Ξεκίνησε το The Chios Festival – Μια πλατφόρμα διεθνούς προβολής της Χίου

Το 4ο Φεστιβάλ Χίου (The Chios Festival) επιστρέφει φέτος με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Σε διάρκεια δύο εβδομάδων το νησί θα φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας.

Από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου – και για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά – η Χίος μετατρέπεται σε ένα ανοικτό θέατρο πολιτισμού, ιστορίας και σύγχρονης δημιουργίας. Ο λόγος για το The Chios Festival, που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ της Χίου ξεκινούν στις 25 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Σε αυτές τις δύο εβδομάδες το νησί θα φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας, με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα.

The Chios Festival – Το Πρόγραμμα

Το φετινό Φεστιβάλ αναπτύσσεται ως μία πολιτιστική διαδρομή στη Χίο, επιλέγοντας χαρακτηριστικά τοπόσημα που συνδυάζουν την ιστορία, την παράδοση και τη φυσική ομορφιά του νησιού.

Από τον αρχαιολογικό χώρο στον Εμπορειό, τα Καρδάμυλα, τη Νέα Μονή, τα Αυγώνυμα και το αρχοντικό Castelli στον Κάμπο, μέχρι το Κάστρο της Χίου, το Πετροκάραβο του Βροντάδου, το Κέντρο Έρευνας Μαστίχας, τον Άγιο Γεώργιο Συκούση και τον Ανάβατο – οι φετινές εκδηλώσεις αναδεικνύουν ζωντανά κομμάτια του πολιτιστικού χάρτη του νησιού, χωρίς να εξαντλούν την πλούσια γεωγραφία και πολιτιστική του κληρονομιά.

Η φετινή διαδρομή ξεκινά στις 25/8 από τον αρχαιολογικό χώρο του Εμπορειού στη Νότια Χίο, όπου και η φημισμένη παραλία «Μαύρα Βόλια». Η Δέσποινα Τσαρδάκα, προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, ο Βασίλης Λαμπρινουδάκης, ομότιμος καθηγητής Αρχαιολογίας και η Rebecca Sweetman, καθηγήτρια και διευθύντρια της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα, θα μιλήσουν για την αρχαιολογία και τη διαχρονική μνήμη του τόπου, με τη μουσική του συγκροτήματος Lyrica να κλείνει την πρώτη βραδιά.

Στη Νέα Μονή (27/8), το μοναστήρι που ιδρύθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα και ανήκει στα μνημεία που έχουν χαρακτηρισθεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και προστατεύονται από την UNESCO, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με επίκεντρο τη βυζαντινή παράδοση. Θα μιλήσουν ο Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η Ιόλη Καλαβρέζου, καθηγήτρια Βυζαντινής Τέχνης στο Harvard και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και η Teresa Shawcross, καθηγήτρια Βυζαντινολογίας στο Princeton. Θα ακολουθήσει στα Αυγώνυμα η πολιτιστική βραδιά με το μουσικό ποίημα «Κύριε, εκέκραξα» του Θοδωρή Οικονόμου και με τη συμμετοχή της Αντιγόνης Πάππου.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται στο Castelli, την ιστορική έπαυλη του 15ου αιώνα στο Κάμπο της Χίου (29/8), μέσα από την ομιλία του Απόστολου Τζιτζικώστα, επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο τραπέζι που θα ακολουθήσει με ζητήματα πολιτικής και Πολιτισμού συμμετέχουν ο Prof. Kevin Featherstone, ομ. καθηγητής LSE, Chair of the Anglo-Hellenic League ο Λουκάς Τσούκαλης, ομ. καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ. Η βραδιά θα κλείσει με όπερα με την Έλενα Κελεσίδου, την Inca Balavanova, τον Γιώργο Ντάβλα και στο πιάνο τον Δημήτρη Γιάκα.

Την επόμενη ημέρα (30/8), επίσης στο Castelli, η ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ, η επιχειρηματίας στον χώρο της Ναυτιλίας Ειρήνη Βενιάμη, η καθηγήτρια την ΑΣΚΤ Σοφία Ντενίση, και η ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και σκηνοθέτης Μιμή Ντενίση προσδίδουν «Άρωμα Γυναίκας στο Μυροβόλο Κάμπο», σε μια βραδιά που θα γεμίσει με τις μελωδίες της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

Ενώ η εικαστικός Δέσποινα Σταθάκη θα προσφέρει έργα ειδικά σχεδιασμένα για το Θεσμό του Φεστιβάλ της Χίου.

Το πρόγραμμα του Αυγούστου κλείνει στο Κάστρο της Χίου (31/8), με την έναρξη της έκθεσης του εικαστικού Νάκη Παναγιωτίδη στο Χαμιδιέ Τζαμί σε επιμέλεια του δρ. Φώτη Παπαθανασίου, παρουσία του Michele Casamonti από την γκαλερί Tornabuoni Arte. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα των πρεσβειών της Ιταλίας και της Ελβετίας και θα συνοδευτεί με τους μουσικούς του Θεάτρου Carlo Felice Genova και το συγκρότημα Agrik με παραδοσιακούς ήχους της Κάτω Ιταλίας.

Συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη & βραδιές πολιτισμού στο ιστορικό Castelli

Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τις ηθικές προεκτάσεις της θα φέρει στο ιστορικό Castelli (01/09) τον Παναγιώτη Ροϊλό, καθηγητή Συγκριτικής Γραμματολογίας του Harvard και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό, τον Νεκτάριο Ταβερναράκη, τακτικό καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρ. πρόεδρο ΙΤΕ, τον Σπύρο Ν. Πολλάλη, διευθυντή/president του Κολλεγίου Αθηνών και ομ. καθηγητή του Πανεπιστημίου Harvard, τον Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, διευθυντή Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, τον Lou Marinoff, καθηγητή φιλοσοφίας, City University NY και την Xiaojun Ding, καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Xi’an Jiaotong University, με την Κατερίνα Γκαγκάκη να συντονίζει έναν διάλογο που θα ολοκληρωθεί με μουσικό πρόγραμμα από τη Νινέτα Βαφειά, τον Φώτη Νέζη και τη Σοφία Παπαδημητροπούλου.

