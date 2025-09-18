Brad Everett Young: Νεκρός σε τροχαίο ο ηθοποιός και φωτογράφος

Σε ηλικία 46 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο ηθοποιός και φωτογράφος Brad Everett Young.

Τραγικό θάνατο βρήκε ο ηθοποιός και φωτογράφος Μπραντ Έβερετ Γιανγκ (Brad Everett Young), ο οποίος έχασε τη ζωή σε ηλικία 46 ετών σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη.

Σύμφωνα με το People, ο Γιανγκ, οδηγούσε μόνος του σε αυτοκινητόδρομο στη Νότια Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών αργά το βράδυ της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με άλλο όχημα που κινούνταν ανάποδα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Πολ Κρίστενσεν, στο The Hollywood Reporter. Πέθανε επί τόπου, ενώ ο άλλος οδηγός επέζησε και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.

Με σταθερή παρουσία στα κόκκινα χαλιά του Χόλιγουντ, ο Γιανγκ ήταν ένα γνωστό πρόσωπο σε πρεμιέρες, γκαλά και τελετές απονομής βραβείων. Το φωτογραφικό του πορτφόλιο περιλάμβανε έργα ή φωτογραφήσεις για το The Hollywood Reporter, το Vanity Fair, τη Vogue, το Elle, το Harper’s Bazaar, το People, το Variety και άλλα γνωστά περιοδικά.

Μεταξύ των διασημοτήτων που φωτογράφισε είναι οι: David Harbour, Seth Green, Emma Caulfield Ford, Kevin Daniels, Sarah Michelle Gellar και Harvey Guillén.

Ως ηθοποιός που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Γιανγκ είχε μικρούς ρόλους σε επεισόδια σειρών όπως Boy Meets World, Felicity, Grey’s Anatomy και Numb3rs, καθώς και σε ταινίες όπως Love & Basketball (2000), Charlie’s Angels (2000), Jurassic Park III (2001), I Love You, Man (2009), The Artist (2011) και Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2017).

Είχε ιδρύσει επίσης το Dream Loud Official, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αποκατάσταση και διατήρηση των προγραμμάτων μουσικής και τέχνης στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος του ήταν να εμπνεύσει μαθητές, καθηγητές και καλλιτέχνες και να υπενθυμίσει στις κοινότητες ότι “η δημιουργικότητα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσης”.