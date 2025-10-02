Το “Peaky Blinders” επιστρέφει και δεν εννοούμε την ταινία – Όσα έχουν γίνει γνωστά για το sequel της σειράς

Η ιστορία της οικογένειας Shelby δεν θα ολοκληρωθεί με την έκτη και τελευταία σεζόν της αρχικής σειράς “Peaky Blinders”, καθώς εκτός από την επερχόμενη κινηματογραφική ταινία, επιστρέφει στη μικρή οθόνη με δύο νέες σειρές.

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στο σύμπαν των “Peaky Blinders“, καθώς το BBC ανακοίνωσε την επιστροφή της δημοφιλούς σειράς, εκτός από την κινηματογραφική ταινία που βρίσκεται ήδη σε τροχιά… υλοποίησης.

Η αγαπημένη σειρά “Peaky Blinders” επιστρέφει με τη μορφή δύο νέων σειρών έξι επεισοδίων η κάθε μία και διάρκειας μίας ώρας, για να αφηγηθεί την ιστορία μιας νέας γενιάς Shelbys, που θα έχει και πάλι την υπογραφή του δημιουργού και σεναριογράφου Στίβεν Νάιτ.

Το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Netflix και της BBC, με τον Κίλιαν Μέρφι, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στην αρχική σειρά ως “Thomas Shelby” να επιστρέφει ως εκτελεστικός παραγωγός. Οι νέες σειρές, όπως αναφέρει το BBC, θα ακολουθήσουν τα γεγονότα της ταινίας “Peaky Blinders”, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση της μεταπαραγωγής και αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά.

“Βρετανία, 1953. Μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Μπέρμιγχαμ χτίζει ένα καλύτερο μέλλον από μπετόν και χάλυβα. Σε μια νέα εποχή της σειράς ‘Peaky Blinders’ του Steven Knight, ο αγώνας για την ιδιοκτησία του τεράστιου έργου ανασυγκρότησης του Μπέρμιγχαμ μετατρέπεται σε μια βίαιη διαμάχη μυθικών διαστάσεων. Πρόκειται για μια πόλη με πρωτοφανείς ευκαιρίες και κινδύνους, με την οικογένεια Shelby να βρίσκεται στο επίκεντρο των αιματηρών γεγονότων“, αναφέρεται στη σύνοψη της σειράς.

Ο δημιουργός και σεναριογράφος της σειράς “Peaky Blinders”, Στίβεν Νάιτ, δήλωσε: “Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των ‘Peaky Blinders’. Για άλλη μια φορά, η σειρά θα έχει ως βάση το Μπέρμιγχαμ και θα αφηγείται την ιστορία μιας πόλης που αναγεννιέται από τις στάχτες των βομβαρδισμών του Μπέρμιγχαμ. Η νέα γενιά των Shelby έχει πάρει τα ηνία και θα είναι μια συναρπαστική διαδρομή“.

Όπως και η ταινία “Peaky Blinders”, η νέα σειρά θα γυριστεί στις εγκαταστάσεις Digbeth Loc. Studios στο Μπέρμιγχαμ, με την πόλη να αποτελεί και το σκηνικό της νέας αυτής σειράς. Την παραγωγή θα αναλάβουν οι Kudos (SAS Rogue Heroes, House of Guinness, Grantchester) και Garrison Drama (Peaky Blinders σεζόν 1-6, ταινία Peaky Blinders).

Η αρχική σειρά “Peaky Blinders” η οποία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο έκανε πρεμιέρα το 2013 στο κανάλι BBC Two και αργότερα στο Netflix, κέρδισε το BAFTA για την Καλύτερη Δραματική Σειρά για την 4η σεζόν και μετακόμισε στο BBC One το 2019 για την πέμπτη και έκτη σεζόν, με την τελευταία να ολοκληρώνεται το 2022.

Τόσο η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει όσο και το καστ της νέας σειράς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.