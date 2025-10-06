Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης έγιναν γονείς για δεύτερη φορά

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Δήμος Αναστασίαδης και η Τζένη Θεωνά καθώς ήρθε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Χαρμόσυνα νέα για τον Δήμο Αναστασιάδη και την Τζένη Θεωνά, καθώς το αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής showbiz υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί του. Την αποκάλυψη έκανε η εκπομπή “Buongiorno”, συνοδευόμενη από πολλές ευχές για το ευτυχές γεγονός. .

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ, η ηθοποιός και παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο γεννήθηκε φυσιολογικά σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων και ζυγίζει 3 κιλά και 800 γραμμάρια.

Μητέρα και μωρό χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ο ευτυχισμένος μπαμπάς πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά, γνωρίστηκαν το 2016 και το 2019 απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, Αρίωνα. Το ζευγάρι, που κρατά διακριτική στάση απέναντι στα φώτα της δημοσιότητας, βιώνει ξανά τις πρώτες γλυκές στιγμές της γονεϊκής αγκαλιάς — αυτή τη φορά επί δύο.