοθέτη Ιουλία Σταμούλη • Δραματολόγος παράστασης Ασπασία-Μαρία Αλεξίου • Β΄ βοηθός σκηνοθέτη Μάγια Κυριαζή • Βοηθός σκηνογράφου Σοφία Θεοδωράκη • Παίζουν (αλφαβητικά) Δημήτρης Ήμελλος, Δέσποινα Κούρτη, Γιάννης Νταλιάνης, Εύη Σαουλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Χρίστος Στυλιανού, Νίκος Χατζόπουλος • Χορός Ασημίνα Αναστασοπούλου, Δημήτρης Γεωργιάδης, Αφροδίτη Κατσαρού, Ερατώ Καραθανάση, Φάνης Κοσμάς, Λάμπρος Κωνσταντέας, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Ειρήνη Μπούνταλη, Φώτης Στρατηγός

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

5 & 6 Αυγούστου/Cezaris Graužinis /Αντιγόνη του Σοφοκλή

Cezaris Graužinis /Αντιγόνη του Σοφοκλή ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ





Ο καταξιωμένος Λιθουανός σκηνοθέτης Τσέζαρις Γκραουζίνις επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μια σύγχρονη και επίκαιρη μεταφορά της σοφόκλειας τραγωδίας. Ο θίασος αποτελείται από εξαιρετικούς ηθοποιούς της νέας γενιάς, με την Έλλη Τρίγγου στον ρόλο της Αντιγόνης και τον Βασίλη Μπισμπίκη στο ρόλο του Κρέοντα.

Σκηνοθεσία Cezaris Graužinis • Σκηνογραφία - Ενδυματολογία Kenny McLellan • Μουσική σύνθεση Δημήτρης Θεοχάρης • Χορογραφία Edgen Lame • Φωτισμοί Αλέκος Γιάνναρος • Παίζουν Έλλη Τρίγγου (Αντιγόνη), Βασίλης Μπισμπίκης (Κρέων), Ιεροκλής Μιχαηλίδης (Κορυφαίος του Χορού), Γιώργος Παπαγεωργίου (Άγγελος), Δανάη Μιχαλάκη (Ισμήνη), Χρήστος Σαπουντζής (Τειρεσίας), Κώστας Κορωναίος (Φύλακας), Στρατής Χατζησταματίου (Αίμων), Μαρίνα Αργυρίδου (Ευριδίκη), • Χορός Τάσος Σωτηράκης, Γιάννης Μαστρογιάννης, Περικλής Σιούντας • Παραγωγή Λυκόφως

12 & 13 Αυγούστου/Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος – Βασίλης Παπαβασιλείου

Ελένη του Ευριπίδη

Αντλώντας από την εκδοχή του μύθου που δημιούργησε ο λυρικός ποιητής Στησίχορος και όχι από την ομηρική, ο Ευριπίδης παρουσιάζει τον Τρωικό Πόλεμο σαν μια σφαγή που έγινε χάριν ενός «ειδώλου» και όχι μιας πραγματικής γυναίκας. Από τα λιγότερο γνωστά έργα του τραγικού ποιητή, που σχεδόν καταχρηστικά ταξινομείται ως «τραγωδία», καθώς διακρίνεται για τα κωμικά στοιχεία του, η Ελένη σε σκηνοθεσία του Βασίλη Παπαβασιλείου από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ήταν από τις παραστάσεις του περσινού προγράμματος που ακυρώθηκαν λόγω των πυρκαγιών. Θα την απολαύσουμε φέτος!

Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας • Σκηνοθεσία Βασίλης Παπαβασιλείου • Συνεργάτις σκηνοθέτις – Δραματουργία Νικολέτα Φιλόσογλου • Σκηνικά – Κοστούμια Άγγελος Μέντης • Μουσική Άγγελος Τριανταφύλλου Παίζουν Έμιλυ Κολιανδρή (Ελένη), Θέμης Πάνου (Μενέλαος), Αγορίτσα Οικονόμου (Θεονόη), Γιώργος Καύκας (Θεοκλύμενος), Έφη Σταμούλη (Γερόντισσα), Δημήτρης Κολοβός (Αγγελιοφόρος Α΄), Άγγελος Μπούρας (Αγγελιοφόρος Β΄), Δημήτρης Μορφακίδης (Τεύκρος), Παναγιώτης Παπαϊωάννου (Θεράπων), Νικόλας Μαραγκόπουλος, Ορέστης Παλιαδέλης (Διόσκουροι) • Χορός Νεφέλη Ανθοπούλου, Σταυρούλα Αραμπατζόγλου, Λουκία Βασιλείου, Μομώ Βλάχου, Ελένη Γιαννούση, Ηλέκτρα Γωνιάδου, Νατάσσα Δαλιάκα, Χρύσα Ζαφειριάδου, Σοφία Καλεμκερίδου, Αίγλη Κατσίκη, Άννα Κυριακίδου, Κατερίνα Πλεξίδα, Μαριάννα Πουρέγκα, Φωτεινή Τιμοθέου, Χρύσα Τουμανίδου • Μουσικοί επί σκηνής Γιώργος Δούσος φλάουτο, κλαρίνο, σαξόφωνο, καβάλ, Δάνης Κουμαρτζής κοντραμπάσο, Θωμάς Κωστούλας κρουστά, Παύλος Μέτσιος τρομπέτα, ηλεκτρική κιθάρα, Χάρης Παπαθανασίου βιολί, Μανώλης Σταματιάδης πιάνο, ακορντεόν

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

19 & 20 Αυγούστου/Θέμης Μουμουλίδης/Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη

Ο Θέμης Μουμουλίδης δημιουργεί μια παράσταση που στοχάζεται πάνω στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, με όχημα τη νέα μετάφραση του έργου από την Παναγιώτα Πανταζή. Την παράσταση διατρέχει ένα ολοκληρωμένο μουσικό έργο του συνθέτη Σταύρου Γασπαράτου, ο οποίος εμπνέεται από τη μορφή της Ιφιγένειας, δημιουργώντας μια παράλληλη, δική του αφήγηση, σε διάλογο με τη σκηνοθεσία.

Μετάφραση Παναγιώτα Πανταζή • Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης • Σκηνικό Γιώργος Γαβαλάς • Κοστούμια Νίκη Ψυχογιού • Μουσική - Μουσική διδασκαλία Σταύρος Γασπαράτος • Κίνηση Σεσίλ Μικρούτσικου • Φωτισμοί Νίκος Σωτηρόπουλος • Σύμβουλος δραματολόγος Καίτη Διαμαντάκου • Επιστημονική συνεργάτιδα Κατερίνα Διακουμοπούλου • Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή • Artwork Ιφιγένεια Βασιλείου • Διεύθυνση - Οργάνωση παραγωγής Σταμάτης Μουμουλίδης • Παίζουν Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Ιωάννα Παππά, Γιώργος Χρυσοστόμου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Παντελής Δεντάκης κ.ά. • Χορός Ιουλία Γεωργίου, Άλκηστις Ζηρώ, Σοφία Κουλέρα, Ιωάννα Λέκκα, Λένα Μποζάκη, Αγγελική Νοέα, Δανάη Πολίτη, Σάντυ Χατζηιωάννου • Παραγωγή 5η Εποχή Τέχνης, Εταιρεία Τέχνης Ars Aeterna, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας

