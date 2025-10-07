Δήμος Αναστασιάδης: “Ήμουν μέσα στον τοκετό με… πιεσόμετρα” – Οι δηλώσεις για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας ζει ο Δήμος Αναστασιάδης μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού του. Tι είπε για την Τζένη Θεωνά και την οικογένειά τους.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Δήμος Αναστασιάδης ο οποίος έγινε ξανά μπαμπάς. Η Τζένη Θεωνά έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, με την οικογένειά τους να μεγαλώνει.

Ο τραγουδιστής, λίγες ώρες μετά την γέννηση του γιου του, βρέθηκε στην τελετή απονομής του χρυσού του δίσκου και προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, εκφράζοντας την χαρά του.

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή σήμερα, για πάρα πολλούς λόγους. Σήμερα γιορτάζουμε τον χρυσό μας δίσκο. Ήρθε συμπτωματικά, όλα έγιναν κάπως μαζί. Νομίζω ότι μαζί με το ρεπερτόριο, μεγαλώνει και η οικογένεια η προσωπική. Είναι πολύ όμορφη συγκυρία αυτή, παραλαμβάνω εκτός από έναν χρυσό δίσκο κι ένα επιπλέον μωράκι. Νιώθω πάρα πολύ ευτυχής. Όταν γίνεσαι γονιός την πρώτη φορά, κυριαρχεί το ίδιο συναίσθημα και τη δεύτερη. Ήμουν μέσα στον τοκετό. Το βίωσα όπως και την πρώτη φορά, με… πιεσόμετρα».

Για την σύζυγό του, Τζένη Θεωνά δήλωσε: «Η Τζένη είναι πολύ καλή στον ρόλο της μητέρας, στον τοκετό ήταν στρατιώτης. Εκτός από ταλαντούχα ηθοποιός, είναι και μια υπέροχη μητέρα και ξέρει να στέκεται με ύψος σε όλες τις περιστάσεις και αυτό είναι πολύ συγκινητικό για τον άνθρωπο που είναι δίπλα της».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του