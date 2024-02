WOW – Women of the World: Επιστρέφει το διεθνές φεστιβάλ στο ΚΠΙΣΝ

Το WOW – Women of the World, το διεθνές φεστιβάλ για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο ΚΠΙΣΝ.

Από τις 6 έως τις 8 Απριλίου 2024 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το WOW Foundation, παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά το φεστιβάλ WOW – Women of the World. Τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα.

Από το 2010, που διοργανώθηκε το πρώτο φεστιβάλ στο Λονδίνο, μέχρι σήμερα, το WOW αριθμεί περισσότερα από 100 φεστιβάλ και εκδηλώσεις φτάνοντας σε πάνω από πέντε εκατομμύρια άτομα σε 30 τοποθεσίες σε έξι ηπείρους.

Tο WOW Aθήνας δίνει ελπίδα για έναν πιο δίκαιο κόσμο

Μετά την εξαιρετικά θετική ανταπόκριση στην περσινή πρώτη διοργάνωση στο ΚΠΙΣΝ, που ξεπέρασε τις 3.600 επισκέψεις, φέτος, το WOW Aθήνα αποπειράται και πάλι να θίξει τα πλέον επίκαιρα ζητήματα στον αγώνα της έμφυλης ισότητας, σε τοπικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, και να δώσει βήμα στις φωνές και τις ιστορίες που εμπνέουν και δίνουν ελπίδα για έναν πιο δίκαιο κόσμο.

Η Έλλη Ανδριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ, δηλώνει σχετικά: «O τρόπος με τον οποίο αγκαλιάστηκε από τις συμμετέχουσες και συμμετέχοντες το πρώτο φεστιβάλ WOW – Women of the World στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε την ανάγκη να γίνει το φεστιβάλ ετήσιος θεσμός και ενίσχυσε την επιθυμία μας, το 2024, να παρουσιάσουμε μία ακόμα πιο συμπεριληπτική και πολυδιάστατη πλατφόρμα ενημέρωσης και διαλόγου γύρω από τις έμφυλες ανισότητες.

Η επικαιρότητα έρχεται, δυστυχώς, συχνά σε πλήρη αντιδιαστολή με την αισιοδοξία που θέλει να πρεσβεύει το φεστιβαλικό πνεύμα του WOW Αθήνα και ο ρόλος ενός οργανισμού σαν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι να συνεχίσει να προσφέρει τα ερεθίσματα, τις αφορμές αλλά και ένα ασφαλές περιβάλλον για να μπορούμε συλλογικά να φανταστούμε διαφορετικά τον κόσμο γύρω μας.»

WOW ATHENS Eftychia Vlachou

WOW Aθήνα 2024 με πλούσιο πρόγραμμα

Όσες και όσοι επισκεφτούν το φεστιβάλ WOW Aθήνα 2024, το οποίο στην Ελλάδα παρουσιάζεται σε συνεργασία με το British Council, θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα.

Το WOW περιλαμβάνει: ομιλίες με καλεσμένες ακτιβίστριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις για καίρια ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες, τις θηλυκότητες και τα non-binary άτομα σε όλο τον κόσμο, από την ενδοοικογενειακή βία ως τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών και από τον έμφυλο σχεδιασμό των πόλεων ως την ψυχική υγεία.

Επιπλεόν περιλαμβάνει εργαστήρια ενδυνάμωσης, εμπνευσμένες σκηνικές αναγνώσεις και προβολές ταινιών, συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών, mentoring sessions και πολλά άλλα.

WOW ATHENS_ mentoring sessions Pelagia Karanikola

Τα Highlights του φετινού προγράμματος

WOW Sounds: Συναυλία της Hania Rani (Δευτέρα 8 Απριλίου, 21.00, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος). Η βραβευμένη και πολυτάλαντη Πολωνή πιανίστρια, συνθέτρια και ερμηνεύτρια Hania Rani, η οποία, από το 2019 που κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, έχει εντυπωσιάσει κοινό και κριτικούς με τη μουσική της, έρχεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος για μία συναυλία που γεφυρώνει την ποπ με την κλασική μουσική και την ψυχεδέλεια με τον μινιμαλισμό.

Prima Facie της Suzie Miller (Σκηνική Ανάγνωση επιλεγμένων σκηνών – (Κυριακή 7 Απριλίου, 21.00, Φάρος). Ο συγκλονιστικός δραματικός μονόλογος της Suzie Miller –πολυβραβευμένη θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος με γνωστικό υπόβαθρο στο Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- έκανε πρεμιέρα το 2019 στην Αυστραλία, στο Griffin Theater του Σύδνεϋ. Μια νέα παραγωγή του, που παρουσιάστηκε το 2022 στο West End του Λονδίνου, με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Emmy και BAFTA Jodie Comer, σε σκηνοθεσία Justin Martin, απέσπασε το Βραβείο Olivier για το καλύτερο νέο θεατρικό έργο και την καλύτερη ηθοποιό. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Broadway σημειώνοντας τεράστια εισπρακτική επιτυχία και κερδίζοντας το βραβείο Tony για την καλύτερη ηθοποιό.