1 Ιουλίου – 20 Αυγούστου

Δημιουργική απασχόληση παιδιών στην Επίδαυρο

Το επιτυχημένο θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα, που διακόπηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας, φέτος ξεκινάει πάλι, φέρνοντας κοντά στα παιδιά το υπέροχο και μυστηριώδες σύμπαν των αρχαίων μύθων. Ενώ οι μεγάλοι παρακολουθούν την παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου απερίσπαστοι, τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά, προσεγγίζοντας το περιεχόμενο του ίδιου έργου. Το πρόγραμμα συντονίζει η θεατρολόγος Έλλη Γαβριήλ, σε συνεργασία με ομάδα έμπειρων θεατροπαιδαγωγών και δασκάλων μουσικοκινητικής και αισθητικής αγωγής (Αγγελική Τσάκωνα, Ελπίδα Κομιανού, Άλκηστη Βασιλάκου, Βασίλης Καλαγκιά, Αναστασία Κορδάρη). Κάθε Παρασκευή και Σάββατο κατά τη διάρκεια των παραστάσεων στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου/Για παιδιά 5 - 12 ετών

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ώρα έναρξης παραστάσεων 21:30

STUDIO RESIDENCY

7 – 28 Ιουνίου /Πάροδος/

Η Πάροδος, το διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα που εγκαινιάστηκε πέρυσι με στόχο την ανανεωτική προσέγγιση στη δραματουργία του Αρχαίου Δράματος επιστρέφει το καλοκαίρι του 2022, με αφετηρία την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου διοργανώνει το studio residency στη Μικρή Επίδαυρο, επιθυμώντας να δώσει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία να προχωρήσουν υπό ιδανικές συνθήκες την έρευνά τους in situ. Συντονισμός Παναγιώτα Κωνσταντινάκου θεατρολόγος - δραματουργός

ΜΟΥΣΙΚΗ

2 Ιουλίου/ΤΑΚΙΜ /Περιπλανώμενο/Με την Ελένη Βιτάλη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τη Σοφία Παπάζογλου

Οι ΤΑΚΙΜ καλούν το φεστιβαλικό κοινό σε μια περιπλάνηση στις μουσικές της Ελλάδας, από τον διονυσιασμό των πανηγυριών μέχρι τις πιο ήσυχες γιορτές μας. Στην παράσταση θα γίνουν δύο ξεχωριστές «στάσεις», στη μουσική του Πόντου και στη μουσική που γεννήθηκε στα παράλια της Μικρασίας, αλλά και στα τραγούδια που γέννησε ο διωγμός.

ΜΟΥΣΙΚΗ

9 Ιουλίου/Νίκος Κυπουργός/Τα Κυπο-Θεατρικά

Μια ατμοσφαιρική βραδιά, αφιερωμένη στο πολύπλευρο έργο του Νίκου Κυπουργού για το θέατρο, που εκτείνεται από το Αρχαίο Δράμα ως το μιούζικαλ. Μέσα από απρόσμενες συναντήσεις, εκλεκτοί προσκεκλημένοι θα μας αποκαλύψουν τα πολλά πρόσωπα της μακρόχρονης πορείας του, μέσα από αγαπημένα, αλλά και άγνωστα τραγούδια του.

Διεύθυνση ορχήστρας Νίκος Κυπουργός • Τραγουδούν Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Θηβαίος, Μαρία Κατριβέση, Δημήτρης Πακσόγλου, Μαρίνα Σάττι με την Ερασμία Μαρκίδη και την Έλενα Παπαδημητρίου • Μουσικοί Μαρίνος Γαλατσινός κλαρινέτο, σαξόφωνο, φλάουτο, Μιχάλης Καλκάνης κοντραμπάσο, Σταύρος Λάντσιας πιάνο, κρουστά, Τάσος Μισυρλής βιολοντσέλο, Μιλτιάδης Παπαστάμου βιολί • Ηχοληψία Γιώργος Καρυώτης • Εκτέλεση παραγωγής Cricos Events

ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS- ΠΡΕΜΙΕΡΑ- ΘΕΑΤΡΟ

15 & 16 Ιουλίου/Έφη Θεοδώρου/Ρίζες από βαμβάκι της Κάλλιας Παπαδάκη/Εμπνευσμένο από τον Αίαντα του Σοφοκλή

Ρίζες από βαμβάκι της Κάλλιας Παπαδάκη/Εμπνευσμένο από τον Αίαντα του Σοφοκλή ΓΚΕΛΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ





