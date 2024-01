Christina Applegate: Συγκινητική εμφάνιση με μπαστούνι στα EMMYS 2024 – Η μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η 52χρονη ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ ανέβηκε υποβασταζόμενη και κρατώντας μπαστούνι, λόγω της σκλήρυνσης κατά πλάκας, στη σκηνή των EMMYS 2024. Αποθέωση με χειροκροτήματα από το κοινό.

Μια πολύ συγκινητική στιγμή έλαβε χώρα στη σκηνή της 75ης τελετής των Βραβείων Emmy που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα (15/01), στο Λος Άντζελες, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά από το προγραμματισμένο για τον Σεπτέμβριο του 2023 event.

Τρεις σειρές κυριάρχησαν στη χθεσινή βραδιά: το “Succession” του HBO (6 νίκες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης δραματικής σειράς), το “The Bear” του FX (6 νίκες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης κωμωδίας) και το “Beef” του Netflix (5 νίκες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης μίνι σειράς).

Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε, όχι κάποιος από τους βραβευμένους καλλιτέχνες, αλλά η ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ, που βρέθηκε εκεί για να ανακοινώσει και να απονείμει το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά.

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στη σκηνή των EMMYS 2024 AP Photo/Chris Pizzello

Η εμφάνιση της 52χρονης ηθοποιού, η οποία δίνει μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, συγκίνησε και συγκλόνισε τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι την αποθέωσαν ξεσπώντας σε χειροκροτήματα, την στιγμή που ανέβαινε στη σκηνή.

Η σταρ του “Married With Children” εμφανίστηκε φορώντας μία κόκκινη βελούδινη τουαλέτα και κρατώντας ένα μπαστούνι, ενώ ανέβηκε στη σκηνή υποβασταζόμενη, με τη βοήθεια του οικοδεσπότη της βραδιάς, Άντονι Άντερσον.

“Σας ευχαριστώ πολύ! Θεέ μου! Με κάνετε να ντρέπομαι που με υποδέχεστε όρθιοι”, ανέφερε δακρυσμένη η Κριστίνα Άπλγκεϊτ.

Η ίδια αστειεύτηκε ότι το σώμα της “δεν είναι έτσι από το Ozempic”, ενώ προχώρησε μια αναδρομή των ρόλων της. “Κάποιοι από εσάς μπορεί να με γνωρίζετε ως Kelly Bundy από το “Married With Children” ή Samantha από το “Samantha Who” ή Jen Harding από το “Dead To Me”. Πολύ λίγοι από εσάς πιθανότατα με γνωρίζετε από εκείνο το ντεμπούτο – θα κλάψω, περισσότερο από όσο έκλαψα – ως Baby Burt Grizzell στο “Days of Our Lives”. Ήταν ο πρωταρχικός μου ρόλος” είπε.

“Και όλα αυτά τα χρόνια, ήταν τιμή μου να υποδυθώ αστείους, ελαττωματικούς, σύνθετους χαρακτήρες όπως οι γυναίκες που προτάθηκαν για Β’ Γυναικείο Ρόλο σε κωμική σειρά” είπε και προχώρησε στην απονομή του σχετικού βραβείου στην ηθοποιό Άϊο Εντεμπίρι για τη σειρά “The Bear”.

Η μάχη της Κριστίνα Άπλγκεϊτ με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η γνωστή ηθοποιός ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας τον Αύγουστο του 2021, με ανάρτησή της στα social media.

«Γεια σας φίλοι. Πριν από κάποιους μήνες διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι παράξενο ταξίδι. Όμως, οι άνθρωποι που γνωρίζω και πάσχουν από την ίδια ασθένεια με έχουν στηρίξει τόσο πολύ. Είναι δύσκολος δρόμος, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε, ο δρόμος συνεχίζει. Εκτός αν κάποιος βλάκας τον εμποδίσει».

Η ηθοποιός διαγνώστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τρίτης και τελευταίας σεζόν της κωμωδίας “Dead to Me”.

«Ήταν τόσο δύσκολο. Διαγνώστηκα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων», είχε δηλώσει στο Variety. «Έπρεπε να τηλεφωνήσω σε όλους και να πω: “έχω σκλήρυνση κατά πλάκας, παιδιά”… και έπρεπε να μάθουμε κατά κάποιο τρόπο -όλοι μας- τι ήμουν ικανή να κάνω».

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν ο τελευταίος μεγάλος της ρόλος, είπε: «Είμαι αρκετά πεπεισμένη ότι αυτός είναι». Ωστόσο δεν έχει πάρει ακόμα κάποια οριστική απόφαση για την καριέρα της, λέγοντας στο Variety: «Είμαι απλά μια πρωτάρα σε όλο αυτό. Προσπαθώ να το καταλάβω -και επίσης πενθώ για το πρόσωπο που ήμουν. Πρέπει να βρω ένα μέρος που να είναι τόσο αγαπησιάρικο όσο ήταν το πλατό μου, όπου δεν θα νομίζουν ότι είμαι ντίβα λέγοντας “ε, μπορώ να δουλεύω μόνο πέντε ώρες”».

Σημειωτέον, σε περσινή συνέντευξή της στους New York Times, η ηθοποιός μοιράστηκε ότι «πήρε 40 κιλά» και ότι δεν μπορεί «να περπατήσει χωρίς μπαστούνι».