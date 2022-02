Βρετανία: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία BAFTA

Η ταινία επιστημονικής φαντασίας "Dune", που βασίζεται στο μυθιστόρημα (1965) του Φρανκ Χέρμπερτ, προηγείται με 11 υποψηφιότητες για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών, BAFTA, και ακολουθεί το σκοτεινό γουέστερν "The Power of the Dog" ("Η δύναμη του σκύλου") με οκτώ.

Το "Μπέλφαστ", η εν μέρει αυτοβιογραφική ασπρόμαυρη ταινία του Κένεθ Μπράνα, έλαβε έξι υποψηφιότητες για τα πιο περίβλεπτα κινηματογραφικά βραβεία στη Βρετανία.

Και οι τρεις ταινίες είναι υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης ταινίας μαζί με την ιστορία ενηλικίωσης "Licorice Pizza" ("Πίτσα γλυκόριζα") και το "Don't look up", μια χιουμοριστική προειδοποίηση για την κλιματική αλλαγή.

Η ταινία Τζέιμς Μποντ "No Time to Die", ένα ριμέικ του "West Side Story" και το "Licorice Pizza" έλαβαν από πέντε υποψηφιότητες.

Μετά την κατακραυγή που προκάλεσε το 2020 η έλλειψη ποικιλομορφίας στον κατάλογο των υποψηφιοτήτων καλύτερου ηθοποιού και καλύτερου σκηνοθέτη (ήταν όλοι λευκοί), τα BAFTA διεύρυναν τη συμμετοχή, πρόσθεσαν έναν γύρο ψηφοφορίας και αύξησαν τις κατηγορίες.

Οι μισές υποψηφιότητες για το βραβείο σκηνοθεσίας ανήκουν σε γυναίκες: η Τζέιν Κάμπιον για το "The Power of the Dog", Οντρέ Ντιουάν για το "Happening", ένα γαλλικό δράμα για την παράνομη άμβλωση τη δεκαετία του 1960 και η Ζουλιά Ντουκουρνό για το θρίλερ "Titane".

Οι Αλίμ Χαν ("After Love" - "Μετά την αγάπη"), Ριγουσούκε Χαμαγκούτσι ("Drive my Car") και Τόμας Πολ Άντερσον ("Licorice Pizza") συμπληρώνουν τον κατάλογο.

Το "Dune", για μια διαγαλαξιακή μάχη για τον έλεγχο ενός σημαντικού πόρου, είναι επίσης υποψήφιο για το βραβείο προσαρμοσμένου σεναρίου, πρωτότυπης μουσικής επένδυσης και φωτογραφίας.

Υποψήφιες για το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου είναι η Λέιντι Γκάγκα για τη δραματική ταινία που αναφέρεται στον χώρο της μόδας "House of Cucci", ("Ο Οίκος Cucci "), η Αλάνα Χάιμ για το "Licorice Pizza", η Εμίλια Τζόουνς για το "CODA", μια ιστορία ενηλικίωσης για το μοναδικό ακούον μέλος μιας οικογένειας κωφών και η Ρενάτε Ράινσβι για το ρομαντικό δράμα "The Worst Person in the World".

Υποψήφιες είναι ακόμη η Τζοάνα Σκάνλαν για τον ρόλο της χήρας που ανακαλύπτει ένα μυστικό στο "After Love" και Τέσα Τόμσον για το "Passing", μια ταινία για τη φυλετική ταυτότητα.

Υποψήφιοι για το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου είναι ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς για τον ρόλο ενός ιδιοκτήτη ράντσου τη δεκαετία του 1920 στο "Power of the Dog", ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για τον ρόλο του αστρονόμου που αγωνίζεται απεγνωσμένα να σώσει τον πλανήτη στο "Don't Look up" και ο Γουίλ Σμιθ που υποδύεται τον πατέρα των πρωταθλητριών του τένις Βένους και Σερένα Γουίλιαμς στο "King Richard".

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον κατάλογο συμπληρώνουν, ο Αντίλ Αχτάρ στο "Ali & Ava", ο Μαχερσάλα Άλι ("Swan Song") και ο Στίβεν Γκράχαμ ("Boiling Point").

Η τελετή της απονομής των βραβείων BAFTA θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στις 13 Μαρτίου στο Λονδίνο μετά τη διαδικτυακή παρουσίασή της πέρυσι λόγω της πανδημίας.