Καλοκαίρι του 1978, σ’ ένα χωριό του Έβρου. Ο Αίαντας επιστρέφει στη γενέτειρά του πιστεύοντας ότι θα αναλάβει τα στρέμματα γης που του αναλογούν. Ο πατέρας του, όμως, έχει ορίσει μοναδικό του κληρονόμο τον μικρό του γιο, Οδυσσέα. Εκείνον που έμεινε κοντά του, έκανε οικογένεια και δούλεψε τη γη, όσο ο μεγάλος σπούδαζε φιλόλογος μακριά τους. Ο Αίαντας, θολωμένος από θυμό, βάζει φωτιά στο πατρικό του, να τους κάψει όλους στον ύπνο. Μόνο που ο άνεμος αλλάζει ρότα και τα σχέδιά του δεν ευοδώνονται. Δεν του απομένει τίποτα άλλο πέρα από την αυτοχειρία. Ένας οικογενειακός εμφύλιος ξεσπά γύρω από την ταφή του σώματός του.

Σκηνοθεσία Έφη Θεοδώρου • Σκηνικά Μυρτώ Λάμπρου • Κοστούμια Βασιλεία Ροζάνα • Μουσική Jan Van Angelopoulos, Φώτης Σιώτας • Κίνηση Γιάννης Νικολαΐδης, Ιωάννα Πορτόλου • Φωτισμοί Χριστίνα Θανάσουλα • Βοηθός σκηνοθέτη Γεωργία Κανελλοπούλου • Βοηθός σκηνογράφου Δάφνη Αηδόνη • Παίζουν Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης (Πατέρας), Βαγγέλης Αμπατζής (Οδυσσέας), Γιώργος Βαλαής (Σέργιος), Μαρία Κεχαγιόγλου (Μάνα), Δημήτρης Μοθωναίος (Αίαντας), Χάρης Τζωρτζάκης (Αργύρης) • Διεύθυνση παραγωγής Ρένα Ανδρεαδάκη, Ζωή Μουσχή

ΠΡΕΜΙΕΡΑ- ΘΕΑΤΡΟ

22 & 23 Ιουλίου/Βασίλης Μαυρογεωργίου/Επιτρέποντες του Μενάνδρου

Βασίλης Μαυρογεωργίου/Επιτρέποντες του Μενάνδρου @PATROKLOS_SKAFIDAS





Οι Επιτρέποντες είναι από τις σημαντικότερες κωμωδίες του Μενάνδρου. Η υπόθεση πλέκεται γύρω από μια ερωτική συνεύρεση που συντελείται σε κάποια νυχτερινή γιορτή αφιερωμένη στη θεά Άρτεμη. Σε μια εποχή που η έννοια της συναίνεσης εκ μέρους της γυναίκας είναι αμφισβητήσιμη και η αντρική επιβολή θεωρείται θεμιτή, η ηρωίδα της ιστορίας αναζητά ισότητα, ανεξαρτησία και κοινωνική απελευθέρωση, όπως ακριβώς και οι γυναίκες του σήμερα. Μια μουσική κωμωδία που ανοίγει, με όχημα το χιούμορ, έναν χώρο συζήτησης για τον έρωτα και τις σχέσεις των δύο φύλων στην εποχή μας.

Απόδοση - Διασκευή - Σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου • Μουσική Νίκος Κυπουργός • Σκηνικά Θάλεια Μέλισσα • Κοστούμια Βασιλική Σύρμα • Φωτισμοί Στέλλα Κάλτσου • Κίνηση Πάρης Μαντόπουλος • Βοηθός σκηνοθέτη Καλή Βοϊκλή • Φωτογραφίες Πάτροκλος Σκαφίδας • Εκτέλεση παραγωγής Polyplanity Productions • Παίζουν Δάφνη Δαβίδ, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μάριος Σαραντίδης, Λυδία Τζανουδάκη, Ιώβη Φραγκάτου και τρεις μουσικοί

ΠΡΕΜΙΕΡΑ- ΧΟΡΟΣ

29 & 30 Ιουλίου/Ευριπίδης Λασκαρίδης – OSMOSIS ΤΟΥΡΝΕ

Ο περφόρμερ-δημιουργός, στο μεταίχμιο μεταξύ χορού, θεάτρου και εικαστικών τεχνών, ετοιμάζει ένα έργο για τη Μικρή Επίδαυρο, με το οποίο εξερευνά πτυχές της περιπέτειας και της τέχνης του θεάτρου και, από εκεί, της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας.