Η Τέσσα είναι μια γυναίκα της εργατικής τάξης που έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε κορυφαία συνήγορο υπεράσπισης. Ώσπου, ένα απροσδόκητο γεγονός, τη φέρνει αντιμέτωπη με το όριο: εκεί, όπου, η πατριαρχική εξουσία του νόμου, το βάρος της απόδειξης και η ηθική αποκλίνουν.

Tη σκηνοθετική επιμέλεια της Σκηνικής Ανάγνωσης αναλαμβάνει η Ιώ Βουλγαράκη. Μετά το πέρας της Σκηνικής Ανάγνωσης θα ακολουθήσει συζήτηση με τη συγγραφέα του έργου, Suzie Miller. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστραλίας.

WOW Screenings / Angela Davis "A-world of greater freedom"

In Conversation: Katy Hessel – Η Katy Hessel είναι ιστορικός τέχνης, δημοσιογράφος και συγγραφέας του διεθνούς best seller The Story of Art Without Men. Μέσω του podcast «The Great Women Artists» και του λογαριασμού της στο Instagram, όπου αναδεικνύονται γυναίκες καλλιτέχνιδες από το παρελθόν και το παρόν, η Hessel έχει γίνει μια από τις πιο συναρπαστικές φωνές στον κόσμο της τέχνης σήμερα.

WOW Screenings: Angela Davis: A World of Greater Freedom (Πρώτη Πανελλήνια Προβολή | Σάββατο, 6 Απριλίου, 19.30, Φάρος). Το ντοκιμαντέρ του διακεκριμένου συγγραφέα και σκηνοθέτη Manthia Diawara αναφέρεται στη ζωή και το έργο της βορειοαμερικανίδας ακτιβίστριας Angela Davis. Η ταινία δεν είναι βιογραφία, αλλά ούτε και μυθοπλασία. Τα πλάνα του Diawara, τα οποία διανθίζονται με σχετικό αρχειακό υλικό, παρουσιάζονται ως μια ποιητική επιτομή της κριτικής σκέψης της Davis.

WOW Screenings: Gloria: In Ηer Οwn Words (Κυριακή 7 Απριλίου, 20.00, Πύργος Βιβλίων). Ιστορικό μέλος του φεμινιστικού κινήματος, η Gloria Steinem, ως δημοσιογράφος και ακτιβίστρια, έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της. Σε αυτήν την ταινία του Peter W. Kunhardt, που περιλαμβάνει αρχειακό υλικό και πρόσφατες συνεντεύξεις της, απεικονίζεται ένα ζωντανό πορτρέτο της ζωής της -όπως την περιγράφει η ίδια η Steinem- ως μυστικής ρεπόρτερ, ιδρύτριας του περιοδικού “Ms.” και κινητήριας δύναμης πίσω από το σύγχρονο Κίνημα για την Απελευθέρωση των Γυναικών.

WOW "Sounds Time of my Life / Lou is & Mary Sunshine

WOW Sounds: Time of My Life (Σάββατο 6 Απριλίου, 21.00, Αγορά). Τι μπορεί να συμβεί όταν συναντιούνται στη σκηνή μία ευρηματική μουσικός και μια drag περσόνα; Η Lou is (aka Λουίζα Σοφιανοπούλου) και η Mary Sunshine έρχονται στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ, για ένα guilty pleasure party με εγχώριες και διεθνείς επιτυχίες της disco και pop σκηνής από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα.

Άλεξ Μυλωνά | Εκπλήρωση – Ό,τι δε γίνεται μνημείο, γίνεται αντικείμενο ή εξάρτημα: Εικαστική Εγκατάσταση (Απρίλιος-Οκτώβριος 2024, Εσπλανάδα).

Την αναβίωση ή/και την εκπλήρωση του οράματος της Άλεξ Μυλωνά -με σύγχρονους όρους- προτείνει η υπαίθρια έκθεση που θα παρουσιαστεί στην Εσπλανάδα του ΚΠΙΣΝ σε επιμέλεια Συραγώς Τσιάρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ).