Οι βραδιές πολιτισμού στο Castelli (02/09) θα συνεχιστούν με τον χαιρετισμό του John Chandris και την παρουσία του Νίκου Σηφουνάκη, Αρχιτέκτονα – πρ. υπουργού Πολιτισμού, της Λυδίας Καρρά, προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), της Νίκης Μπουτάρη, ιδρύτριας του justanumber.gr, του Nicholas Pappas, καθηγητή Φιλοσοφίας, City University NY και του Michele Casamonti, Tornabuoni Arte υπό τον συντονισμό της Κατερίνας Γκαγκάκη, κλείνοντας με τις νότες της υψιφώνου Χριστίνας Πουλίτση.

Η θεματική των επιστημών θα κορυφωθεί στο Castelli (03/09) με τον Dr. Stelios Papadopoulos, πατέρα της βιοτεχνολογίας και τη δημοσιογράφο Τασούλα Επτακοίλη, με ομιλητές τους Δρ. Σταμάτη Κριμιζή, καθηγητή Αστροφυσικής – ακαδημαϊκό, Prof. Wyn Evans, Ινστιτούτο Αστρονομίας/University of Cambridge, Δρ. Γιώργο Νούνεση, πρόεδρο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Darwin Caldwell, καθηγητή Ρομποτικής, πρόεδρο Ιταλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΙΙΤ) πριν η μουσική κλείσει και αυτή τη βραδιά με τη Νινέτα Βαφειά, τον Φώτη Νέζη και τη Σοφία Παπαδημητροπούλου.

Στο Κέντρο Έρευνας Μαστίχας (04/09), η ημερίδα «Με το βλέμμα στο Μέλλον: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός » θα αναδείξει νέες προοπτικές στην δημιουργία και το επιχειρείν, με ομιλητές όπως ο Πρέσβης Selim Yenel, πρόεδρος του Global Relations Forum, ο Prof. Dr. Hakan Ürey, αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας/Πανεπιστήμιο Koç, ο Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, πρόεδρος “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, νομικός, η Μαρία Λοϊζίδου, ομ. καθηγήτρια ΕΜΠ και χημικός-μηχανικός, η Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, δ/νουσα σύμβουλος στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Δημήτρης Μπουραντάς, καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρύτανης New York College, ο Αλέξανδρος Σαρακάκης, επιχειρηματίας, ο Στράτος Σιμόπουλος, πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής, η Άντζελα Στάθη, πρόεδρος Digital Boost, συνιδρυτής Brazil Tech Connect και εμπειρογνώμονας Deep Tech στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ηρώ Χατζηγεωργίου, δ/νουσα σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.), υπό τον συντονισμό της Κορίνας Γεωργίου.

Ο κινηματογράφος έχει τη δική του θέση στο Φεστιβάλ στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο (05/09) με την προβολή της ταινίας «Υπάρχω» και μετέπειτα συζήτηση στον Κάμπο της Χίου με τους συντελεστές του φιλμ, δηλαδή τον σκηνοθέτη Γιώργο Τσεμπερόπουλο, την σεναριογράφο Κατερίνα Μπέη, τον παραγωγό Διονύση Σαμιώτη, τον πρωταγωνιστή Χρήστο Μάστορα, αλλά και τον Μάκη Μάτσα μεταμορφωτή της σύγχρονης ελληνικής δισκογραφίας και ιδιοκτήτη της Minos/EMI/Universal, ενώ η βραδιά θα συνεχιστεί με τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη από Χιώτες καλλιτέχνες.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνεχίζεται στο Πετροκάραβο Βροντάδου (06/09), με το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το οποίο θα παρουσιάσει το συναρπαστικό δίπτυχο χορού “Return of the summer”, σε χορογραφίες του Γιάννη Μανταφούνη, σε μουσική του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη καθώς και του διευθυντή μπαλέτου Κωνσταντίνου Ρήγου σε μουσική Έκτορ Μπερλιόζ. Η περιοδεία του Μπαλέτου της ΕΛΣ στην Ελλάδα υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ θα ξεκινήσει από τον Άγιο Γεώργιο Συκούση (07/09), όπου ο σεφ Πέτρος Συρίγος θα μας ταξιδέψει «Με την Αύρα του Χθες» στην γαστρονομία και την παράδοση, μέσα από αυθεντικές γεύσεις και τοπικά προϊόντα, ενώ την μοναδική αυτή γιορτή θα παρουσιάσει ο Χρήστος Νέζος.

Η αυλαία θα πέσει στην κεντρική πλατεία του Ανάβατου με την κορυφαία ηθοποιό Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό μονόπρακτο μελόδραμα «Μήδεια» του Τσέχου συνθέτη Jiří Antonín Benda με την μουσική συνοδεία στο πιάνο του μαέστρου Μάρκελλου Χρυσικόπουλου.

Με την υποστήριξη της UNESCO Greece, της Ιταλικής και της Ελβετικής Πρεσβείας, το THE CHIOS FESTIVAL 2025 επιβεβαιώνει τον διεθνή χαρακτήρα και το όραμά του: να ταξιδεύει τη Χίο στον κόσμο και να φέρνει τον κόσμο στη Χίο «με την αύρα του χθες στον Πολιτισμό του Αύριο».