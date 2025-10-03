Μπισμπίκης: Πήρε γλυκά και ζήτησε συγγνώμη σε όσους υπέστησαν ζημιές από το τροχαίο

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από το τροχαίο, τους προσέφερε γλυκά και ζήτησε συγγνώμη.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης πήρε γλυκά, πήγε στην γειτονιά που προκάλεσε το τροχαίο με τις υλικές ζημιές και ζήτησε συγνώμη από τους κατοίκους, επιβεβαιώνοντάς τους πως θα πληρωθούν όλα τα έξοδα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο Βασίλης Μπισμπίκης επισήμανε στους κατοίκους πως αν κάτι δεν καλυφθεί από τις ασφαλιστικές θα το πληρώσει ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ο γνωστός ηθοποιός, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και να προκαλέσει ζημιά σε μια γκαραζόπορτα, πριν χαθεί στα στενά της περιοχής.