Το σκεπτικό της έκθεσης επικεντρώνεται στη σχέση της γυναικείας καλλιτεχνικής δημιουργίας με την ιστορική και θεσμική πραγματικότητα, τους περιοριστικούς όρους, το όνειρο και την έμπρακτη υπέρβαση. Εκκινεί από τις γλυπτικές/αρχιτεκτονικές προτάσεις που συνέλαβε και υλοποίησε η Άλεξ Μυλωνά κατά τη δεκαετία του 1970, αναπτύσσεται ως ένα σπονδυλωτό πρότζεκτ που συνομιλεί με το πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ και επιδιώκει να εκπληρώσει το αρχικό όραμα της δημιουργού με σύγχρονους όρους εκθεσιακού βιώματος, ορατότητας και συμμετοχικής δράσης στη δημόσια σφαίρα. Η διαδρομή του δυναμικού αυτού εγχειρήματος, με τη συνδρομή της εικαστικού Ελένης Μυλωνά και του MOMus – Μουσείου Άλεξ Μυλωνά, ξεκινά τον Απρίλιο στο πλαίσιο του WOW Αθήνα 2024, και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο.

Ομιλίες και πάνελ συζήτησης: Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα αναδειχθούν καίρια ζητήματα σε μία σειρά από πάνελ που θα φιλοξενήσουν διακεκριμένες ομιλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα θέματα που θα συζητηθούν:

Σεξιστικός λόγος και εσωτερικευμένος μισογυνισμός

Η γυναίκα στον χώρο της τέχνης και της επιστήμης

Ο αστικός σχεδιασμός από την οπτική του φύλου

Ο ρόλος του θηλυκού στην ελληνική οικογένεια από γενιά σε γενιά

Η ενδοοικογενειακή βία

Ο «δύσβατος» δρόμος για τη μητρότητα

Η σεξουαλική αγωγή παιδιών και εφήβων

Η εκπαίδευση των νέων για τα έμφυλα ζητήματα

Η δυσφορία φύλου στα παιδιά και η διαδικασία της φυλομετάβασης

Τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς στα μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης και οι συνέπειές τους

Η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των κοριτσιών

Τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών

Ο ηλικιακός ρατσισμός στην εργασία

Η γυναικεία ηγεσία

Η ανδρική ματιά στον αγώνα για την έμφυλη ισότητα

The Arrow (1976) ©Eleni Mylonas 1976-2024 All Rights Reserved

The Hope Brigade: Έκθεση φωτογραφίας στους σταθμούς και συρμούς του Μετρό σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ. Το «The Hope Brigade» είναι μια σειρά φωτογραφιών η οποία παρουσιάστηκε στο World Economic Forum και το King’s Cross του Λονδίνου, με πρωταγωνίστριες αξιοθαύμαστες γυναίκες, καθεμιά από τις οποίες πρωτοστατεί και εμπνέει στον κλάδο της, σε 10 βασικούς τομείς, από την εκπαίδευση και την οικονομία ως την κλιματική δικαιοσύνη και την έμφυλη ταυτότητα. Στην Αθήνα θα παρουσιαστούν 10 φωτογραφίες από την έκθεση αυτή και 10 πορτραίτα σπουδαίων Ελληνίδων που ξεχωρίζουν για το έργο τους.

WOW Speed Mentoring sessions (συνεδρίες γρήγορης καθοδήγησης): Γυναίκες και non-binary άτομα, διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης και ηλικίας, σε διαφορετικά στάδια της καριέρας τους, συναντώνται με στόχο να εμπνεύσουν και να αλληλοϋποστηριχθούν. Οι μέντορες προέρχονται από όλους τους επαγγελματικούς χώρους και είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους για να βοηθήσουν άλλες γυναίκες/non- binary άτομα να ξεπεράσουν τις προκλήσεις τους.

WOW Marketplace: Η «καρδιά» του φεστιβάλ, στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ και με ελεύθερη πρόσβαση. Μια ανοιχτή, πολυσύχναστη αγορά με επιχειρήσεις, ακτιβιστικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, που έχουν ιδρυθεί και διοικούνται από γυναίκες ή non-binary άτομα, πωλούν τα προϊόντα τους ή/και παρέχουν ενημέρωση για σημαντικά θέματα.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ, θα πραγματοποιηθεί μία σειρά από δωρεάν εργαστήρια, δράσεις και happenings με ποικίλη θεματική για όλες τις ηλικίες.

