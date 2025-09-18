Αναστασία Γιάμαλη: Χαίρομαι που ο καλός μου θα μου πει “δεν σε έχω για να πλένεις πιάτα”

Για την σχέση της με τον σύντροφό της και τις καλοκαιρινές της διακοπές μίλησε μεταξύ άλλων η Αναστασία Γιάμαλη, καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno».

Στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (18/9) η Αναστασία Γιάμαλη, με αφορμή την επιστροφή της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» στους δέκτες μας.

Η δημοσιογράφος μίλησε για την επιλογή της να μην μοιραστεί στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές στα social media αλλά και για την σχέση της με τον σύντροφό της.

«Ξέρω ότι πολύς κόσμος δεν κατάφερε να πάει διακοπές. Δεν θέλω να μοστράρω την δική μου καλοπέραση γιατί κάποιος κόσμος που δυσκολεύεται το προσλαμβάνει έτσι. Όταν σκέφτομαι τι γίνεται δύο ώρες μακριά – γιατί δεν είναι πολύ μακριά η Γάζα – δεν μου αρέσει», σημείωσε η Αναστασία Γιάμαλη.

Μιλώντας για τον σύντροφό της και τον τρόπο που διαχειρίζεται την δημοσιότητα δήλωσε: «Στον σύντροφό μου δεν αρέσει καθόλου η δημοσιότητα, δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο και δεν θα το ήθελα κιόλας. Δεν θέλω να του μεταδώσω το βάρος της δημοσιότητας». Για το εάν και πώς μοιράζουν τις αρμοδιότητες εντός και εκτός του σπιτιού είπε: «Φροντίζω και φροντίζομαι. Αυτό λέει ο φεμινισμός. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά να μαγειρέψω για τους ανθρώπους μου. Μαγειρεύω και μου μαγειρεύουν όμως. Θα έρθει μαζί μου σε μία εκδήλωση όπου μπορεί να μιλάω και θα φροντίσει να είναι κοντά μου, όταν είμαι πολύ κουρασμένη. Έχω μία μανία με την τάξη γιατί είμαι Παρθένος. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε μία σχέση όπου ο καλός μου θα μου πει “δεν σε έχω για να πλένεις πιάτα. Άσ’ το, θα το κάνω εγώ”. Για εμένα αυτό είναι πολύ ωραίο. Μοιραζόμαστε την όποια κατάσταση. Από εκεί και πέρα, έχω υπερβεί ήδη τα εσκαμμένα για το πόσο μιλάω γι’ αυτόν».

Για το εάν έχουν την ίδια ιδεολογία με τον σύντροφό της απάντησε: «Αν διαφωνούσαμε στα πολιτικά, δε θα τα βρίσκαμε σε όλα τα άλλα. Ένας συντηρητικός άνθρωπος θεωρεί ότι οι έμφυλοι ρόλοι είναι για να κρατιούνται. Η συντροφικότητα απαιτεί σύμπνοια στις απόψεις. Πανέμορφοι συντηρητικοί άνθρωποι υπάρχουν εκεί έξω, που μπορεί να έχουν συγκρότηση και μυαλό. Για πόσο;» συμπλήρωσε.