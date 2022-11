Το face control της Μενδώνη στους Δελφούς - Διεθνές συνέδριο χωρίς... κριτική

Τo Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Next 50: The Future of World Heritage in Challenging Times. Enhancing Resilience and Sustainability», με αφορμή τον εορτασμό των 50 ετών από τη Σύμβαση για την Προστασία της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (Παρίσι, 1972)

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της Γενικής Διευθύντριας της UNESCO Audrey Azouley.

Στο συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, στις 17-18 Νοεμβρίου 2022, συμμετέχουν ορισμένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη-Μέλη της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, εκπρόσωποι της UNESCO καθώς και εμπειρογνώμονες από όλον τον κόσμο.

Συνέδριο χωρίς διαχειριστικά σχέδια

Εδώ τώρα προκύπτει το εξής μεγάλο ερώτημα : πώς είναι δυνατόν να οργανώνεται ένα τέτοιο συνέδριο διεθνούς βεληνεκούς, για την επέτειο των 50 ετών από τη Σύμβαση για την Προστασία της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, τη στιγμή που η ελληνική πολιτεία δεν φαίνεται να τηρεί βασικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι της ανθρωπότητας και της UNESCO: Συγκεκριμένα τα ελληνικά μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς στερούνται ακόμη Διαχειριστικών Σχεδίων, με μόνες εξαιρέσεις την Πόλη της Κέρκυρας(που όμως δεν το έχει ακόμη εφαρμόσει και τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων). Και δεν εκπονούνται μελέτες επιπτώσεων για όποιες παρεμβάσεις σχεδιάζονται σ αυτά.

Προσκλήσεις που ξεχάστηκαν

Διαβάζοντας το πρόγραμμα του συνεδρίου θα βρει ανάμεσα στους ομιλητές του διεθνείς προσκεκλημένους, μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών - ICOMOS, που αποτελεί έναν διεθνή μη κυβερνητικό οργανισμό (NGO) και τον τεχνικό σύμβουλο της UNESCO για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Αξιοσημείωτη όμως είναι η απουσία εκπροσώπων της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του ICOMOS, έναν ανεξάρτητο και αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα, που από την ίδρυση του το 1972 αγωνίζεται με σκοπό την προστασία και τη διάσωση των πολιτιστικών αγαθών τόσο στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη ΝΑ Ευρώπη, όσο και στο διεθνή χώρο.

Επίσης μεγάλη απορία δημιουργεί το γεγονός πως στο συνέδριο αυτό δεν έχουν κληθεί και άλλοι φορείς εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της χώρας μας.

Μήπως η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με τον τρόπο αυτό δηλώνει εμμέσως πλην σαφώς τη δυσαρέσκειά της για την κριτική που έχει δεχθεί επανειλημμένως συνολικά από την κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα από το Ελληνικό ICOMOS για τον τρόπο που διαχειρίζεται την πολιτιστική μας κληρονομιά;

Για το πόσο ακατάλληλα για παράδειγμα διαχειρίζεται σήμερα τον χώρο της Ακρόπολης (την τσιμεντόστρωση του αρχαιολογικού χώρου και την προβλεπόμενη διεύρυνση της δυτικής πύλης) , ή τις αρχαιότητες του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης, τις καταστροφές από την πυρκαγιά του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών, ή για τη στάση που κράτησε απέναντι στα 161 κυκλαδικά ειδώλια της συλλογής Stern.

Σίγουρα πάντως το Υπουργείο δεν “ξέχασε” να στείλει μία πρόσκληση στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή του ICOMOS, τον κατεξοχήν αρμόδιο φορέα για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έναν φορέα που ήδη οργάνωσε την περασμένη Παρασκευή 9/11, μεγάλη επιστημονική ημερίδα για την επέτειο των 50 χρόνων της Σύμβασης για την Παγκόσμια Κληρονομιά, με ευρεία συμμετοχή, μεταξύ άλλων και πολλών υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΠΟΑ.

