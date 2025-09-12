Αναστασία: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Εθνική ομάδα για το Eurobasket

H Aναστασία τραγούδησε για να εμψυχώσει την Εθνική Ελλάδας ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με την Τουρκία.

Λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό του Eurobasket με την Τουρκία, η Αναστασία αποφάσισε να εκφράσει την υποστήριξή της στην Εθνική Ελλάδας με τον δικό της τρόπο.

Η νεαρή τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η ίδια να τραγουδά, αφιερώνοντας την εμφάνισή της στην ομάδα.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» προβλήθηκε το βίντεο, στο οποίο η νεαρή τραγουδίστρια λέει: «Αυτή τη φορά δεν είναι μόνο για τους νησιώτες μου αλλά και για την Εθνική μας Ομάδα», στέλνοντας μήνυμα στήριξης στους παίκτες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση Ελλάδας – Τουρκίας.