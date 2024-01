Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ποζάρει με fur hat στα χιόνια και δηλώνει single

Η νέα εντυπωσιακή ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου στο Instagram και η έμμεση απάντηση σε όσους μιλούν για την προσωπική της ζωή.

Εντυπωσιακές είναι κάθε φορά οι αναρτήσεις της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου, που μετρά 353 χιλιάδες followers στο Instagram και μαγεύει το κοινό της με τις φωτογραφίες της.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας προχώρησε σε μια νέα και άκρως χειμωνιάτικη δημοσίευση στον λογαριασμό της, απαντώντας, παράλληλα, με τον δικό της τρόπο, στις φήμες για την προσωπική της ζωή.

Υπενθυμίζεται πως η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου χώρισε από τον Στάθη Σχίζα λίγο μετά την αποχώρησή του από το Survivor All Star πέρυσι. Από τότε και έπειτα, οι δυο τους έχουν κάνει διάφορες δηλώσεις σε πρωινές εκπομπές, με την ίδια να ξεκαθαρίζει σε μια από τις πρόσφατες συνεντεύξεις της ότι δεν υπάρχει περίπτωση επανασύνδεσης: “Δεν έχουμε κάποια επικοινωνία, δεν είμαστε φίλοι και ούτε μπορούμε να γίνουμε, αλλά οι σχέσεις μας πλέον είναι καλές”. Τον τελευταίο καιρό τής “χρέωσαν” διάφορες σχέσεις, όπως με τον τράπερ Mente Fuerte.

Το μοντέλο και πρώην παίκτρια του “My Style Rocks” γιόρτασε την αλλαγή του χρόνου αλλά και τα 31α γενέθλιά της στο Ντουμπάι, πριν από μερικές εβδομάδες.

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει σε ένα χιονισμένο σκηνικό με total black look, φορώντας ένα εντυπωσιακό fur hat (γούνινο καπέλο) που κλέβει την παράσταση και γράφει χαρακτηριστικά:

“Dear Winter, stop being so romantic, I am single here!” (=Αγαπητέ χειμώνα, πάψε να είσαι τόσο ρομαντικός, είμαι μόνη εδώ!).

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου στο Instagram