Σύλληψη - Σκηνοθεσία Ευριπίδης Λασκαρίδης • Κείμενο - Χορογραφία Η ομάδα • Ερμηνεύουν Ευριπίδης Λασκαρίδης, Ευθύμιος Μοσχόπουλος, Έλενα Τοπαλίδου • Κοστούμια Άγγελος Μέντης • Πρωτότυπη μουσική - Ηχητικός σχεδιασμός Γιώργος Πούλιος • Σκηνογραφία Λουκάς Μπάκας • Συνεργάτης σκηνογράφος Φιλάνθη Μπουγάτσου •

ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS- ΠΡΕΜΙΕΡΑ- ΘΕΑΤΡΟ

5 & 6 Αυγούστου/Σύλλας Τζουμέρκας /Φάκελος Βάνκαου του Ηλία Μαγκλίνη/Εμπνευσμένο από την Άλκηστη του Ευριπίδη

Η περίπτωση Βάνκαου (Wahncau): μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε όρθια στάση. Η συνήθης μεταθανάτια μυϊκή παράλυση αντικαταστάθηκε από μια σπάνια, ακαριαία πτωματική ακαμψία. Επειδή έχουμε συνηθίσει τους νεκρούς οριζοντιωμένους, παραιτημένους από κάθε δικαίωμα και παρουσία, αυτή η γυναίκα μοιάζει να μας απειλεί. Ή να μας υπόσχεται το θαύμα. Σαν την Άλκηστη, που «έχει και δεν έχει ξανάρθει, είναι και δεν είναι η Άλκηστη. Μπορείς και ζωντανή και πεθαμένη να την πεις». Μια έκλειψη ηλίου θα ρίξει το αλλόκοτο φως της σε μια ήσυχη γη στο μέλλον, στα πρόσωπα των ανθρώπων και τα ερείπια των ναών.

Σκηνοθεσία Σύλλας Τζουμέρκας • Δραματουργία Βάσια Ατταριάν • Σχεδιασμός φωτισμών Ελίζα Αλεξανδροπούλου • Κοστούμια Μάρλι Αλειφέρη • Σχεδιασμός κομμώσεων και μακιγιάζ Εύη Ζαφειροπούλου • Παίζουν Βασίλης Κανάκης, Νίκη Παπανδρέου, Άννα Τσακουρίδου, Μαρία Φιλίνη κ.ά.

*ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS- ΘΕΑΤΡΟ - ΕΚΔΟΣΗ

Γίνεται δέντρο το πουλί; του Χρήστου Χωμενίδη/Εμπνευσμένο από τον Ίωνα του Ευριπίδη

Εκκινώντας από τον Ίωνα, τη «λιγότερο τραγική» από τις τραγωδίες του Ευριπίδη –περισσότερο θα του ταίριαζε ίσως ο χαρακτηρισμός «ειρωνικό δράμα»–, ο Χρήστος Χωμενίδης γράφει ένα έργο που διαλαμβάνει –ανάλαφρα, μα καίρια– θεμελιώδη, διαχρονικά ζητήματα: Τις ρίζες κάθε ανθρώπου και τη σχέση του με τους γονείς του, βιωμένη ή φαντασιακή, την εξουσία και την ανάγκη της να προεκτείνεται στο μέλλον, τον γάμο ως φρίκη και ως φωλιά, τον έρωτα που φθίνει και τον πόθο που αναπάντεχα ανθίζει.