Σχολεία και WOW

Τέλος, το πρωινό της Δευτέρας 8 Απριλίου θα αφιερωθεί στους μαθητές και μαθήτριες σχολείων σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη συναίνεση. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΚΠΙΣΝ καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού, καθώς και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, να εμπνεύσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους προκειμένου να δημιουργήσουν -με οδηγό την τέχνη και την επιστήμη- έργα με κεντρική θεματική την έννοια της συναίνεσης. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, τα παιδιά καλούνται να οραματιστούν έναν κόσμο που απορρίπτει την έμφυλη βία και τα έμφυλα στερεότυπα, ενώ η συμπερίληψη και η υπεράσπιση των αναπαραγωγικών και σεξουαλικών δικαιωμάτων γίνεται πραγματικότητα για όλα τα άτομα. Τα αποτελέσματα των παραπάνω έργων θα παρουσιαστούν στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στις 8 Απριλίου με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε θέματα που αφορούν στη συναίνεση, αλλά και στο σεβασμό στα όρια των άλλων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

WOW Αθήνα 2024 / 6-8 Απριλίου 2024. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. WOW Festival Pass 2024 (και για τις τρεις ημέρες) Εισιτήρια στο ticketservices.gr.ηλΣτο τηλ. Ticket Services 210 7234567 λαο στο εκδοτήριο της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα). Η προπώληση για τα Μέλη του ΚΠΙΣΝ ξεκινάει στις 14/02 στις 12.00, ενώ για το κοινό στις 15/02 στις 12.00.

WOW Foundation

Το WOW Foundation ιδρύθηκε από την Jude Kelly CBE το 2018 για να διαχειριστεί το παγκόσμιο κίνημα WOW – Women of the World Festivals. Τα Φεστιβάλ ξεκίνησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2010, με το πρώτο φεστιβάλ να διοργανώνεται από την Kelly στο Southbank Centre του Λονδίνου, όπου η ίδια ήταν καλλιτεχνική διευθύντρια, προς τιμήν των γυναικών και κοριτσιών, εξετάζοντας με ειλικρίνεια τι τις εμποδίζει να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους, ευαισθητοποιώντας ένα παγκόσμιο κοινό για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια και συζητώντας μαζί για τις λύσεις.

Μέχρι σήμερα, το WOW αριθμεί περισσότερα από 100 φεστιβάλ και εκδηλώσεις φτάνοντας σε πάνω από πέντε εκατομμύρια άτομα σε 30 τοποθεσίες σε έξι ηπείρους, μεταξύ των οποίων: Αυστραλία, Βραζιλία, Κίνα, Αίγυπτος, Φινλανδία, Νεπάλ, Νιγηρία, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Σομαλιλάνδη, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Στη διάρκεια των τελευταίων 14 ετών, τα Φεστιβάλ απέκτησαν τη φήμη ενός θεσμού που φιλοξενεί παγκοσμίως γνωστούς/ες καλλιτέχνες/ιδες, ακτιβιστές/ριες και στοχαστές, μεταξύ των οποίων η Angela Davis, η Malala Yousafzai, η Annie Lennox, ο Patrick Stewart, η βαρόνη Doreen Lawrence και η Salma Hayek, μαζί με χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια που δεν είναι δημόσια πρόσωπα αλλά κάνουν εκπληκτικά πράγματα. Το WOW παρέχει πλατφόρμες για κάθε είδους ανθρώπους, αλλάζει στάσεις, φέρνει κοντά διαφορετικές κοινότητες και προσφέρει έναν μοναδικό χώρο όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνεργαστούν για να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στις δικές τους κοινότητες. Ένα παράδειγμα του αντίκτυπου που έχει το φεστιβάλ σημειώθηκε το 2015 με την ίδρυση του Κόμματος Ισότητας των Γυναικών από τις Sandi Toksvig και Catherine Mayer.

Το 2018 η Kelly παραιτήθηκε από το Southbank Centre προκειμένου να αφιερωθεί αποκλειστικά στο WOW Foundation ως κοινωφελές ίδρυμα που εργάζεται για την οικοδόμηση, τη σύγκληση και τη διατήρηση ενός παγκόσμιου κινήματος που πιστεύει ότι ένας κόσμος ισότητας των φύλων είναι εφικτός και επιθυμητός, μέσω των φεστιβάλ και της ενδυνάμωσης γυναικών και κοριτσιών. Το μοναδικό μοντέλο του φεστιβάλ ανοίγει πολλούς δρόμους για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε έργα του WOW, την προώθηση των δικών τους σκοπών ή την εκκίνηση νέων πρωτοβουλιών με μεγάλο αντίκτυπο σε επιμέρους κοινότητες. Είναι το μεγαλύτερο, το πιο συμπεριληπτικό και το σημαντικότερο φεστιβάλ που εστιάζει στην παρουσίαση του έργου των γυναικών και στην προώθηση της ισότητας για τις γυναίκες και τα κορίτσια.

To φεστιβάλ WOW αρχικά δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε από το Southbank Centre. Πρόεδρος του WOW – Women of the World είναι η Αυτής Μεγαλειότητα Βασίλισσα Καμίλα.